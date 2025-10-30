世界自然基金會步走大自然 以導賞團/工作坊 親身感受米埔生命力

作為香港的後花園，米埔一直是市民親親大自然的首選。11月22及23日，世界自然基金會香港分會將於米埔自然保護區舉辦籌款活動「步走大自然2025」。參加者可走進紅樹林、潮間帶、傳統基圍和復育稻田，感受大自然的生命力。11月14日前買飛，更可享最低8折優惠。活動設免費穿梭巴士往返米埔及元朗站，十分方便。
親身踏入潮間帶浮橋/米埔稻田
今年活動以「生在地、活在地」為主題，強調社區及親子共融，提供各種導賞團及教育環節，當中包括「浮橋導賞」和「水稻田導賞」。參加者可分別親身走進潮間帶浮橋及米埔稻田，探索米埔。訪客不妨趁機觀賞米埔內各種候鳥、紅樹林及濕地生物面貌，了解生物多樣性的重要性。
設多個工作坊
活動當日亦設有多個小型工作坊，包括黏土雀仔工作坊、面部彩繪及以本地木材雷射專屬名牌等，最適合一家大細參與。活動所得善款將支持 WWF 的保育項目，包括保護濕地資源、推動可持續發展及應對氣候變化。
即日起至11月14日期間，購買正價門票即可享85折優惠，3人或以上同行更享8折優惠！
「步走大自然2025」活動詳情
日期：11月22至23日（星期六及日）
時間：09:00 – 17:00
地點：米埔自然保護區
對象：5歲或以上人士（16歲以下須由成人陪同；部分增值體驗設指定年齡限制）
報名及詳情按此
參加費用（正價門票*）
成人票價（港幣）: $425
青少年及長者票價（年齡: 5-17 及 65＋）（港幣）: $385
*包括入場費及基本活動費用