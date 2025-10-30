世界自然基金會步走大自然 以導賞團/工作坊 親身感受米埔生命力

作為香港的後花園，米埔一直是市民親親大自然的首選。11月22及23日，世界自然基金會香港分會將於米埔自然保護區舉辦籌款活動「步走大自然2025」。參加者可走進紅樹林、潮間帶、傳統基圍和復育稻田，感受大自然的生命力。11月14日前買飛，更可享最低8折優惠。活動設免費穿梭巴士往返米埔及元朗站，十分方便。

親身踏入 潮間帶浮橋/米埔稻田 今年活動以「生在地、活在地」為主題，強調社區及親子共融，提供各種導賞團及教育環節，當中包括「浮橋導賞」和「水稻田導賞」。參加者可分別親身走進潮間帶浮橋及米埔稻田，探索米埔。訪客不妨趁機觀賞米埔內各種候鳥、紅樹林及濕地生物面貌，了解生物多樣性的重要性。

設多個工作坊 活動當日亦設有多個小型工作坊，包括黏土雀仔工作坊、面部彩繪及以本地木材雷射專屬名牌等，最適合一家大細參與。活動所得善款將支持 WWF 的保育項目，包括保護濕地資源、推動可持續發展及應對氣候變化。