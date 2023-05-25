中國民航｜拉薩機場不在拉薩？盤點中國「名不對地」機場

到西藏的遊人或會發現，買機票飛去拉薩，但飛機降落的機場其實不在拉薩，而是在百公里外另一城市.....。其實中國「名不對地」的機場不止一個。
文：當代中國
中國民航｜機場多數以所在地來命名
中國機場命名多是用所在地的城市名，再加上機場本身的名字，後者可能機場所在區縣或鄉鎮的地名，例如廣東的廣州白雲國際機場，就是在廣州白雲區。
名字也可能體現該城市的特色或歷史文化，例如四川成都天府國際機場、四川甘孜格薩爾機場。而拉薩機場較為特別。它的全名是拉薩貢嘎國際機場，但這座機場根本不在拉薩，而是在60公里車程以外的貢嘎；貢嘎並非拉薩管轄區縣，她是西藏山南市屬下一個縣。所以標示飛拉薩的飛機，其實是降落在山南市。
中國民航｜機場距拉薩市區60公里
為甚麼會這樣？拉薩境內曾經有機場，就在轄下當雄縣境內；1956年建成的當雄機場也是西藏歷史上第一座機場，但這座機場地理條件差、設備落後，當局1968年在山南貢嘎建設的新機場啟用後，當雄機場便完成使命。
雖然機場不在拉薩，但拉薩是西藏首府和最大城市，知名度高，新機場也主要為拉薩服務，故仍以拉薩為名，航站樓上的地名大字也只標拉薩，不提貢嘎或山南，成為「名不對地」的機場。
不過，拉薩貢嘎國際機場雖然離拉薩市區有60公里車程，距離山南市中心的乃東區卻更遠，車程足有100公里。類似情況還出現在另一個省會城市──青海省的西寧市。
中國民航｜西安機場曾在咸陽境內
以西寧為目的地的客機，降落的機場是西寧曹家堡國際機場；該機場不在西寧境內，而在海東市互助土族自治縣境內，距西寧市區20多公里車程。
另外，說到「名不對地」機場，航空迷還會提到陝西的省會西安：飛西安的客機，是降落在西安咸陽國際機場，而該機場原屬相鄰城市咸陽的範圍。
不過要注意的是，該地區已歸入「十二五」規劃成立的「西咸新區」範圍，而「西咸新區」現由西安市代管，所以西安咸陽國際機場現在已算是在西安了。
最後要補充一個特殊例子，就是台灣省的桃園機場。該機場確是在桃園境內，沒有「名不對地」，但很多標示飛台北的航班，其實是在桃園機場降落，而不是台北松山機場。
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