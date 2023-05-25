中國民航｜拉薩機場不在拉薩？盤點中國「名不對地」機場

到西藏的遊人或會發現，買機票飛去拉薩，但飛機降落的機場其實不在拉薩，而是在百公里外另一城市.....。其實中國「名不對地」的機場不止一個。

拉薩機場是西藏最重要機場，目前其第二跑道的建設工作仍在進行中，預計在2023年底可以投入使用，屆時它將成為中國首個高原雙跑道運行機場。（圖片來源：視覺中國）

中國民航｜機場多數以所在地來命名

中國機場命名多是用所在地的城市名，再加上機場本身的名字，後者可能機場所在區縣或鄉鎮的地名，例如廣東的廣州白雲國際機場，就是在廣州白雲區。

名字也可能體現該城市的特色或歷史文化，例如四川成都天府國際機場、四川甘孜格薩爾機場。而拉薩機場較為特別。它的全名是拉薩貢嘎國際機場，但這座機場根本不在拉薩，而是在60公里車程以外的貢嘎；貢嘎並非拉薩管轄區縣，她是西藏山南市屬下一個縣。所以標示飛拉薩的飛機，其實是降落在山南市。

中國民航｜機場距拉薩市區60公里

為甚麼會這樣？拉薩境內曾經有機場，就在轄下當雄縣境內；1956年建成的當雄機場也是西藏歷史上第一座機場，但這座機場地理條件差、設備落後，當局1968年在山南貢嘎建設的新機場啟用後，當雄機場便完成使命。

雖然機場不在拉薩，但拉薩是西藏首府和最大城市，知名度高，新機場也主要為拉薩服務，故仍以拉薩為名，航站樓上的地名大字也只標拉薩，不提貢嘎或山南，成為「名不對地」的機場。

不過，拉薩貢嘎國際機場雖然離拉薩市區有60公里車程，距離山南市中心的乃東區卻更遠，車程足有100公里。類似情況還出現在另一個省會城市──青海省的西寧市。