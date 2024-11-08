中大社會學碩士課程 訓練社會觸覺與批判思維

社會急促發展，各行各業都需要有緊貼社會脈搏、具獨立分析及批判能力的人才，以應付急速轉變及高度競爭的社會環境。香港中文大學社會學系「社會學文學碩士課程」，為學員擴闊知識領域和視野，掌握社會最新趨勢，為個人事業增值。
提升分析能力助應變
社會學貼近生活，研究範圍包括人與人的互動、人與社會組織和制度之間的關係、社會秩序和變遷的機制，適合好奇心重、興趣廣泛、關心社會的人士就讀。學科對文化取向、角色規範、組織理性和全球化的探討，與職場和日常生活的經驗息息相關，有助學員面對生活的種種挑戰，適時應對現代社會的問題。「社會學文學碩士課程」涵蓋3個必修科，社會學與現代生活、社會探究方法及社會學理論視野。學員另可在選修科目中選讀5科，以研究不同議題。
各行各業人士可修讀
課程以英語授課，且非職業導向，應用性廣泛。課程透過社會學的觀點來分析各種社會現象，學員可以更深刻透徹地了解個人與社會互動關係，社會與文化、科技和環境等變遷的議題，藉此提升個人在批判思考及探究問題的能力，同時拓展社會研究的知識。課程範圍適合各行各業有意進修的人士修讀，有助開拓視野。課程之設計與今日社會有着密切關係，對學員以社會學角度分析時勢，有極大幫助。
課程設一年全日制及兩年兼讀制，申請人須持有認可學士學位或同等學歷，並達到符合中大研究院「英語能力規定」的條件。課程現正招生。
截止申請日期：2025年2月28日
查詢：3943 6627
電郵：[email protected]
網址：中大社會學碩士課程