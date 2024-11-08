中大社會學碩士課程 訓練社會觸覺與批判思維

社會急促發展，各行各業都需要有緊貼社會脈搏、具獨立分析及批判能力的人才，以應付急速轉變及高度競爭的社會環境。香港中文大學社會學系「社會學文學碩士課程」，為學員擴闊知識領域和視野，掌握社會最新趨勢，為個人事業增值。

提升分析能力助應變

社會學貼近生活，研究範圍包括人與人的互動、人與社會組織和制度之間的關係、社會秩序和變遷的機制，適合好奇心重、興趣廣泛、關心社會的人士就讀。學科對文化取向、角色規範、組織理性和全球化的探討，與職場和日常生活的經驗息息相關，有助學員面對生活的種種挑戰，適時應對現代社會的問題。「社會學文學碩士課程」涵蓋3個必修科，社會學與現代生活、社會探究方法及社會學理論視野。學員另可在選修科目中選讀5科，以研究不同議題。