中暑解決方法｜不同程度症狀喝甚麼？熱抽筋應送院處理

香港夏天每日的平均溫度都在30度以上，若果長時間在戶外工作或活動，容易引起中暑。而突然感到四肢無力，其實是中暑先兆之一。以下就教大家分辨不同程度中暑症狀，以及對應的解決方法，最重要是日常多喝水才可避免中暑！

輕度中暑症狀 若果突然出現大量出汗的情況，同時感到四肢無力、頭暈眼花、作嘔、口渴、注意力不集中等問題時，那麼便是中暑的先兆，屬於輕度中暑。 輕度中暑 解決方法 需要及時脫離高溫環境，當轉移到陰涼或通風的地方時，還需要補充水分，這樣便可以在一段時間後恢復正常。

中度中暑症狀 若果沒有及時發現輕度中暑的問題，讓其症狀加重，便有可能觸發中度中暑，不但有輕度中暑的症狀，體溫更可能高達38度以上，而且皮膚上的症狀特別明顯，例如皮膚灼熱、面色潮紅或過分蒼白等，同時會伴隨血壓下降、焦躁不安等症狀。 中度中暑解決方法 轉移到陰涼地方進行通風降溫，同時需要補充水分及電解質，建議飲用含電解質的飲品來幫助身體迅速補充。

重度中暑症狀：熱痙攣/熱抽筋 當錯過發現輕度或中度中暑的時機，那麼便會引伸至重度中暑，熱痙攣便是其中一項重度中暑常見的症狀。由於出汗會導致身體喪失大量的氯化鈉，當未能進行及時補充的時候，便會引起腹部、手臂或腿部的肌肉疼痛及痙攣。 重度 中暑 熱痙攣/熱抽筋 解決方法 任何重度中暑症狀都需先讓患者遠離高溫環境和及時補充水分和鹽份，並送往醫院治理。

重度中暑症狀：熱衰竭 重度中暑中的熱衰竭主要可以分為兩種中暑表現，第一種是出現暈厥的表現，通常會由意識淡薄、頭暈頭痛、作嘔作悶、四肢無力、肌肉痙攣等症狀引伸；第二種則是出現嚴重缺水的情況，由於高溫及大量液體從身體流失而導致，伴隨口乾舌燥、尿少等情況出現。 重度 中暑 熱衰竭 解決方法 任何重度中暑症狀都需先讓患者遠離高溫環境，患者清醒的話需要及時補充水份，呈暈厥狀態的話則盡快送往醫院治理。