中環美食｜日本生蠔放題餐廳擴充營業！最平$498起任食日本蠔＋帆立貝 開業送松葉蟹膏竹炭多士

日式放題一向受大眾歡迎，主打任食日本蠔的北木島喜多嬉牡蠣屋自開業後一直口碑好，因此一席難求，客人必須提前數星期訂座才能享用美食，人氣十足！餐廳最近擴充營業，搬遷到位於中環扶手電梯旁 LLTower，店面更大更舒適！

中環生蠔放每位最平 $498起

今次搬遷，餐廳依然高質，繼續選用優質日本時令食材，並換上全新餐點，令人眼前一亮！任食放題分兩個價錢，最平每位$498就有交易，客人可享用頭盤喜多嬉懷石八品、主食松葉蟹舞茸五島手延烏冬配白象貝濃湯、任食日本蠔及帆立貝以及自家製一夜干燒魚等多款放題美食，選擇非常豐富。店舖生蠔品質有保證，來自家北木島喜多嬉蠔場，肥美飽滿，蠔肉滑溜而鮮甜。而帆立貝則是日本產，每粒有近手掌大小，份量十足！另外如果喜歡甜品和暢飲生啤，更可以選擇每位$598的放題價錢，任飲生啤，和好友一起大快朵頤！