中環藝術花園@The Henderson 7米高巨型霧氣裝置/光影沉浸式體驗

香港又有好去處新景點！The Henderson旁邊的琳寶徑休憩花園，集藝術、創新及可持續元素於一身的藝術花園，最近全新開幕。花園由全球知名的扎哈．哈迪德建築事務所(Zaha Hadid Architects)設計，延續其優雅曲線風格與創新精神，成為事務所首個亞洲雕塑花園。公園同時展出由本地及國際藝術家創作的多個以大自然為主題的藝術作品，包括定時噴出霧氣的《生息之源》巨型裝置、數碼光影藝術裝置《Hypnotic Dream》，以及由本地藝術團隊創作的雕塑《The Fractal Forest》，將藝術融合可持續元素，大家假日不妨去感受一下！

藝術花園更與The Henderson有著不可分割的聯繫，花園同樣由全球知名的扎哈．哈迪德建築事務所(Zaha Hadid Architects)設計，延續其優雅曲線風格與創新精神與大廈的外型互相呼應，同時藉著藝術花園為年輕藝術家搭建創作平台，展現香港藝壇新活力並提升香港藝術文化之都的地位。

藝術花園更與The Henderson有著不可分割的聯繫，延續其優雅曲線風格與創新精神與大廈的外型互相呼應。

The Henderson 藝術花園｜生息之源 Breathing Tree 藝術花園展出國際知名藝術家以大自然為主題創作的藝術作品，最矚目的相信是在花園中心、7米高的《生息之源》(Breathing Tree)巨型倒影池，《生息之源》是美國環境藝術家內德．卡恩(Ned Kahn)首個於香港永久展出的 「零碳動態藝術裝置」，結合風、水及霧的元素，形象化地展現自然、動態與能量。 《生息之源》通過太陽能推動，並加入互動設計，讓觀眾感知大自然力量，包括風和水的流動，加強公眾環保意識。由不鏽鋼搭建而成的裝置，定時噴出霧氣，增強與環境的感官聯繫。雨幕與倒影池(Rain Veil and Reflective Pool)，讓觀眾靜觀藝術與自然的和諧融合。雕塑頂部的 金屬樹枝更會隨風擺動，讓大家重新感知大自然的力量。

The Henderson 藝術花園｜ The Fractal Forest 集團一直支持本地年青藝術家，今次特別邀請本地藝術團隊STICKYLINE x Leanna Lee為藝術花園設計期間限定作品，並首次以分形幾何及黃金比例概念創作雕塑《The Fractal Forest》，呼應The Henderson的設計理念，並加入保育元素，促進生物多樣性。 《The Fractal Forest》的靈感源於分形幾何和黃金比例，設計呼應著名藝術家達文西的完美人形比例。作品由5棵巨形藝術樹組成，利用可循環再用的橡木及不銹鋼為主要物料。配合音樂及燈效，日夜呈現截然不同的和諧美學。裝置更結合各式植物與花卉，促進生物多樣性，吸引蝴蝶群聚飛舞，連接中環的自然生態廊，由太平山道途經香港公園，延伸至藝術花園，最終達至中環海濱。《The Fractal Forest》的展期由即日起至2025年5月31日。

The Henderson 藝術花園｜ Hypnotic Dream 藝術花園在晚上一樣甚具睇頭，由德國數碼藝術家Philipp Frank運用光影與自然元素，創造沉浸式藝術體驗，《Hypnotic Dream》捕捉自然萬物的流動韻律，將其轉化為抽象光影與沉浸式音景，作品投射於藝術花園中擁有200年歷史的佛肚樹上，隨著樹木的頻率變化而即時演化，讓觀眾感受大自然的微妙脈動。 《Hypnotic Dream》是Philipp Frank在香港的首件裝置藝術，更是其全球首個永久性藝術裝置。融合科技、感官與環境。

The Henderson 藝術花園｜打造蝴蝶友善生態環境 同時，集團重視可持續發展，在花園設計上考慮平衡區內的生態系統。中環及金鐘是多種蝴蝶的棲息地，為此，集團與生態學家及各種專家合作，特意在藝術花園內種植多款蜜源植物，為蝴蝶提供友善的生態環境，吸引更多蝴蝶前來棲息，實現發展與保育之間的平衡。

The Henderson藝術花園打造蝴蝶友善生態環境

藝術花園 @The Henderson 地址：香港中環琳寶徑休憩花園 網址：https://www.thehenderson.com.hk/tc/art/ 備註：《The Fractal Forest》展覽期為即日至5月31日