中秋好去處2024｜大坑舞火龍/藍屋花燈節/澳門煙花匯演/灣仔Mr n Mrs Moon/中環街市 (持續更新)

中秋好去處2024｜中秋將至，不知道大家想好中秋節要怎樣慶祝嗎。小編準備了2024年的中秋節好去處，讓大家可以預先計劃，與至親一起度過美滿的中秋節。

中秋好去處2024｜ 大坑舞火龍 大坑舞火龍在2011年被列入國家級非物質文化遺產名錄。每逢中秋節，一條條的火龍便會在大坑躍動，起初是為了去病消災，但時至今日已經演變成香港中秋節時必欣賞的節目之一。

節目詳情： 日期：2024年9月16日至18日 舉行地點：香港島銅鑼灣大坑（最佳觀看點：浣紗街） 更多詳情可瀏覽大坑夜龍網站

中秋好去處2024｜ 維園綵燈會 維多利亞公園綵燈會是香港大型綵燈會。維園綵燈會除了展示不同主題的綵燈之外，同時會安排內地藝團來港演出，向公眾展示豐富多樣的中國民族傳統文化。另外會加入非物質文化遺產的元素如傳統花燈紮作展示、舞火龍及粵港澳傳統手工藝示範等。

節目詳情： 綵燈展示 2024年9月12至18日（四至三） 亮燈時間：6:30pm - 11pm* *中秋節正日（9月17日）延長亮燈至凌晨12時 綵燈晚會 2024年9月17日（二）農曆八月十五 時間：8pm - 10:30pm 青年之夜 2024年9月18日（三） 時間：7:30pm - 9:30pm 詳情可瀏覽康文署網站

中秋好去處2024｜ 大埔白鷺湖Lake House 大埔Lake House的大型白色月亮及兔子裝飾一直是不少人中秋打卡首選，夜晚與家人或另一半到場必定留下深刻印象。今年Lake House將舉辦「星 | 願 2024」，設立四大打卡位。 經典白鷺湖10米高月亮裝飾

大草地5米高月兔伴明月裝飾

湖畔水上木橋「玉兔織月」打卡位 ： 賞月遊覽小船 及 祈福許願水燈

： 及 “ 白夜星辰”太空裝置打卡位

活動詳情： 收費：通行證$30/位或可選擇套票，詳情請瀏覽Lake House網站。 3 歲以下或65 歲以上人士免費進場，可攜帶寵物參與活動 (觀光遊覽船除外)，僅接受現場售票。

中秋好去處2024｜ 灣仔藍屋花燈節 灣仔藍屋今年繼續舉辦花燈節，9月17日夜晚6點舉辦花燈亮燈儀式，點亮掛滿藍屋外牆的700多個花燈。由亮燈日起每晚6點至10點，掛在藍屋外的中秋花燈便會着燈，下班後或晚飯後可以到藍屋與花燈拍照打卡。直到中秋晚會期間，藍屋將舉辦各種不同工作坊和表演節目予公眾共同參與，包括月兔摺紙工作坊及時令果酒x灣仔街坊製作坊。

藍夜•秋物語：藍屋燈海亮燈日 日期及時間：2024年9月7日，晚上6時 地點：灣仔景星街藍屋建築群空地 詳情可瀏覽 We 嘩藍屋 Viva Blue House的Facebook或IG。

中秋好去處2024｜ 大澳水鄉花燈節 中秋節時，民間組織「大澳非茂里」同樣會在大澳舉辦花燈節。屆時大澳每個角落會掛上璀璨奪目的花燈，不失為中秋打卡好地方。到時候，大家可以一邊吃大澳名物蝦豬餅，一邊欣賞花燈！ 舉辦日期：尚待公布 地點：大澳吉慶前街

中秋好去處2024｜ 嗇色園黃大仙祠 綵燈節 嗇色園繼續在黃大仙祠、廟宇廣場及黃大仙廣場舉辦綵燈節。由即日至9月26日，嗇色園更安排不同的粵劇演出及非遺匯演如雜技及皮影戲予公眾欣賞，讓更多人了解傳統文化。部分門票會免費派發予公眾，想欣賞演出的人士須親身到黃大仙祠鳳鳴樓禮堂登記電話號碼以索取門票。更多詳情可瀏覽嗇色園網站。

綵燈展覽詳情： 日期：9月15日至10月6日 9月17日中秋節延長開放至晚上11點，9月18日追月夜延長開放至晚上10點 地點：黃大仙祠、廟宇廣場及黃大仙廣場

中秋好去處2024｜ 澳門國際煙花比賽匯演 中秋節時想離開香港唞氣，但又不想去太遠的地方？過大海或者是是個好選擇。澳門今年中秋節舉辦國際煙花比賽匯演，在澳門旅遊塔對出海面綻放絢麗璀璨的煙花。為配合煙花匯演，澳門政府舉辦攝影比賽及學生繪畫比賽，讓一眾攝影發燒友及熱愛畫畫的學生一展所長。此次煙花匯演的最佳觀賞點位於沙格斯大馬路（澳門文華東方酒店側）、孫逸仙大馬路觀音蓮花苑至觀音像海濱休憩區及澳門科學館海堤等地方，大家可於指定時間與至親到澳門欣賞煙花，為中秋節留下美滿的回憶。

澳門國際煙花比賽匯演節目表

更多詳情可瀏覽第32屆澳門國際煙花比賽匯演網站。

中秋好去處2024｜ 灣仔星街小區 x Mr n Mrs Moon 灣仔星街小區將會於今個中秋節聯乘本地人氣角色 Mr n Mrs Moon邀請大家一齊參加「舞動月圓狂歡派對」。 Mr n Mrs Moon會在灣仔星街小區擺出不同甫士，當中包括他們經典的 kiss kiss pose與大家拍照留念，在月光下留下圓滿的記憶。灣仔星街小區更準備各款精彩獨特的中秋限定購物禮遇及獨家禮品，例如獨特趣緻的Moon Moon 月兔氣球及多款Moon Moon X 星街小區光影小卡。消費滿指定金額可換領限量版 Moon Moon 立體醬油碟套裝及 Moon Moon 不銹鋼保溫瓶，讓Mr n Mrs Moon陪住大家過每一日。

灣仔星街小區 x Mr n Mrs Moon 「舞動月圓狂歡派對」詳情尚待公布

中秋好去處2024｜中環街市市集 中環街市今年中秋節再次與Marketoo合作，聯同人氣插畫師「Hello Wong」 攜手呈獻「賞花賞月想吞POP」限定市集。由9月6號至27號期間舉辦 「賞花賞月想吞POP」 的主題市集，匯聚近200間本地品牌攤檔，售賣逾百款本地設計手工藝品及特色小食。現場更有大型吹氣裝置「打卡」及多個本地藝文團體的表演讓各位感受中秋團圓氣氛。如果想與家人朋友一起留下中秋回憶，或者可以參加限定工作坊，包括繽紛幻彩冰皮月餅工作坊或小精靈登月中秋燈籠雕塑工作坊等。 市集詳情： Marketoo市集 x Hello Wong - 賞花賞月想吞POP

日期：2024年9月6日（五）- 2024年9月27日（五）

時間：12:00 - 20:00

地點：中環街市1樓活動場地及2樓24小時行人通道

Hello Wong吹氣打卡位

日期：2024年9月6日（五）- 2024年9月20日（五）

時間：10:00 - 22:00

地點：中環街市地下中庭

賞花賞月猜燈謎

日期：2024年9月6日（五）- 2024年9月19日（四）

時間：10:00 - 22:00

地點：中環街市1樓及2樓天橋

市集舉行期間，以指定電子消費平台消費滿滿港幣200元或以上，即可換領港幣$50元餐飲現金券。 活動受條款及細則約束，詳情請參考中環街市網頁。 更多詳情請瀏覽中環街市網站