中秋節習俗和意義｜賞月好去處、月餅推薦與湯圓食譜 一文睇晒

中秋節是香港重要節日，象徵著團圓和豐收。這個節日在農曆八月十五日，即秋季的中央，當月亮在這一天達到一年中最圓滿和明亮的時候慶祝。2023年中秋節正日為9月29日，而中秋節翌日9月30日為公眾假期。中秋節家家戶戶都會在一起歡聚，但除了吃月餅、賞月外，還有不少活動都值得在中秋節進行，與家人共享佳節。
中秋節習俗
中秋節的習俗多元且豐富，其中最為人所熟知的莫過於賞月和食月餅。此外，燈籠和賞月也是中秋節的重要習俗，尤其是在兒童中非常受歡迎。玩燈籠象徵著照亮黑暗，帶來光明和希望。賞月則象徵著人們對美好生活的嚮往和追求。
中秋節是一個慶祝家庭團圓，感恩豐收，並欣賞自然之美的節日。透過慶祝中秋節，人們不僅可以享受美食，更能感受到家庭溫暖和社區凝聚力。
中秋節好去處
中秋節是賞月的好日子，可以到九龍嘉頓山、屯門黃金海岸、浩和街、西九海濱長廊等賞月不過香港天文台預報指中秋節正日及翌日都是大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光，未必可以如願賞月。
中秋節好去處
如果因天氣而考慮戶內活動，商場及不同機構提供大量選擇，包括
- 9月誠品生活「百匠手作魂」DIY最有心意的中秋禮物
- 灣仔利東街呈獻「躍兔‧迎月」綵燈會 大型浪漫燈海/18米LED火龍/過江龍甜品After You
- 屯門市廣場 梳乎中秋市集 限定商品/獨家梳乎蛋造型月餅禮盒/$1鮑魚或月餅
另外，香港夜繽紛由9月底至11月底都個周未舉行活動，包括表演、文創活動、小賣攤位及海濱跑等，讓市民及遊客在海濱共渡周末晚上。更有商場推出優惠，有機會贏取札幌來回機票。
中秋節月餅推薦
不少酒店和商店都陸續推出新款月餅以及早鳥優惠，讓大家以優惠價提早訂購。以下為大家精選多間品牌的中秋月餅，包括今年最矚目的To My Dear「姜濤月餅」、半島月餅、四季酒店月餅禮盒等等。另設各大酒店及商店推出的月餅早鳥優惠，當中包括嘉麟樓奶皇月、貓山王及黑刺冰皮月餅、雞蛋仔味月餅，最平低至49折
中秋節月餅及湯圓食譜
中秋節將至，又到製作及品嘗月餅的時候。對傳統月餅沒興趣，又嫌冰皮和雪糕月餅等新式月餅昂貴。以下幾款特色月餅食譜，想省錢地告別傳統的話，不妨親自製作吧！另外食湯圓如何減少卡路里？只需要加1材料易消化
中秋節點樣食得健康？
中秋節來臨，相信大家都開始收到各式各樣的月餅，不過月餅、楊桃、柚子都各有秘訣，月餅熱量高，食得多可能會令脂肪不知不覺間增多。要食得較健康，就要控制分量，與家人朋友分享，除了分享節日的喜悅，亦可分擔一些卡路里。
中秋節活動
除了吃月餅、賞月外，還有不少活動都值得在中秋節進行。以下就為大家盤點6個昔日中秋常見活動，有些活動已成絕響，有些活動則可成為流行，有興趣的話不妨在這個中秋節進行吧！