中秋節習俗和意義｜賞月好去處、月餅推薦與湯圓食譜 一文睇晒

中秋節是香港重要節日，象徵著團圓和豐收。這個節日在農曆八月十五日，即秋季的中央，當月亮在這一天達到一年中最圓滿和明亮的時候慶祝。2023年中秋節正日為9月29日，而中秋節翌日9月30日為公眾假期。中秋節家家戶戶都會在一起歡聚，但除了吃月餅、賞月外，還有不少活動都值得在中秋節進行，與家人共享佳節。