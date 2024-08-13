中秋盆菜｜一粥麵中秋「鮑魚佛跳牆盆菜」早鳥優惠7折！送$50現金券 6折買一粥麵x李錦記鮑魚團圓福袋

中秋將至，除了食月餅，當然少不了準備好足料盤菜和家人齊齊分享！今年一粥麵推出中秋「鮑魚佛跳牆盆菜」及「五福臨門」，當中齊集矜貴食材，如十頭鮑魚、原粒瑤柱、原條海參等，高CP值之餘味道一流！由即日起至9月14日期間訂購盤菜可享低至七折早鳥優惠價，於9月5日前經一粥麵網站或分店訂購更會額外獲得$50一粥麵現金券，有興趣訂中秋盤菜的話絕對不能錯過！

今年中秋節一粥麵特別推出中秋「鮑魚佛跳牆盆菜」(原價$1,198，早鳥優惠$838)，嚴選高質食材製作，當中包括濃味口感軟糯腍滑的十頭鮑魚、粒粒圓渾入味的原粒瑤柱、爽滑厚肉的海參、滋陰養顏的花膠、甘香濃郁的韓國蠔豉，以及鮮甜肥美的原隻大蝦及嚼勁十足的花菇，再加入南乳腩肉、豬皮、蓮藕、蘿蔔、芋頭、魚蛋、枝竹、西蘭花等吸滿上等食材精華的配料，整體鹹香鮮美，大人小朋友都一定喜歡！除了豐盛盆菜，訂購盆菜更加送半隻滑嫩多汁貴妃雞，加倍滿足！另外還有「鮑魚佛跳牆盆菜」6人套餐供選擇，除了除了「鮑魚佛跳牆盆菜」及貴妃雞乙隻，更有濃香鮮味的紅燒花膠肉絲素翅（4磅）及惹味香口的揚州炒飯（2磅），份量十足，一於邊歎美食邊和親友慶祝中秋。

一粥麵「五福臨門」節慶菜

一粥麵另有推出適合二人小家庭享用的節慶菜「五福臨門」(原價$198，早鳥優惠送$20一粥麵現金券)，用上5款高級食材入饌，包括：滋補紅燒花膠、鮮味韓國蠔豉、古法扣鴨掌、肥美南乳豬手、蠔皇花菇等，非常吸引！套餐更有兩款風味配搭，包括：香脆黃金乳鴿及2碗香飯；或香口又用料豐富的揚州炒飯。由即日起至9月5日前經一粥麵網站或分店訂購即送$20一粥麵現金券，價值超值！

一粥麵x李錦記鮑魚團圓福袋

由9月3日起，凡於一粥麵預訂盆菜或作任何消費，大家即可以至抵價$88換購一粥麵x李錦記鮑魚團圓福袋，優惠低至6折！每個福袋內容豐富，包括：細滑醇厚的特級蠔油、頂級原釀頭抽、肥美鮮甜的蠔皇極品鮑魚、麻香刺激的蝦米辣椒油，以及香甜惹味的海皇XO醬。

銷售渠道：

43間分店及手機訂購

Klook 預訂連結