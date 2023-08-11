中秋禮盒2023｜中秋唔一定送月餅 最平$158入手高CP值得體禮盒/禮物籃/果籃/香檳(持續更新)

中秋節將至，又到了送禮時節，但相信大家也經歷過收太多月餅、吃不完的情況。其實想向朋友、長輩或工作伙伴表達謝意，除了月餅之外仍有很多選擇！今次為大家介紹多款中秋禮盒、禮物籃、果籃，甚至是茶葉、曲奇、朱古力、香檳及威士忌等，同樣有心思又好食，而且價錢由$158起跳，最貴的都不過$1,600，CP值高又得體！

中秋禮盒 2023 ｜ Fortnum & Mason Famous Tea Selection, 60 Tea Bags $278

月餅吃太多，總要配茶，想為中秋節添英式格調，不妨考慮Fortnum & Mason的英式茶，茶包禮盒精選6款著名茗茶，包括皇家紅茶、早餐茶、午後茶、安妮女王紅茶、經典伯爵茶及煙燻伯爵茶，每款各有10個茶包。