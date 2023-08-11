中秋禮盒2023｜中秋唔一定送月餅 最平$158入手高CP值得體禮盒/禮物籃/果籃/香檳(持續更新)

中秋節將至，又到了送禮時節，但相信大家也經歷過收太多月餅、吃不完的情況。其實想向朋友、長輩或工作伙伴表達謝意，除了月餅之外仍有很多選擇！今次為大家介紹多款中秋禮盒、禮物籃、果籃，甚至是茶葉、曲奇、朱古力、香檳及威士忌等，同樣有心思又好食，而且價錢由$158起跳，最貴的都不過$1,600，CP值高又得體！
中秋禮盒2023｜Fortnum & Mason Famous Tea Selection, 60 Tea Bags $278
月餅吃太多，總要配茶，想為中秋節添英式格調，不妨考慮Fortnum & Mason的英式茶，茶包禮盒精選6款著名茗茶，包括皇家紅茶、早餐茶、午後茶、安妮女王紅茶、經典伯爵茶及煙燻伯爵茶，每款各有10個茶包。
中秋禮盒2023｜Fortnum & Mason Piccadilly Selection Biscuit Tin $378
嚢括6款深受客人喜愛的牛油餅乾，包括生薑、海鹽焦糖、澳洲堅果、檸檬果醬、水果燕麥及朱古力珍珠餅乾。每款餅乾均採用Fortnum's的原創配方製成，香濃牛油令人回味無窮。
中秋禮盒2023｜Fortnum & Mason Fortnum's Sparkling Tea $288
Fortnum's氣泡茶由一種經過認證的有機混合物，加上8種著名和稀有的啤酒混合而成，當中不包括任何酒精成分，一家大小都適合飲用。清爽的氣泡茶層次豐富，先是檸檬草、水薄荷和大吉嶺的熱帶水果香氣，帶來更乾燥的單寧和持久的茉莉花香，是中秋慶祝活動中的合家歡選擇。
中秋禮盒2023｜Fortnum & Mason Fortnum's Blanc de Noirs Extra Brut Champagne, Alexandre Bonnet $588/75cl
香檳採用Côte des Bar的黑皮諾(Pinot Noir)葡萄釀製，別具風味。帶有金光閃閃色澤的香檳，擁有醋栗、櫻桃、紅蘋果和榲桲的各種香氣，是一款百搭餐酒，特別適合與熟食冷肉盤和蘑菇料理一同享用，為佳節盛宴更添美味。
中秋禮盒2023｜一田 圓月環球旬果盛合 $828
嚴選日本、韓國以至環球絢麗果物，以秋日滋味與至親共享團圓。
禮籃包括：
• 精選溫室蜜瓜 (1個)
• 日本巨峰提子 (1包)
• 日本二十世紀水晶梨 (2個)
• 青森津輕蘋果 (2個)
• 日本溫室蜜柑 (1包)
• 紐西蘭青奇異果 (4個)
• 厄瓜多爾麒麟果 (2個)
• 越南火龍果 (2個)
• 南非大裝橙 (4個)
• 瑰麗金盒
一田eShop：https://order.yata.hk
中秋禮盒2023｜一田 本格和風盛合 $998
特選人氣日本菓子、蜜糖醇酒，為佳節送上和風祝福。
禮籃包括:
• 北陸朱古力年輪蛋糕禮盒 (12件/1盒)
• 沖繩朱古力批禮盒 (12件/1盒)
• 富山柿山蝦餅禮盒 (26小包/1盒)
• 鈴木榮光堂大阪老虎肉球脆米朱古力禮盒 (8件/1盒)
• Ka to Ka 日式水果凍系列禮盒 (10個/1盒)
• 杉養蜂園禮盒 (藍莓、柚子、蘋果、芒果、紅桑子果汁蜜) (30克各1支/1盒)
• 手作罐裝綠茶 (50克/1罐)
• 手作罐裝玄米茶 (50克/1罐)
• 和歌山紀州白桃汁 (970毫升/1支)
• 國盛彩華大吟醸生貯蔵酒 (720毫升/1支)
• 瑰麗金盒
一田eShop：https://order.yata.hk
中秋禮盒2023｜一田 瀛月極上果物盛合$1,188
頂級日本當造旬果，集甜度特高的北海道紅肉蜜瓜、日本香印提子、青森蘋果等，送上佳節甜美祝福。
禮籃包括:
• 北海道紅肉蜜瓜 (1個)
• 日本巨峰提子禮盒 (1盒)
• 日本香印提子 (1包)
• 日本豐水梨 (2個)
• 日本二十世紀水晶梨 (2個)
• 青森津輕蘋果 (4個)
• 青森黃王蘋果 (2個)
• 日本溫室蜜柑 (1包)
• 瑰麗金盒
一田eShop：https://order.yata.hk
中秋禮盒2023｜LUCULLUS 龍島 月明花照千層酥及曲奇禮盒 (30件裝) $308
躍兔牛油曲奇 x 3 件 [全新]
玉兔牛油曲奇 x 3 件 [全新]
鹹蛋黃千層酥 x 3 件
麥芽糖千層酥 x 3 件
士多啤梨千層酥 x 3件
伯爵茶千層酥 x 3件
原味千層酥 x 3 件
提子杏脯曲奇 x 3件
XO醬櫻花蝦曲奇 x 3件
焦糖杏仁薄片 x 3件
中秋禮盒2023｜LUCULLUS 龍島 皓月玉兔雜錦牛油曲奇禮罐 (550克) $258
包括全新的明月朱古力，以及蔓越莓、夏威夷果仁、紫薯、特濃朱古力、開心果、朱古力南瓜籽提子乾、朱古力杏仁、咖啡
中秋禮盒2023｜LUCULLUS 龍島 兔躍朗月片裝黑朱古力禮盒 (9件裝) $158
63% 黑朱古力 x 3件
73% 黑朱古力 x 3件
85% 黑朱古力 x 3件
中秋禮盒2023｜半島酒店 嘉麟樓手工醬料
手工傳統XO辣椒醬($418)由餐廳廚藝團隊於1986年首創成名，由辣椒、瑤柱、蝦米和秘製醬料混合而成，成為最受歡迎的調味品之一。另有四川風味辣椒醬($338)和潮式辣椒醬 ($238)兩款手工醬料以供選擇：四川風味辣椒醬以正宗的四川食譜為藍本，融合了大紅袍四川辣椒、肉荳蔻及日本櫻花蝦；而潮式辣椒醬則由辣椒、香料和鹹魚混合而成，鮮美濃郁。
中秋禮盒2023｜JOHNNIE WALKER BLUE LABEL 中秋限量版威士忌酒杯禮盒 $1,600
Johnnie Walker今年推出中秋節限量版威士忌酒杯禮盒，內有一支Johnnie Walker Blue Label，並附送兩個精緻水晶玻璃威士忌杯。限量版威士忌酒杯禮盒以標誌性的藍色作主色調，高貴華麗。底部的一道道波濤海浪線條象徵Johnnie Walker Blue Label的豐富層次，描繪威士忌獨有的香草、蜂蜜、胡椒及持續縈繞的煙燻風味的馥郁芬芳。禮盒中央的圓形圖案是明月寫照，喻意家人團圓。