中秋節酒店月餅65折早鳥優惠！奶黃/雙黃白蓮蓉/榴槤冰皮/禮盒

中秋節2024｜中秋月餅早鳥優惠合集 高達65折 奶黃月/雙黃白蓮蓉/酒店月餅/榴槤冰皮

中秋月餅推介｜香港喜來登酒店65折早鳥優惠 香港喜來登酒店推出獻「月滿中秋．喜來登」月餅系列，包括傳統經典的雙黃白蓮蓉月餅禮盒及廣受歡迎的迷你奶皇月餅禮盒，設計配色走低調奢華風，送禮自用佳宜。由即日起至 2024 年 8 月 11 日，萬豪旅享家 及萬譽會會員以指定優惠碼於喜來登網上商店選購及預訂「月滿中秋．喜來登」月餅系列可享六五折早鳥優惠；非會員可享七折早鳥優惠。 月餅換領日期：2023 年 9 月 2 日至 9 月 17 日（中午 12 時至晚上 8 時）

月餅換領地點：香港喜來登酒店２樓喜嚐

喜來登網上商店

中秋月餅推介｜香港麗晶酒店迷你雜錦月餅禮盒 85折優惠 今年中秋，香港麗晶酒店推出應節「麗晶迷你雜錦月餅」禮盒($428)，內裡包括迷你麗晶香橙茶奶黃、迷你流心奶黃、迷你遠年陳皮紅豆及迷你蛋黃純白蓮蓉月，每款口味各兩件。其中迷你麗晶香橙茶奶黃是酒店今年特別炮製，將 TeaLeaves 為酒店調製的冬日香橙茶注入月餅，風味獨特。於 2024 年 6 月 12 日至 7 月 2 日期間，登入香港麗晶酒店網上商店預訂麗晶迷你雜錦月餅禮盒，可享八五折優惠，大家記得把握機會選購！

中秋月餅推介｜唯港薈 Hotel ICON 榴槤冰皮月餅 如果自問重口味又鍾意食榴蓮，中秋節必試唯港薈 (Hotel ICON)推出的貓山王榴槤冰皮月餅 (每盒四件HK$598)，這款月餅由馬來西亞製造，冰皮香軟煙靭，內餡有大量香濃的貓山王榴槤果蓉，每一啖都盡是榴槤飄香，令人回味無窮！另外酒店內的米芝連指南推介餐廳天外天中菜廳亦推出傳統雙黃白蓮蓉月餅 (每盒四件HK$468)，口感柔滑細膩的白蓮蓉搭配入口豐腴的優質鹹蛋黃，絕對是必備經典！



凡於2024年9月3日或之前訂購，更可享以下提前訂購優惠： 價目 中秋禮品種類 原價 優惠價 貓山王榴槤冰皮月餅（四個裝） HK$598 HK$498 唯港薈雙黃白蓮蓉月餅（四個裝） HK$468 HK$368 天外天自家製XO 醬 HK$238 HK$208 天外天琥珀合桃 HK$198 HK$168 天外天琥珀合桃三重彩 HK$588 HK$388 *請於最少2天前預訂 唯港薈中秋月餅禮盒

訂購日期：即日起至2024年9月16日 (早鳥優惠至9月3日)

取貨日期：即日起至2024年9月18日 (貓山王榴槤冰皮月餅)

2024年9月4日至18日 (雙黃白蓮蓉月餅)

網上商店

中秋月餅推介｜ 香港富麗敦海洋公園酒店 8 折早鳥優惠 香港富麗敦海洋公園酒店再度呈獻富麗敦月餅與精美禮物籃，同時首度加推「玉」至尊月餅禮盒。是次推出的中秋月餅共有四款禮盒可供選擇，當中包含富麗敦經典月餅一件裝、富麗敦經典月餅禮盒、富麗敦七星伴月豪華月餅禮盒與嶄新限量推出「玉」至尊月餅禮盒及兩款精美禮物籃，包括富麗敦豪華中秋禮物籃與富麗敦至尊中秋禮物籃。酒店心繫香港社群，特意延續善念，將月餅部分收益捐贈予本地慈善機構 「母親的抉擇」，願能與有需要的人分享節日的溫暖。 凡於 2024 年 8 月 31 日或之前預訂中秋月餅及精美禮物籃，即可享八折早鳥優惠。Sino Club 會員更可享高達七五折優惠。 訂購日期：由即日起至 2024 年 9 月 14 日

（網上商店的最後訂購日期為 2024 年 9 月 12 日）

換領日期：2024 年 8 月 16 日至 9 月 17 日

中秋月餅推介｜ 港島香格里拉 夏宮米芝蓮團隊月餅禮盒 中秋佳節即將到來，港島香格里拉特別推出一系列融合傳統風味同時展現富現代優雅品味的奢華月餅和禮物籃。港島香格里拉連續十年獲得米芝蓮一星殊榮的夏宮行政總廚梁汝景及其團隊，用心精製各款獨特月餅食譜，由2024年6月11日至9月16日，即可透過港島香格里拉的網上商店預訂各款設計別出心裁的月餅禮盒和禮物籃。香格里拉會會員凡於2024年9月16日之前購物可享8折優惠。指定款式月餅訂購10盒以上可享有特別折扣。 在一眾新品中，喜愛榴槤的人絕對不容錯過芳香誘人且質地如忌廉般順滑的夏宮流心貓山王榴槤月餅 (六件裝) $408，此款月餅將貓山王榴槤入口濃郁綿密的獨特豐富滋味完美呈現；對於喜歡煙靭口感的人來說，全新的夏宮皓月麻糬月餅 (六件裝) $408 是一個絕佳選擇。軟糯細滑的麻糬分別搭配幼滑芳香的芋頭及香濃酥脆開心果，口感豐富，層次鮮明。這款六件裝的月餅以 迷人的半月形盒子盛載，佳節過後更可作為飾物盒。 所有月餅及禮盒可於2024年9月2日至16日期間，在節日禮品專櫃（5樓）兌換

中秋月餅推介｜ 明閣 五款月餅口味 粵菜食府明閣（香港康得思酒店）及明閣（灣仔）廚藝團隊呈獻特別調製的精緻月餅，由配方至用料均經過精心挑選，帶來絕妙滋味。今年中秋，明月餅禮盒匯聚了傳統及現代口味，包括傳統的雙黃白蓮蓉月餅禮盒（四件裝） 、注入現代風味的迷你流心奶黃月餅（六件裝）以及精選三種口味的迷你錦繡月餅拼盒（六件裝）。今年月餅禮盒以窗外高掛的皎潔明月為主題，留住中秋月夜，花好月圓的美景。明月餅一共五款的月餅口味包括雙黃白蓮蓉月餅、迷你流心奶黃月餅、迷你流心芝麻月餅、迷你鳳梨月餅及迷你陳皮豆沙月餅。朗廷卓逸會會員9月16日前可享優惠價。 雙黃白蓮蓉月餅 四件裝 原價$438

迷你流心奶黃月餅 六件裝 原價$408

迷你錦繡月餅拼盒 六件裝 原價$408