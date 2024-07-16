中秋節2024｜今年中秋節為2024年9月17日，中秋節當然要與家人一起吃月餅應節。今次為大家搜羅全城中秋月餅早鳥優惠，低至48折即可入手中秋月餅禮盒，送禮或自用好適合。當中有每年必買的「望月」，今年更聯乘「研香」推出流心開心果月餅；亦有抵買之選「大家樂」推出新派與傳統口味，即睇內文優惠詳情！

中秋月餅推介｜大家樂聯乘Hello Kitty推出流心抹茶奶皇月餅 早鳥優惠低至48折 今個中秋節，大家樂全新推出「Hello Kitty流心抹茶奶皇月餅」及「金裝月餅」系列。流心抹茶奶皇月餅，抹茶的醇厚馥香與鹹蛋黃的金沙鹹香相得益彰，微波爐「叮」8-10秒，柔滑細緻流心如流沙湧出，令人一試難忘！於門市購買一盒Hello Kitty流心抹茶奶皇月餅，另外任選一盒金裝月餅，即可以$29加購限量版Hello Kitty環保袋一個。既然是一家團聚，當然要齊備新派與傳統口味，迎合長幼不同喜好。大家樂經典「金裝月餅」系列，包括月餅界人氣寵兒——「奶皇月餅」和「金沙流心奶皇月餅」，以及傳統中式月餅——「雙黃白蓮蓉月餅」、「雙黃蓮蓉月餅」和「雙黃陳皮豆沙月餅」。於7月28日前惠顧，可享早鳥優惠低至48折及於eatCDC.com享盡高達$70電子現金券！

中秋月餅推介｜ Shaz Confections 引入home’s favourite榴槤冰皮月餅 各位榴槤控留意！Shaz Confections今年中秋特意引進了來自星加坡的頂級榴槤冰皮月餅品牌 home's favourite 的中秋系列限定禮盒。這個品牌被《泰晤士報》譽為世界上頂級的美味之一。home’s favourite使用來自馬來西亞彭亨州的頂級榴槤，只選用超過12年壽命的老樹榴槤，確保品質的一致性。禮盒中包含六款不同口味的冰皮月餅，以迎合各種口味喜好。當中包括貓山王、HF88麻薯、金鳳凰、XO、D24榴蓮及紅蝦。 由即日起至8月20日，購買home's favorite冰皮月餅禮盒可享低至65折早鳥優惠。禮盒共分三個版本：至尊版$468，含有一款貓山王、HF88麻薯、金鳳凰及XO冰皮月餅；經典版$398，有兩款D24、貓山王冰皮月餅；酒香版$433，有兩件XO及兩件金鳳凰。每盒內含四個月餅，包裝採用奪目的粉紅色和紫色。

中秋月餅推介｜Starbucks星巴克光影月餅禮盒 星巴克的光影月餅禮盒，設計融合了傳統的燈籠、中式花紋邊框及象徵星巴克的魚鱗，以翡翠綠色為主調，配上金色點綴，散發著優雅的中西匯粹氛圍。輕啟精緻的月餅禮盒，內置射燈映照著香港及澳門的天際線，星光閃爍的夜空中，星巴克經典的美人魚像與我們舉杯品味咖啡和茶飲，邊細味盒中月餅，邊欣賞著繁華都市的美景。星巴克特別推出三款口味的月餅：流心焦糖咖啡、燕麥奶奶黃和焙茶黑芝麻。 早鳥優惠：6 月 18 日至 8 月 12 日 $331 (原價 $368)

換取日期：8 月 5 日至 9 月 15 日