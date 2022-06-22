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2022-06-22 19:30:00

中秋節2022｜月餅早鳥優惠合集 最平低至64折！【持續更新】

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中秋節2022｜月餅早鳥優惠合集 奇華X角落生物/姜濤Haagan Dazs

中秋節2022｜月餅早鳥優惠合集 奇華X角落生物/姜濤Haagan Dazs

雖然仍有2個多月才到中秋節，但不少月餅品牌已經陸續開始推出優惠。以下為大家整理不同品牌的月餅早鳥優惠，其中包括望月、Haagan Dazs、奇華餅家等，最平低至64折！

月餅早鳥優惠｜香港康得思酒店 明閣

今年中秋，明月餅禮盒推傳統雙黃白蓮蓉月餅禮盒 (四件裝) 及新口味迷你金桔奶黃月餅禮盒 (六件裝)。更可以選擇迷你錦繡月餅拼盒 (六件裝)，有齊迷你奶黃月餅、迷你蛋黃白蓮蓉月餅及迷你陳皮豆沙月餅。

三款明月餅禮盒由即日起至202299日有售，售價如下：

月餅

數量

正價

雙黃白蓮蓉月餅

四件裝 / 每件約185          

港幣488

迷你金桔奶黃月餅

六件裝 / 每件約45

港幣438

迷你錦繡月餅拼盒

六件裝 / 每件約45

港幣438

提前預訂或訂購指定數量可享以下優惠價：

 雙黃白蓮蓉月餅

119

2049

5099

即日起至2022724

港幣358

港幣348

港幣338

2022725日至814

港幣368

2022815日至99

港幣488

 迷你金桔奶黃月餅 / 迷你錦繡月餅拼盒

119

2049

5099

即日起至2022724

港幣318

港幣308

港幣298

2022725日至814

港幣328
「明」月餅 迷你錦繡月餅拼盒

「明」月餅 迷你錦繡月餅拼盒

此外，它們亦與法國水晶品牌LALIQUE聯乘，推出限量版月餅美酒禮盒，設計高貴典雅，內有經典的雙黃白蓮蓉「明」月餅四件，精選美酒一支及LALIQUE & James Suckling 100 Points鍳賞酒杯兩隻。

 

正價

訂購5盒或以上

「明 」月餅美酒禮盒 －「喜」

• Chateau Lafaurie-Peyraguey, 1er Grand Cru Classé Sauternes, 2015/16 (一支)

$3,888

$2,588

「明 」月餅美酒禮盒 －「慶」

• Chateau Faugeres, Saint-Emilion Grand Cru Classé, 2016 (一支)

 

$3,888

$2,588

「明 」月餅美酒禮盒 －「樂」

• Chateau Odilon DBR Lafite, Bordeaux, France, 2016 (一支)

 

$3,288

$2,288

訂購網站：https://www.cordishotels.com/en/hong-kong/campaigns/mooncake/

「明 」月餅美酒禮盒 －「喜」

「明 」月餅美酒禮盒 －「喜」

月餅早鳥優惠｜龍島

龍島今年中秋推出月餅禮券及中秋禮盒，有皇牌朱古力流心月餅及奶黃流心月餅。而中秋月餅禮盒一共有2款：圓月中秋月餅禮盒($698)設計成3層，頂層是6款不同口味的龍島手工朱古力及2款全新口味的馬卡龍曲奇，中層及底層是龍島的皇牌朱古力流心月餅及奶黃流心月餅各3件。

月見中秋月餅禮盒($398) 內有龍島的皇牌朱古力流心月餅及奶黃流心月餅各2件，以及麥芽糖及港式奶茶朱古力2款口味的千層酥。月餅禮券即日起於全線龍島分店正式發售，月餅禮盒將於202288日起換領。

龍島今年中秋推出月餅禮券及中秋禮盒。 圓月中秋月餅禮盒 ($698) 月見中秋月餅禮盒 ($398)

它們亦有推出早鳥優惠，龍島會員或星展豐盛理財客戶專享3個優惠：

  1. 可享8折優惠價選購圓月中秋月餅禮盒 (價值：HK$698) 及月見中秋月餅禮盒 (價值：HK$398)
  2. 購買任何2件或以上星月交輝朱古力禮盒 (5件裝)、皎潔星月千層酥及曲奇禮盒 (30件裝)或玉兔星空雜錦牛油曲奇禮罐 (550)，可享85折優惠。
  3. 選購每滿HK$1,000 (以折扣後淨金額計算) 即可獲贈HKD50現金優惠券1張。

除了月餅禮盒之外，龍島亦有推出朱古力及曲奇禮盒系列。

點擊下圖睇其他禮盒！

皎潔星月千層酥及曲奇禮盒 (30件裝) ($278/盒) 星月交輝朱古力禮盒 (5件裝) ($168/盒) 玉兔星空雜錦牛油曲奇禮罐 ($258/盒)

月餅早鳥優惠｜香港JW萬豪酒店 萬豪金殿

香港JW萬豪酒店的米芝蓮中菜廳萬豪金殿推出雙黃薑汁白蓮蓉月餅（每盒4件，港幣468元），以及的八吋八黃薑汁白蓮蓉團圓月餅（每盒1件，港幣888元），適合610人分享。薑汁白蓮蓉月餅以優質香滑的白蓮蓉配上微辣薑汁，別具特色。今年更全新推出迷你玫瑰紅棗月餅（每盒6件，港幣468元），養顏補氣，女生們一定不能錯過。另有的經典口味迷你奶黃月餅（每盒6件，港幣468元）

月餅由即日至98日發售，大家可以於網上預訂，由即日起至78日預訂有75折；由79日至815日預訂有85折；於816日至98日預訂則有9折。

領取日期：2022825日至98

網上預訂平台：https://bit.ly/JWMooncake2022_mediacn

雙黃薑汁白蓮蓉月餅（每盒4件，港幣468元） 雙黃薑汁白蓮蓉月餅（每盒4件，港幣468元） 迷你奶黃月餅（每盒6件，港幣468元） 迷你玫瑰紅棗月餅（每盒6件，港幣468元）

月餅早鳥優惠｜奇華

奇華餅家推出「月賞愈多」中秋限定禮遇，買滿指定金額即送現金券。更與與角落小夥伴聯乘，推出「角落小夥伴奶皇月餅」系列，更率先給大家尊享預購優惠。

買月餅/月餅券滿$652 即賞總值$380現金優惠券

奇華餅家由即日起至910日期間推出中秋「月賞愈多」限定優惠，顧客凡於推廣期內在奇華餅家全線分店推出 (香港國際機場分店除外) 購買兩盒至尊雙黃蓮蓉月餅，或同等價值的月餅產品及月餅禮券滿$652，即可獲贈「三獎賞」總值$380現金優惠券，包括$100至尊月餅優惠券、$200餅食優惠券及$80奇華切肉臘腸優惠券。優惠券數量有限，送完即止。

聯乘角落小夥伴推出「角落小夥伴奶皇月餅」系列

奇華亦推出「角落小夥伴奶皇月餅」系列，禮盒有四個裝的「角落小夥伴音樂列車奶皇月餅禮盒」，以及四款單個裝的「角落小夥伴奶皇月餅」禮盒。有4個不同口味的奶皇月餅，全部都設計成角落小夥伴的造型，非常可愛。隨禮盒更送環保袋一個。

614日至715日期間，顧客親臨奇華餅家全線分店 (香港國際機場分店除外) 以預購價$168購買「角落小夥伴TM音樂列車奶皇月餅禮盒」禮券一張，憑券可於指定日期換領「角落小夥伴TM音樂列車奶皇月餅禮盒」(四個裝) 及環保袋一個。

角落小夥伴TM音樂列車 奶皇月餅禮盒套裝 (連環保袋) 角落小夥伴TM音樂列車 奶皇月餅禮盒套裝 (連環保袋) 企鵝?：蛋黃奶皇月餅 白熊：士多啤梨乳酪奶皇月餅 蜥蝪：黑芝麻奶皇月餅 炸豬排：朱古力奶皇月餅

「角落小夥伴」禮品換購禮遇

顧客於716910日期間到奇華餅家全線分店 (香港國際機場分店除外) 購物滿$50，可以優惠價換購「角落小夥伴TM」各款精美禮品：

禮品一：加港幣28 (價值港幣58) 可換購「角落小夥伴TM餐碟」一隻 (14cm長；共有四款，任選其一)

禮品二：加港幣38 (價值港幣68) 可換購「角落小夥伴TM微波爐碗」一個 (6)

禮品三：加港幣58 (價值港幣125) 可換購「角落小夥伴TMUV雨傘」一把。

換領日期：827日至97

換領地點：指定分店包括信德中心/利園山道/太古城/西九龍中心/荷里活廣場/PopCorn/荃新天地/屯門市廣場/大埔超級城

角落小夥伴TM餐碟 企鵝 角落小夥伴TM餐碟 白熊 角落小夥伴TM餐碟 蜥蝪 角落小夥伴TM餐碟 炸豬排 角落小夥伴TM微波爐碗 角落小夥伴TM防UV雨傘 角落小夥伴TM防UV雨傘

月餅早鳥優惠｜帝苑酒店

帝苑酒店推出各款傳統及特色月餅、精美禮物籃、月餅禮券及全新「迷你奶黃雜錦月餅禮盒」。酒店亦有提供優先訂購優惠，於821日或之前訂購可享折扣優惠。

月餅

數量

優惠價

(821日或之前訂購)

原價

(822日至911日訂購)

迷你月餅禮盒

此禮盒包括迷你低糖蛋黃白蓮蓉(2)迷你陳皮豆沙(2)迷你黃月餅(2)

6

$328

$398

迷你月餅配蝴蝶酥禮盒

此禮盒包括迷你低糖蛋黃白蓮蓉月餅(2),迷你奶黃月餅(2)及原味蝴蝶酥(45)

4

$308

$378

迷你黃雙暉月餅禮盒

此禮盒包括迷你奶黃月餅(3)及迷你伯爵茶奶黃月餅(3)

6

$308

$378

迷你黃雜錦月餅禮盒 (新產品)

此禮盒包括迷你奶黃月餅(2), 迷你伯爵茶奶黃月餅(2)及迷你香橙朱古力奶黃月餅(2)

6

$298

$378

三黃白蓮蓉月餅

4

$408

$468

雙黃白蓮蓉月餅

4

$358

$428

金腿伍仁月餅

4

$408

$468

迷你低糖蛋黃白蓮蓉月餅

6

$318

$398

迷你陳皮豆沙月餅

6

$318

$398

迷你黃月餅

6

$298

$378

黃白蓮蓉月餅

1

$258

$308

中秋禮物籃

/

$3,288

預訂電話：2733 2840

網址：www.rghk.com.hk

 

(新產品) 迷你奶皇雜錦月餅禮盒 迷你奶皇雙暉月餅禮盒 雙黃白蓮蓉月餅 六黃白蓮蓉月餅 至尊迷你奶黃月餅 金腿伍仁月餅 迷你陳皮豆沙月餅 迷你月餅配蝴蝶酥禮盒

月餅早鳥優惠｜香港W酒店

香港W酒店推出全新限量「炫音型月」月餅禮盒，包括流心芝麻月餅 (6)、流心奶黃月餅 (6)及雙黃白蓮蓉 (4)。由即日起至2022731日期間可尊享7折早鳥優惠；於20228131日期間則享8折優惠！

以特別折扣價選購流心芝麻月餅 (6)及流心奶黃月餅 (6)組合；另可自選一款精緻W月餅口味，配以余市日本威士忌及星宴秘製XO醬之優惠組合，送禮自用皆宜，為節日添上歡樂氣氛。

產品

原價

2022731日前

限時7折早鳥優惠價

202281至月31

限時8折優惠價

流心芝麻月餅 (六個)

港幣$498

港幣$348.6

港幣$398.4

流心奶黃月餅 (六個)

港幣$498

港幣$348.6

港幣$398.4

雙黃白蓮蓉月餅 (四個)

港幣$468

港幣$369.6

港幣$422.4

產品

原價

優惠價

折扣

流心奶黃月餅 (六個) + 流心芝麻月餅 (六個)

港幣$966

港幣$688

72

W月餅 (一盒) + 余市日本威士忌 (一瓶) + 星宴秘製XO (一瓶)

港幣$2,846

港幣$1,088

39

換領日期：722日至910

換領時間：11:00-23:00

查詢電話：3717 2848

W網上商店: https://bit.ly/singyineshop-cn

香港W酒店全新限量「炫音型月」月餅禮盒 香港W酒店全新限量「炫音型月」月餅禮盒 香港W酒店全新限量「炫音型月」月餅禮盒

月餅早鳥優惠｜望月x Pinkoi

Pinkoi x 望月推出限量聯乘禮盒，以Pinkoi Navy作主調配以金銅色作細節點綴，輔以簡約幾何線條勾畫出新月、映月等中秋節氣中不同的月亮姿態，簡約而不失輕奢質感。禮盒內有4件「流心奶黃月餅」及「經典奶黃月餅」，一盒集齊望月最受歡迎的月餅組合。

Pinkoi x 望月推出限量聯乘禮盒 Pinkoi x 望月推出限量聯乘禮盒 Pinkoi x 望月推出限量聯乘禮盒

由即日起至88日，於Pinkoi訂購「Pinkoi x 望月限量聯乘禮盒The New Classic」，即可享83折，以早鳥優惠價$198訂購原價$238的禮盒，並提供自提服務，全館購物滿$1,600可享香港本地免費送貨。即日至630日，Atome新用戶於Pinkoi下單滿$100即減$40Atome現有用戶下單滿$600即減$20，令最抵入手價低至$158，購物更額外享1,500 P Coins回贈價$30

另外，Pinkoi由即日起推出4組限時早鳥訂購優惠，望月全線月餅禮盒以優惠套裝方式，於指定時段開放早鳥預訂折扣，優惠低至78折。

早鳥優惠：即日至88
換領日期：822日起陸續出貨
取貨門市：旺角銀行中心1樓中庭位置

月餅早鳥優惠｜Häagen-Dazs

Häagen-Dazs今年又找來姜濤代言！推出一系列月餅禮盒，雪糕月餅配搭各款果漾夾心，如「巨峰提子流心 x 士多啤梨雪糕」、「蜜柑檸檬夾心 x 士多啤梨雪糕」、「黑朱古力杏仁雪糕 x 伯爵茶拖肥夾心 x 夏威夷果仁雪糕」等，打造出11款不同雪糕月餅。禮盒設計以法國羅浮宮博物館為主題，無論送禮自用都十分合適！即日起至88日，大家可於Häagen-Dazs門市或網上商店預購，一般客戶可享68折早鳥優惠。而Haagen-Dazs Club金卡、銀卡會員或DBS信用卡持卡人客戶更有低至64折早鳥優惠！禮盒售價由$239$1,147起。

凡購買任何雪糕月餅2盒或以上，每盒均可獲贈「單球雪糕券及雪糕蛋糕$50優惠券」一張；購買5盒或以上，可獲贈「Thank You Gift」禮劵一套，每套包括：「單球雪糕券」三張、「雙球雪糕買一送一券」一張、「堂食雪糕火鍋$100優惠券」一張、「雪糕蛋糕$80優惠券」一張、「禮劵套裝九折優惠券」一張、及「Häaburger 第二件半價優惠券」一張。

訂購網站：https://eshop.haagendazs-gifting.hk/mooncake/?lang=ZH

Häagen-Dazs今年又找來姜濤代言，推出一系列月餅禮盒。 羅浮◆映月 早鳥價：$809 賞◆華麗 早鳥價：$320 七星◆藝月 早鳥價：$489 殿堂◆瑰月 早鳥價：$1,147 九星◆賞月 早鳥價：$530
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