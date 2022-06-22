中秋節2022｜月餅早鳥優惠合集 最平低至64折！【持續更新】

中秋節2022｜月餅早鳥優惠合集 奇華X角落生物/姜濤Haagan Dazs

雖然仍有2個多月才到中秋節，但不少月餅品牌已經陸續開始推出優惠。以下為大家整理不同品牌的月餅早鳥優惠，其中包括望月、Haagan Dazs、奇華餅家等，最平低至64折！

月餅早鳥優惠｜香港康得思酒店 明閣 今年中秋，明月餅禮盒推傳統雙黃白蓮蓉月餅禮盒 (四件裝) 及新口味迷你金桔奶黃月餅禮盒 (六件裝)。更可以選擇迷你錦繡月餅拼盒 (六件裝)，有齊迷你奶黃月餅、迷你蛋黃白蓮蓉月餅及迷你陳皮豆沙月餅。 三款明月餅禮盒由即日起至2022年9月9日有售，售價如下： 月餅 數量 正價 雙黃白蓮蓉月餅 四件裝 / 每件約185克 港幣488元 迷你金桔奶黃月餅 六件裝 / 每件約45克 港幣438元 迷你錦繡月餅拼盒 六件裝 / 每件約45克 港幣438元 提前預訂或訂購指定數量可享以下優惠價： 雙黃白蓮蓉月餅 1至19盒 20至49盒 50至99盒 即日起至2022年7月24日 港幣358元 港幣348元 港幣338元 2022年7月25日至8月14日 港幣368元 2022年8月15日至9月9日 港幣488元 迷你金桔奶黃月餅 / 迷你錦繡月餅拼盒 1至19盒 20至49盒 50至99盒 即日起至2022年7月24日 港幣318元 港幣308元 港幣298元 2022年7月25日至8月14日 港幣328元

「明」月餅 迷你錦繡月餅拼盒

此外，它們亦與法國水晶品牌LALIQUE聯乘，推出限量版月餅美酒禮盒，設計高貴典雅，內有經典的雙黃白蓮蓉「明」月餅四件，精選美酒一支及LALIQUE & James Suckling 100 Points鍳賞酒杯兩隻。 正價 訂購5盒或以上 「明 」月餅美酒禮盒 －「喜」 • Chateau Lafaurie-Peyraguey, 1er Grand Cru Classé Sauternes, 2015/16 (一支) $3,888 $2,588 「明 」月餅美酒禮盒 －「慶」 • Chateau Faugeres, Saint-Emilion Grand Cru Classé, 2016 (一支) $3,888 $2,588 「明 」月餅美酒禮盒 －「樂」 • Chateau Odilon DBR Lafite, Bordeaux, France, 2016 (一支) $3,288 $2,288 訂購網站：https://www.cordishotels.com/en/hong-kong/campaigns/mooncake/

月餅早鳥優惠｜龍島 龍島今年中秋推出月餅禮券及中秋禮盒，有皇牌朱古力流心月餅及奶黃流心月餅。而中秋月餅禮盒一共有2款：圓月中秋月餅禮盒($698)設計成3層，頂層是6款不同口味的龍島手工朱古力及2款全新口味的馬卡龍曲奇，中層及底層是龍島的皇牌朱古力流心月餅及奶黃流心月餅各3件。 月見中秋月餅禮盒($398) 內有龍島的皇牌朱古力流心月餅及奶黃流心月餅各2件，以及麥芽糖及港式奶茶朱古力2款口味的千層酥。月餅禮券即日起於全線龍島分店正式發售，月餅禮盒將於2022年8月8日起換領。

它們亦有推出早鳥優惠，龍島會員或星展豐盛理財客戶專享3個優惠： 可享 8 折優惠價選購圓月中秋月餅禮盒 ( 價值： HK$698) 及月見中秋月餅禮盒 ( 價值： HK$398) 。 購買任何 2 件或以上星月交輝朱古力禮盒 (5 件裝 ) 、皎潔星月千層酥及曲奇禮盒 (30 件裝 ) 或玉兔星空雜錦牛油曲奇禮罐 (550 克 ) ，可享 85 折優惠。 選購每滿 HK$1,000 ( 以折扣後淨金額計算 ) 即可獲贈 HKD50 現金優惠券 1 張。 除了月餅禮盒之外，龍島亦有推出朱古力及曲奇禮盒系列。 點擊下圖睇其他禮盒！

月餅早鳥優惠｜香港 JW 萬豪酒店 萬豪金殿 香港JW萬豪酒店的米芝蓮中菜廳萬豪金殿推出雙黃薑汁白蓮蓉月餅（每盒4件，港幣468元），以及的八吋八黃薑汁白蓮蓉團圓月餅（每盒1件，港幣888元），適合6至10人分享。薑汁白蓮蓉月餅以優質香滑的白蓮蓉配上微辣薑汁，別具特色。今年更全新推出迷你玫瑰紅棗月餅（每盒6件，港幣468元），養顏補氣，女生們一定不能錯過。另有的經典口味迷你奶黃月餅（每盒6件，港幣468元） 月餅由即日至9月8日發售，大家可以於網上預訂，由即日起至7月8日預訂有75折；由7月9日至8月15日預訂有85折；於8月16日至9月8日預訂則有9折。 領取日期：2022年8月25日至9月8日 網上預訂平台：https://bit.ly/JWMooncake2022_mediacn

月餅早鳥優惠｜奇華 奇華餅家推出「月賞愈多」中秋限定禮遇，買滿指定金額即送現金券。更與與角落小夥伴聯乘，推出「角落小夥伴奶皇月餅」系列，更率先給大家尊享預購優惠。 買月餅 / 月餅券滿 $652 即賞總值 $380 現金優惠券 奇華餅家由即日起至9月10日期間推出中秋「月賞愈多」限定優惠，顧客凡於推廣期內在奇華餅家全線分店推出 (香港國際機場分店除外) 購買兩盒至尊雙黃蓮蓉月餅，或同等價值的月餅產品及月餅禮券滿$652，即可獲贈「三獎賞」總值$380現金優惠券，包括$100至尊月餅優惠券、$200餅食優惠券及$80奇華切肉臘腸優惠券。優惠券數量有限，送完即止。

聯乘角落小夥伴推出「角落小夥伴奶皇月餅」系列 奇華亦推出「角落小夥伴奶皇月餅」系列，禮盒有四個裝的「角落小夥伴音樂列車奶皇月餅禮盒」，以及四款單個裝的「角落小夥伴奶皇月餅」禮盒。有4個不同口味的奶皇月餅，全部都設計成角落小夥伴的造型，非常可愛。隨禮盒更送環保袋一個。 由6月14日至7月15日期間，顧客親臨奇華餅家全線分店 (香港國際機場分店除外) 以預購價$168購買「角落小夥伴TM音樂列車奶皇月餅禮盒」禮券一張，憑券可於指定日期換領「角落小夥伴TM音樂列車奶皇月餅禮盒」(四個裝) 及環保袋一個。

「角落小夥伴」禮品換購禮遇 顧客於7月16至9月10日期間到奇華餅家全線分店 (香港國際機場分店除外) 購物滿$50，可以優惠價換購「角落小夥伴TM」各款精美禮品： 禮品一：加港幣28元 (價值港幣58元) 可換購「角落小夥伴TM餐碟」一隻 (約14cm長；共有四款，任選其一)； 禮品二：加港幣38元 (價值港幣68元) 可換購「角落小夥伴TM微波爐碗」一個 (約6吋)； 禮品三：加港幣58元 (價值港幣125元) 可換購「角落小夥伴TM防UV雨傘」一把。 換領日期：8月27日至9月7日 換領地點：指定分店包括信德中心/利園山道/太古城/西九龍中心/荷里活廣場/PopCorn/荃新天地/屯門市廣場/大埔超級城

月餅早鳥優惠｜帝苑酒店 帝苑酒店推出各款傳統及特色月餅、精美禮物籃、月餅禮券及全新「迷你奶黃雜錦月餅禮盒」。酒店亦有提供優先訂購優惠，於8月21日或之前訂購可享折扣優惠。 月餅 數量 優惠價 (8月21日或之前訂購) 原價 (8月22日至9月11日訂購) 迷你月餅禮盒 此禮盒包括迷你低糖蛋黃白蓮蓉(2個)、迷你陳皮豆沙(2個)及迷你奶黃月餅(2個) 6件 $328 $398 迷你月餅配蝴蝶酥禮盒 此禮盒包括迷你低糖蛋黃白蓮蓉月餅(2個),迷你奶黃月餅(2個)及原味蝴蝶酥(45克) 4件 $308 $378 迷你奶黃雙暉月餅禮盒 此禮盒包括迷你奶黃月餅(3個)及迷你伯爵茶奶黃月餅(3個) 6件 $308 $378 迷你奶黃雜錦月餅禮盒 (新產品) 此禮盒包括迷你奶黃月餅(2個), 迷你伯爵茶奶黃月餅(2個)及迷你香橙朱古力奶黃月餅(2個) 6件 $298 $378 三黃白蓮蓉月餅 4件 $408 $468 雙黃白蓮蓉月餅 4件 $358 $428 金腿伍仁月餅 4件 $408 $468 迷你低糖蛋黃白蓮蓉月餅 6件 $318 $398 迷你陳皮豆沙月餅 6件 $318 $398 迷你奶黃月餅 6件 $298 $378 六黃白蓮蓉月餅 1件 $258 $308 中秋禮物籃 / $3,288起 預訂電話：2733 2840 網址：www.rghk.com.hk

月餅早鳥優惠｜香港 W 酒店 香港W酒店推出全新限量「炫音型月」月餅禮盒，包括流心芝麻月餅 (6個)、流心奶黃月餅 (6個)及雙黃白蓮蓉 (4個)。由即日起至2022年7月31日期間可尊享7折早鳥優惠；於2022年8月1至31日期間則享8折優惠！ 以特別折扣價選購流心芝麻月餅 (6個)及流心奶黃月餅 (6個)組合；另可自選一款精緻W月餅口味，配以余市日本威士忌及星宴秘製XO醬之優惠組合，送禮自用皆宜，為節日添上歡樂氣氛。 產品 原價 2022年7月31日前 限時7折早鳥優惠價 2022年8月1至月31日 限時8折優惠價 流心芝麻月餅 (六個) 港幣$498 港幣$348.6 港幣$398.4 流心奶黃月餅 (六個) 港幣$498 港幣$348.6 港幣$398.4 雙黃白蓮蓉月餅 (四個) 港幣$468 港幣$369.6 港幣$422.4 產品 原價 優惠價 折扣 流心奶黃月餅 (六個) + 流心芝麻月餅 (六個) 港幣$966 港幣$688 72折 W月餅 (一盒) + 余市日本威士忌 (一瓶) + 星宴秘製XO醬 (一瓶) 港幣$2,846 港幣$1,088 39折 換領日期：7月22日至9月10日 換領時間：11:00-23:00 查詢電話：3717 2848 W網上商店: https://bit.ly/singyineshop-cn

月餅早鳥優惠｜ 望月 x Pinkoi Pinkoi x 望月推出限量聯乘禮盒，以Pinkoi Navy作主調配以金銅色作細節點綴，輔以簡約幾何線條勾畫出新月、映月等中秋節氣中不同的月亮姿態，簡約而不失輕奢質感。禮盒內有4件「流心奶黃月餅」及「經典奶黃月餅」，一盒集齊望月最受歡迎的月餅組合。

由即日起至8月8日，於Pinkoi訂購「Pinkoi x 望月限量聯乘禮盒The New Classic」，即可享83折，以早鳥優惠價$198訂購原價$238的禮盒，並提供自提服務，全館購物滿$1,600可享香港本地免費送貨。即日至6月30日，Atome新用戶於Pinkoi下單滿$100即減$40；Atome現有用戶下單滿$600即減$20，令最抵入手價低至$158，購物更額外享1,500 P Coins回贈價$30。 另外，Pinkoi由即日起推出4組限時早鳥訂購優惠，望月全線月餅禮盒以優惠套裝方式，於指定時段開放早鳥預訂折扣，優惠低至78折。 早鳥優惠：即日至8月8日

換領日期：8月22日起陸續出貨

取貨門市：旺角銀行中心1樓中庭位置