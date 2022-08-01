中秋節2022｜20大月餅品牌早鳥優惠合集 最平低至64折！【持續更新】

中秋節2022｜月餅早鳥優惠合集 奇華X角落生物/姜濤Haagan Dazs

每年農曆八月十五都是中秋節，今個2022年中秋節正日便是9月10日，現時已有不少月餅品牌已經陸續開始推出優惠。以下為大家整理不同品牌的月餅早鳥優惠，其中包括Lady M、望月、Haagan Dazs、香港康得思酒店、奇華餅家、龍島等，最平低至64折！想買月餅送給身邊最親的家人，便要把握各品牌的月餅早鳥優惠！

月餅 早鳥優惠 ｜Lady M Lady M今年同樣推出月餅禮盒！設計成月兔燈籠造型，米白色的燈籠配上金色月兔及手柄，別具質感。入面有3款口味的迷你奶黃月餅，包括焦糖咖啡奶皇、伯爵茶奶皇及紫薯奶皇月餅，每款各2件。禮盒將於7月25日起在門市以禮券形式發售，每盒售價為$538，提前預訂更可享早鳥價$498。 售賣日期：2022年7月25日至8月7日 (以禮券形式發售) 換領日期：2022年8月13日至9月14日 換領地點：各Lady M香港分店；香港國際機場店除外 (2022月9月9至14日期間只限於中環國際金融中心店及尖沙咀海港城店換領)

月餅早鳥優惠｜香港康得思酒店 明閣 今年中秋，明月餅禮盒推出傳統雙黃白蓮蓉月餅禮盒 (四件裝) 及新口味迷你金桔奶黃月餅禮盒 (六件裝)。更可以選擇迷你錦繡月餅拼盒 (六件裝)，有齊迷你奶黃月餅、迷你蛋黃白蓮蓉月餅及迷你陳皮豆沙月餅。 三款明月餅禮盒由即日起至2022年9月9日有售，售價如下： 月餅 數量 正價 雙黃白蓮蓉月餅 四件裝 / 每件約185克 港幣488元 迷你金桔奶黃月餅 六件裝 / 每件約45克 港幣438元 迷你錦繡月餅拼盒 六件裝 / 每件約45克 港幣438元 提前預訂或訂購指定數量可享以下優惠價： 雙黃白蓮蓉月餅 1至19盒 20至49盒 50至99盒 即日起至2022年7月24日 港幣358元 港幣348元 港幣338元 2022年7月25日至8月14日 港幣368元 2022年8月15日至9月9日 港幣488元 迷你金桔奶黃月餅 / 迷你錦繡月餅拼盒 1至19盒 20至49盒 50至99盒 即日起至2022年7月24日 港幣318元 港幣308元 港幣298元 2022年7月25日至8月14日 港幣328元

「明」月餅 迷你錦繡月餅拼盒

此外，明月餅亦與法國水晶品牌LALIQUE聯乘，推出限量版月餅美酒禮盒，設計高貴典雅，內有經典的雙黃白蓮蓉「明」月餅四件，精選美酒一支及LALIQUE & James Suckling 100 Points鍳賞酒杯兩隻。 正價 訂購5盒或以上 「明 」月餅美酒禮盒 －「喜」 • Chateau Lafaurie-Peyraguey, 1er Grand Cru Classé Sauternes, 2015/16 (一支) $3,888 $2,588 「明 」月餅美酒禮盒 －「慶」 • Chateau Faugeres, Saint-Emilion Grand Cru Classé, 2016 (一支) $3,888 $2,588 「明 」月餅美酒禮盒 －「樂」 • Chateau Odilon DBR Lafite, Bordeaux, France, 2016 (一支) $3,288 $2,288 訂購網站：https://www.cordishotels.com/en/hong-kong/campaigns/mooncake/

月餅早鳥優惠｜龍島 龍島今年中秋推出月餅禮券及中秋禮盒，有皇牌朱古力流心月餅及奶黃流心月餅。而中秋月餅禮盒一共有2款：圓月中秋月餅禮盒($698)設計成3層，頂層是6款不同口味的龍島手工朱古力及2款全新口味的馬卡龍曲奇，中層及底層是龍島的皇牌朱古力流心月餅及奶黃流心月餅各3件。 月見中秋月餅禮盒($398) 內有龍島的皇牌朱古力流心月餅及奶黃流心月餅各2件，以及麥芽糖及港式奶茶朱古力2款口味的千層酥。月餅禮券即日起於全線龍島分店正式發售，月餅禮盒將於2022年8月8日起換領。

龍島亦有推出早鳥優惠，龍島會員或星展豐盛理財客戶專享3個優惠： 可享 8 折優惠價選購圓月中秋月餅禮盒 ( 價值： HK$698) 及月見中秋月餅禮盒 ( 價值： HK$398) 。 購買任何 2 件或以上星月交輝朱古力禮盒 (5 件裝 ) 、皎潔星月千層酥及曲奇禮盒 (30 件裝 ) 或玉兔星空雜錦牛油曲奇禮罐 (550 克 ) ，可享 85 折優惠。 選購每滿 HK$1,000 ( 以折扣後淨金額計算 ) 即可獲贈 HKD50 現金優惠券 1 張。 除了月餅禮盒之外，龍島亦有推出朱古力及曲奇禮盒系列。 點擊下圖睇其他禮盒！

月餅早鳥優惠｜香港 JW 萬豪酒店 萬豪金殿 香港JW萬豪酒店的米芝蓮中菜廳萬豪金殿推出雙黃薑汁白蓮蓉月餅（每盒4件，港幣468元），以及的八吋八黃薑汁白蓮蓉團圓月餅（每盒1件，港幣888元），適合6至10人分享。薑汁白蓮蓉月餅以優質香滑的白蓮蓉配上微辣薑汁，別具特色。今年更全新推出迷你玫瑰紅棗月餅（每盒6件，港幣468元），養顏補氣，女生們一定不能錯過。另有的經典口味迷你奶黃月餅（每盒6件，港幣468元） 月餅由即日至9月8日發售，大家可以於網上預訂，由即日起至7月8日預訂有75折；由7月9日至8月15日預訂有85折；於8月16日至9月8日預訂則有9折。 領取日期：2022年8月25日至9月8日 網上預訂平台：https://bit.ly/JWMooncake2022_mediacn

月餅早鳥優惠｜ KiKi 嘗．月 台灣人氣「KiKi麵店（KiKi茶）」現推出嶄新「KiKi嘗．月」奶皇月餅禮盒，以招牌茶湯之美炮製三款匠心獨運的月餅口味，有鳳梨奶皇月餅、白桃烏龍奶皇月餅及茉莉綠茶奶皇月餅，當中鳳梨奶皇月餅靈感源自人氣高企的「鮮萃金鑽鳳梨青茶」。 8月31日訂講$208 (原價$258) 7月15日起於分店憑券換領 網址：www.kikifg.com.hk

月餅早鳥優惠｜ 點盒子 點茶公館集團旗下的創新中華料理品牌點盒子推出中秋節月餅禮盒套裝，全部由香港自家中央工場研發，當中限量版麻辣嫩牛黑金雜錦月餅禮盒($328)夠特色，包括傳統雙王白蓮蓉月、迷你麻辣藤椒牛肉月及迷你黑金粒粒芝麻酥皮月各兩件，另附精選茶葉一份。藤椒牛肉月餅配上紅粉緋緋的外皮，配合震攝味蕾的四川藤椒作，令嫩滑的牛肉帶出麻辣味道，一試愛上。 8月30日前訂購可享9折優惠 8月27日至2022年9月7日換領 網址：www.palateinabox.com.hk

月餅早鳥優惠｜奇華 奇華餅家推出「月賞愈多」中秋限定禮遇，買滿指定金額即送現金券。更與與角落小夥伴聯乘，推出「角落小夥伴奶皇月餅」系列，更率先給大家尊享預購優惠。 買月餅 / 月餅券滿 $652 即賞總值 $380 現金優惠券 奇華餅家由即日起至9月10日期間推出中秋「月賞愈多」限定優惠，顧客凡於推廣期內在奇華餅家全線分店推出 (香港國際機場分店除外) 購買兩盒至尊雙黃蓮蓉月餅，或同等價值的月餅產品及月餅禮券滿$652，即可獲贈「三獎賞」總值$380現金優惠券，包括$100至尊月餅優惠券、$200餅食優惠券及$80奇華切肉臘腸優惠券。優惠券數量有限，送完即止。

聯乘角落小夥伴推出「角落小夥伴奶皇月餅」系列 奇華亦推出「角落小夥伴奶皇月餅」系列，禮盒有四個裝的「角落小夥伴音樂列車奶皇月餅禮盒」，以及四款單個裝的「角落小夥伴奶皇月餅」禮盒。有4個不同口味的奶皇月餅，全部都設計成角落小夥伴的造型，非常可愛。隨禮盒更送環保袋一個。 由6月14日至7月15日期間，顧客親臨奇華餅家全線分店 (香港國際機場分店除外) 以預購價$168購買「角落小夥伴TM音樂列車奶皇月餅禮盒」禮券一張，憑券可於指定日期換領「角落小夥伴TM音樂列車奶皇月餅禮盒」(四個裝) 及環保袋一個。

「角落小夥伴」禮品換購禮遇 顧客於7月16至9月10日期間到奇華餅家全線分店 (香港國際機場分店除外) 購物滿$50，可以優惠價換購「角落小夥伴TM」各款精美禮品： 禮品一：加港幣28元 (價值港幣58元) 可換購「角落小夥伴TM餐碟」一隻 (約14cm長；共有四款，任選其一)； 禮品二：加港幣38元 (價值港幣68元) 可換購「角落小夥伴TM微波爐碗」一個 (約6吋)； 禮品三：加港幣58元 (價值港幣125元) 可換購「角落小夥伴TM防UV雨傘」一把。 換領日期：8月27日至9月7日 換領地點：指定分店包括信德中心/利園山道/太古城/西九龍中心/荷里活廣場/PopCorn/荃新天地/屯門市廣場/大埔超級城

月餅早鳥優惠｜帝苑酒店 帝苑酒店推出各款傳統及特色月餅、精美禮物籃、月餅禮券及全新「迷你奶黃雜錦月餅禮盒」。酒店亦有提供優先訂購優惠，於8月21日或之前訂購可享折扣優惠。 月餅 數量 優惠價 (8月21日或之前訂購) 原價 (8月22日至9月11日訂購) 迷你月餅禮盒 此禮盒包括迷你低糖蛋黃白蓮蓉(2個)、迷你陳皮豆沙(2個)及迷你奶黃月餅(2個) 6件 $328 $398 迷你月餅配蝴蝶酥禮盒 此禮盒包括迷你低糖蛋黃白蓮蓉月餅(2個),迷你奶黃月餅(2個)及原味蝴蝶酥(45克) 4件 $308 $378 迷你奶黃雙暉月餅禮盒 此禮盒包括迷你奶黃月餅(3個)及迷你伯爵茶奶黃月餅(3個) 6件 $308 $378 迷你奶黃雜錦月餅禮盒 (新產品) 此禮盒包括迷你奶黃月餅(2個), 迷你伯爵茶奶黃月餅(2個)及迷你香橙朱古力奶黃月餅(2個) 6件 $298 $378 三黃白蓮蓉月餅 4件 $408 $468 雙黃白蓮蓉月餅 4件 $358 $428 金腿伍仁月餅 4件 $408 $468 迷你低糖蛋黃白蓮蓉月餅 6件 $318 $398 迷你陳皮豆沙月餅 6件 $318 $398 迷你奶黃月餅 6件 $298 $378 六黃白蓮蓉月餅 1件 $258 $308 中秋禮物籃 / $3,288起 預訂電話：2733 2840 網址：www.rghk.com.hk

月餅早鳥優惠｜香港W酒店 香港W酒店推出全新限量「炫音型月」月餅禮盒，包括流心芝麻月餅 (6個)、流心奶黃月餅 (6個)及雙黃白蓮蓉 (4個)。由即日起至2022年7月31日期間可尊享7折早鳥優惠；於2022年8月1至31日期間則享8折優惠！ 以特別折扣價選購流心芝麻月餅 (6個)及流心奶黃月餅 (6個)組合；另可自選一款精緻W月餅口味，配以余市日本威士忌及星宴秘製XO醬之優惠組合，送禮自用皆宜，為節日添上歡樂氣氛。 產品 原價 2022年7月31日前 限時7折早鳥優惠價 2022年8月1至月31日 限時8折優惠價 流心芝麻月餅 (六個) 港幣$498 港幣$348.6 港幣$398.4 流心奶黃月餅 (六個) 港幣$498 港幣$348.6 港幣$398.4 雙黃白蓮蓉月餅 (四個) 港幣$468 港幣$369.6 港幣$422.4 產品 原價 優惠價 折扣 流心奶黃月餅 (六個) + 流心芝麻月餅 (六個) 港幣$966 港幣$688 72折 W月餅 (一盒) + 余市日本威士忌 (一瓶) + 星宴秘製XO醬 (一瓶) 港幣$2,846 港幣$1,088 39折 換領日期：7月22日至9月10日 換領時間：11:00-23:00 查詢電話：3717 2848 W網上商店: https://bit.ly/singyineshop-cn

月餅早鳥優惠｜ 望月 x Pinkoi Pinkoi x 望月推出限量聯乘禮盒，以Pinkoi Navy作主調配以金銅色作細節點綴，輔以簡約幾何線條勾畫出新月、映月等中秋節氣中不同的月亮姿態，簡約而不失輕奢質感。禮盒內有4件「流心奶黃月餅」及「經典奶黃月餅」，一盒集齊望月最受歡迎的月餅組合。

由即日起至8月8日，於Pinkoi訂購「Pinkoi x 望月限量聯乘禮盒The New Classic」，即可享83折，以早鳥優惠價$198訂購原價$238的禮盒，並提供自提服務，全館購物滿$1,600可享香港本地免費送貨。即日至6月30日，Atome新用戶於Pinkoi下單滿$100即減$40；Atome現有用戶下單滿$600即減$20，令最抵入手價低至$158，購物更額外享1,500 P Coins回贈價$30。 另外，Pinkoi由即日起推出4組限時早鳥訂購優惠，望月全線月餅禮盒以優惠套裝方式，於指定時段開放早鳥預訂折扣，優惠低至78折。 早鳥優惠：即日至8月8日

換領日期：8月22日起陸續出貨

取貨門市：旺角銀行中心1樓中庭位置 訂購：https://hk.pinkoi.com/store/patisserielalune

月餅早鳥優惠｜Häagen-Dazs Häagen-Dazs今年又找來姜濤代言！推出一系列月餅禮盒，雪糕月餅配搭各款果漾夾心，如「巨峰提子流心 x 士多啤梨雪糕」、「蜜柑檸檬夾心 x 士多啤梨雪糕」、「黑朱古力杏仁雪糕 x 伯爵茶拖肥夾心 x 夏威夷果仁雪糕」等，打造出11款不同雪糕月餅。禮盒設計以法國羅浮宮博物館為主題，無論送禮自用都十分合適！即日起至8月8日，大家可於Häagen-Dazs門市或網上商店預購，一般客戶可享68折早鳥優惠。而Haagen-Dazs Club金卡、銀卡會員或DBS信用卡持卡人客戶更有低至64折早鳥優惠！禮盒售價由$239至$1,147起。 凡購買任何雪糕月餅2盒或以上，每盒均可獲贈「單球雪糕券及雪糕蛋糕$50優惠券」一張；購買5盒或以上，可獲贈「Thank You Gift」禮劵一套，每套包括：「單球雪糕券」三張、「雙球雪糕買一送一券」一張、「堂食雪糕火鍋$100優惠券」一張、「雪糕蛋糕$80優惠券」一張、「禮劵套裝九折優惠券」一張、及「Häaburger 第二件半價優惠券」一張。 訂購網站：https://eshop.haagendazs-gifting.hk/mooncake/?lang=ZH

月餅早鳥優惠｜十字牌 X 望月：流心奶黃月餅 十字牌聯同望月推出特別版流心奶黃月餅禮盒，加入了十字牌鮮奶，再配合望月自家研製的流心蛋黃，融入經典奶黃月餅。月餅上更有兩樽十字牌鮮奶碰杯的圖案，喻意團圓、相聚的寄盼。不論疫境或逆境過後，我們終能再聚。 十字牌 x 望月特別版流心奶黃月餅4件禮盒裝現已於望月網站接受預訂，可於8月16日起開始換領。於8月8日前更可以早鳥優惠價HKD228購買十字牌x 望月特別版禮盒(原價HKD258)。 它們更特意設計了一盒牛奶盒造型的便條作神秘禮物，內含四款能拼湊出香港地圖式樣的便條紙。 凡選購十字牌x望月特別版月餅禮盒，即可額外獲得十字牌x望月便條紙一盒。數量有限，送完即止。 售價：$258

早鳥優惠價：$228 (8月8日前)

網上訂購： www.lalune.com

換領日期：2022年8月16日至2022年9月6日

月餅早鳥優惠｜九龍酒店 九龍酒店推出一系列月餅禮盒，包括酥皮奶黃月餅、20年陳皮紅豆蓉月餅及精裝金箔奶黃月餅。由即日起至8月21日於網上商店訂購，更可享早購優惠！亦可以於8月1日起，於九龍酒店購物商場地庫一樓即場購買月餅券。 早購優惠 8月21日或之前訂購 8月22日起訂購 原價 酥皮奶黃月餅 1-4盒 $298 5盒或以上 $278 1-4盒 $318 5盒或以上 $298 $398 （1盒8枚） 20年陳皮紅豆蓉月餅 1-4盒 $328 5盒或以上 $308 1-4盒 $348 5盒或以上 $328 $438 （1盒8枚） 精裝金箔奶黃月餅 $488 $528 $628 （1盒12枚） 地址：香港尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店購物商場地庫一樓

電話：(852) 2734 3840

網上預訂：https://eshop.harbour-plaza.com/kowloonhotel/zh-hant/

服務時間：早上10時30分至晚上9時30分

換領日期：2022年8月15日至9月10日

月餅早鳥優惠｜酮福堂：生酮四色流心奶黃月餅 正在生酮計劃／低糖低碳飲食的朋友有福了！生酮主題店「酮福堂」推出生酮主題四色流心奶黃月餅。四款限定口味包括原味奶皇、黑芝麻、開心果及藍山咖啡，每個熱量平均低於一般奶皇月餅的熱量超過一倍，加上每件僅含0.28g糖，非常健康。 酮福堂今年優先推出生酮流心奶皇月餅獨立裝，可以試食價$68優先試食，流心奶黃控不能錯過。而凡購買生酮月餅禮盒裝 2 盒或以上，更可以憑超級優惠 價 HK$49 換購，產品將與月餅券同時送上。全店買滿$600 更可免費送貨 (離島及偏遠地區需額外收費)。而 8月 10 日後全線門市及換購點亦會有現貨發售，而於 7 月 31 日前訂購更可享早鳥限定優惠，立即把握機會預訂！ 早鳥優惠 原價 生酮流心奶黃月餅禮盒早鳥優惠 $598兩盒 每盒$438 生酮四色流心月餅禮盒早鳥優惠 $628兩盒 每盒$458 生酮流心奶黃月餅獨立裝早鳥優惠 試食價 HK$68 一盒 (購買生酮月餅禮盒裝 2盒或以 上,可以加 HK$49 換購) 換領日期：2022 年 8 月 11 日至 9 月 10 日

月餅早鳥優惠｜歷山酒店 歷山酒店特別呈獻兩款精選手工月餅包括金箔白蓮蓉蛋黃月餅及金箔奶黃蛋黃月餅，為月滿中秋共聚增添香甜滋味。在8月28日 前，於酒店eShop預訂，更可享早鳥優惠。 月餅 原價 早鳥優惠價 （2022年8月28日前預訂） 金箔奶黃蛋黃月餅（六件裝） 港幣$328 港幣$248 金箔白蓮蓉蛋黃月餅（六件裝） 港幣$398 港幣$298 金箔月餅套裝 （每款口味各三件，共六件） 港幣$368 港幣$278 換領日期：2022年8月15日至9月10日

換領時間：上午11:00至晚上10:00

月餅早鳥優惠｜國金軒 米芝蓮推介食府國金軒出品的月餅系列，向來深受香港人歡迎。今年它們推出三款月餅禮盒，包括傳統雙黃白蓮蓉月餅、招牌金沙奶皇迷你月餅，以及集四款新派口味的精品四藝迷你月餅。 其中精品四藝禮盒，雲集四款口味的迷你月餅，包括招牌金沙奶皇月餅、國金軒首創玫瑰醬洛神花奶皇月餅、古早味鳳梨月餅，以及全新口味有機無花果山楂甘橘蓉月餅，以甘橘蓉取代蓮蓉，混入山楂及無花果，清香不膩。 國金軒月餅禮券由即日起至9月1 日，於國金軒，同集團翠亨邨及Mira eShop發售，亦可於兩間國金軒及三間翠亨邨換領。早鳥優惠低至73折，於Mira eShop搶購！優惠組合數量有限，售完即止！ 產品 原價 8月6日前 9月1日前 環保輕盈版 即日至9月1日 雙黃白蓮蓉月餅(4個裝) $518 $388 $448 $368 金沙奶皇迷你月餅(8個裝) $488 $358 $428 $338 精品四藝迷你月餅(8個裝) 古早味鳳梨月餅、金沙奶皇月餅、玫瑰醬洛神花奶皇月餅 及全新口味有機無花果山楂甘橘蓉月餅（各2個） $518 $388 $448 $368 發售日期: 即日起至至9月1日 網上訂購：www.Mira-eShop.com

月餅早鳥優惠｜恆香餅家 今年，百年經典恆香老餅家同樣推出一系列月餅禮盒，首創麻糬酥皮月餅。更與日本輕鬆小熊Rilakkuma聯乘，推出「恆香x輕鬆小熊™」中秋產品。 延續去年的新品—酥小月系列，恆香今年選用人氣食材—麻糬製成月餅，推出全新栗子麻糬酥皮月餅，相信定必能成為今年中秋人氣月餅之一。外層鬆脆酥皮外層包裹甘香栗子蓉及Q軟拉絲的麻糬，層次相當豐富。另外，外鹹內甜的味道，更帶來味蕾上的衝突。另有上年推出的蛋黃蓮蓉酥皮月餅及流沙奶黃酥皮月餅。 當然少不了傳統月餅，恆香推出兩款經典禮盒—四喜滿堂禮盒及經典雙喜禮盒。四喜滿堂禮盒包括四款精選傳統月餅：雙黃白蓮蓉月餅、雙黃蓮蓉月餅、雙黃紅荳沙月餅、伍仁月餅各一。而經典雙喜禮盒包括兩款最受歡迎的送禮月餅：雙黃白蓮蓉月餅、伍仁月餅各兩個。 產品 原價 7月10日前 7月11日至8月10日 8月11日至9月10日 栗子麻糬酥皮月餅 (5個裝) $208 $138 $148 $158 流沙奶黃酥皮月餅(5個裝) $198 $128 $138 $148 蛋黃蓮蓉酥皮月餅(5個裝) $198 $128 $138 $148 雙黃白蓮蓉月餅 (4個裝) $382 $202 $223 $242 流心奶黃月餅(6個裝) $338 $180 $198 $215 金華火腿伍仁月餅(4個裝) $408 $216 $238 $258 陳皮紅豆沙月餅(6個裝) $300 $160 $178 $198 四喜滿堂月餅禮盒(4個裝) $382 $205 $225 $242 經典雙喜禮盒(4個裝) $382 $205 $225 $242

承接2022農曆新年，恆香老餅家於中秋將再次與輕鬆小熊Rilakkuma聯手呈獻一系列「恆香x輕鬆小熊」中秋產品，包括﹕輕鬆小熊奶黃麻糬酥皮月餅 (4個裝)、輕鬆小熊迷你蛋黃白蓮蓉月餅 (6個裝)、輕鬆小熊曲奇禮盒 (限量版)、輕鬆小熊曲奇禮盒 (限量版)及輕鬆小熊$50 美食券。 其中輕鬆小熊奶黃麻糬酥皮月餅的包裝設計成迷你行李箱，以迷人的粉藍色作主題。打開「行李箱」後，有4個粉色系的獨立包裝盒，每個盒子上均印有輕鬆小熊角色圖案，極具收藏價值。 另推出限量版輕鬆小熊曲奇禮盒 ($128)及輕鬆小熊杏仁餅禮盒，更可以選購全新推出的輕鬆小熊™ $50美食券。 產品 原價 7月10日前 7月11日至8月10日 8月11日至9月10日 輕鬆小熊奶黃麻糬酥皮月餅 (4個裝) $198 $148 $158 $168 輕鬆小熊迷你蛋黃白蓮蓉月餅(6個裝) $298 $160 $175 $188

月餅早鳥優惠｜The Club X 香港麗思卡爾頓酒店 The Club與香港麗思卡爾頓酒店攜手推出月餅禮盒「悅.盈」。以玉兔作設計靈感，入面有8個迷你奶黃月餅。設計成雙層精緻的首飾盒，配以午夜藍及寶石綠色，極具收藏價值。 即日起至 2022 年 8 月 29 日 The Club 會員可以1,500 Club 積分或港幣300元加 100 Club 積分，預訂特色 8 件裝迷你奶黃月餅禮盒一盒。憑電子換領信於 2022 年 8 月 15 日至9 月 11 日期間到香港麗思卡爾頓酒店大堂換領。數量有限，換完即止。 訂購詳情：https://www.theclub.com.hk/shopping/zh/lc/promotions/mid-autumn-2022.html

The Club與香港麗思卡爾頓酒店攜手推出月餅禮盒「悅.盈」。