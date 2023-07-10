中秋節2023｜中秋月餅精選推介 早鳥優惠低至六五折 必搶姜濤月餅！5星酒店出品/純素/流心月餅

今年中秋節定於9月30日，雖然還有一段距離，但不少酒店和商店都陸續推出新款月餅以及早鳥優惠，讓大家以優惠價提早訂購。以下為大家精選多間品牌的中秋月餅，包括今年最觸目的To My Dear「姜濤月餅」、半島月餅、四季酒店月餅禮盒等等，想買月餅送禮自用的話必睇下文！ 中秋月餅推介｜姜濤自家品牌To My Dear月餅 今年中秋，姜糖們必買由姜濤自家烘焙店To My Dear推出的月餅禮盒！作為品牌首件產品，包裝設計非常有心思，紅白配色加上心上圖案，並寫上品牌名稱。To My Dear 麻糬曲奇月餅系列，每盒$498，100%本土製作，內有抹茶麻糬曲奇月餅 (3件)、 竹炭芝麻麻糬曲奇月餅 (3件)以及朱古力麻糬曲奇月餅 (3件)，分別以日本小山園抹茶粉、日本芝麻醬和台灣竹炭，以及比利時朱古力，加上煙韌軟糯的台灣麻糬焗製而成，粉絲不妨襯早入手，準備到時和偶像一起渡過一個甜蜜中秋啦！ TO My Dear

網址：https://www.to-mydear.com/zh

中秋月餅推介｜四季月餅禮盒低至六五折 香港四季酒店推出各款中秋好禮，包括精緻禮物籃及多款匠心製作的月餅，送禮自用佳宜。米芝蓮兩星龍景軒行政總廚陳恩德和龍景軒廚師團隊推陳出新，為傳統月餅注入新創意，推出全新武夷奇蘭榛子單黃白蓮蓉月餅，餡料嚴選上乘食材，包括產於武夷山的頂級手採奇蘭茶葉，香氣馥郁，配上低溫烘烤的榛子仁，口感豐富。另外師傅貼心採用比傳統月餅低三分一糖份的白蓮蓉配方，比傳統月餅更健康。除了創新口味外，龍景軒三款歷久彌新的月餅口味亦載譽歸來，包含：黑松露單黃白蓮蓉月餅、子薑皮蛋月餅以及酥香崧子奶黃月餅。龍景軒精裝月餅禮盒集合以上特色月餅，送禮體面，凡於2023年7月31日前於禮於網上商店預購四季月餅禮盒套裝，即可享受限時優惠，最高可達六五折，大家不妨考慮下。



香港四季酒店月餅網上商店：https://shopfourseasonshk.com/collections/mooncakes

中秋月餅推介｜香港置地文華東方酒店素食月餅 香港置地文華東方酒店呈獻時尚、環保兼備的便當禮盒與大家一同慶祝中秋佳節，團隊以粟米纖維物料製成的精緻雙層禮盒，盛載著六個獨立包裝的迷你奶黃月餅。中秋過後，便當盒更可重複使用，成為適合放入微波爐加熱使用以作上班族的便當盒，亦可用作日常家用的食物儲存盒。除此之外，酒店亦積極提供回收禮盒服務。賓客凡於10月31日或之前將完整雙層月餅盒連同束帶帶返酒店，均可於Amber、SOMM 或 MO Bar用餐時免費享用由侍酒師精選的香檳、白酒或紅酒乙杯，以答謝賓客與酒店一同支持可持續發展願景。

而酒店內的餐廳 Amber則與本地素食主義工坊esca聯乘推出精緻優雅的素食月餅禮盒，包括日本南瓜配南瓜籽」以及香濃絲滑的「豆乳手工朱古力杏仁」各兩件，選用優質天然食材新鮮烘焙，限量發售 1,000 盒。兩款月餅同樣有早鳥優惠，凡於7月31日前訂購更可享高達85折，有興趣的話一於及早選購。 香港置地文華東方酒店

網址：Mooncakes by LMO – The Landmark Mandarin Oriental Online Store - Hong Kong (mandarinorientalshop.com)