中秋節即是農曆的八月十五日，當日的月亮又大又圓又亮，最適合便是賞月。如果想安心在戶外賞月，以下就有6樣戶外賞月必備的好物，大家不妨為賞月做好準備，與朋友和家人共度中秋佳節吧！

不少人都會到郊野公園等地方進行戶外賞月，想舒適地躺在草地上觀看月亮與朋友談天的話，野餐墊便是必須準備的物品之一！一張野餐墊便足夠兩人平躺或四人坐下，不但不用擔心草地濕潤，而且進食時亦比較衛生。即使想輕便地賞月，帶上野餐墊絕對不會有缺點！

【露營用摺疊櫈】

不喜歡平躺在地上的話，不妨自備摺疊櫈，安坐在椅子上仰望又圓又大的月亮吧！露營用摺疊櫈除了方便攜帶外，使用方法亦十分簡單，不用特別組裝，只要拉開即可坐下賞月，更可防止小昆蟲隨意爬在身上的問題。這樣不但可以安心地欣賞月亮，坐起來亦特別舒適，需要渡過漫漫長夜亦不用擔心。

【驅蚊產品】

雖然中秋節在九月中，但天氣仍然炎熱，偶爾還會下雨，因此在戶外賞月無法避免蚊蟲問題。這時候便特別需要方便攜帶，而且不用插電的驅蚊產品，例如蚊香、入電式驅蚊器等，身上還可噴上蚊怕水、帶驅蚊帶和貼蚊貼等，不怕熱的話更可穿上淺色長袖衫褲，做好個人保護措施，避免受到蚊蟲的騷擾。