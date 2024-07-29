中秋節2024｜今年中秋節為2024年9月17日，中秋節當然要與家人一起吃月餅應節。今次為大家搜羅全城中秋月餅早鳥優惠，低至48折即可入手中秋月餅禮盒，送禮或自用好適合。當中有每年必買的「望月」，今年更聯乘「研香」推出流心開心果月餅；亦有抵買之選「大家樂」推出新派與傳統口味，即睇內文優惠詳情！

各位榴槤控留意！Shaz Confections今年中秋特意引進了來自星加坡的頂級榴槤冰皮月餅品牌 home's favourite 的中秋系列限定禮盒。這個品牌被《泰晤士報》譽為世界上頂級的美味之一。home’s favourite使用來自馬來西亞彭亨州的頂級榴槤，只選用超過12年壽命的老樹榴槤，確保品質的一致性。禮盒中包含六款不同口味的冰皮月餅，以迎合各種口味喜好。當中包括貓山王、HF88麻薯、金鳳凰、XO、D24榴蓮及紅蝦。

中秋月餅推介｜ 置地廣場中菜廳唐人館月餅禮盒早鳥優惠

中環置地廣場高級中菜廳唐人館本年度再度推出中秋月餅禮盒—全新「秋．影月餅禮盒」、「經典雙黃白蓮蓉月餅」及「迷你匠心奶黃月餅」，特色禮盒時尚喜氣，外觀設計選用春曉雲霞的桃紅及琥珀橙為主色，與滿月皎潔盈盈星光交相呼應，洋溢夜空中輪月高高掛，帶有中式佳節喜慶感覺，送禮自用皆相宜。於8月26日前預訂更可享早鳥優惠。

經典雙黃白蓮蓉月餅 HK$388 (原價HK$488)

一盒4個，其琥珀橘盒映徹燈輝，復古風采猶存，配以雕鏤剔透的窗框，宛如隙見星辰燁燁，皎潔明暉灑落。選用傳統配方及上等材料炮製，以頂級蓮子製成細滑白蓮蓉，配上原個金香鹹蛋黃以及純正花生油，傳統工藝烘焙，入口甘香軟滑，清甜不膩。

迷你匠心奶黃月餅 HK$358 (原價HK$358)

一盒6個，春曉雲霞的桃紅的外觀設計，對比鮮明，以玲瓏雕鏤的古雅窗框，盡顯唐人館的瑰麗津韻。結合頂級鹹蛋黃及精選牛油作材料，奶黃餡蛋味香濃，牛油餅皮鬆化細緻，兩者完美結合，月餅內外均散發濃郁奶黃香氣，口感絲滑綿密，細膩動人。

*以上兩款精裝禮盒將於即日起至2024年9月16日期間，只於唐人館門店發售，提前預訂更可享折扣早鳥優惠。

取貨日期：8月27日至9月17日

取貨時間：12:00 – 21:00