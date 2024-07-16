中秋節2024｜中秋月餅早鳥優惠合集 高達65折 奶黃月/雙黃白蓮蓉/酒店月餅/榴槤冰皮

2024年中秋節定於9月17日，雖然距離中秋節還有兩個多月，但不少酒店和餅家早已推出多款中秋月餅及早鳥優惠，最高可達65折，相當超值！月餅款式選擇豐富，包括奶黃月餅、經典雙黃白蓮蓉月餅、榴槤冰皮月餅等，總有一款合你心意！下文即睇詳情！ 中秋月餅推介｜半島精品店 全新迷你果仁月餅 半島精品店除了過往口碑甚佳的經典奶黃月餅外，今年半島名廚更致力研發出新月餅口味，全新迷你果仁月餅包括迷你八仁蜜餞柑橘鳳梨月餅和迷你夏威夷果仁海鹽奶黃月餅，口感豐富！另外還有全新的迷你陳皮豆沙月餅，以優質豆沙結合享負盛名的新會陳皮，味道香滑濃郁。由即日起至7月3日，在網上預訂可尊享特別禮遇，訂購指定月餅禮盒 2-11 盒可享 95折，12 盒或以上可享高達 92折，優惠同時適用於指定禮券，有興趣的話一於提早訂購！



半島精品店網店

中秋月餅推介｜香港喜來登酒店65折早鳥優惠 香港喜來登酒店推出獻「月滿中秋．喜來登」月餅系列，包括傳統經典的雙黃白蓮蓉月餅禮盒及廣受歡迎的迷你奶皇月餅禮盒，設計配色走低調奢華風，送禮自用佳宜。由即日起至 2024 年 8 月 11 日，萬豪旅享家 及萬譽會會員以指定優惠碼於喜來登網上商店選購及預訂「月滿中秋．喜來登」月餅系列可享六五折早鳥優惠；非會員可享七折早鳥優惠。 月餅換領日期：2023 年 9 月 2 日至 9 月 17 日（中午 12 時至晚上 8 時）

月餅換領地點：香港喜來登酒店２樓喜嚐

喜來登網上商店

中秋月餅推介｜香港麗晶酒店迷你雜錦月餅禮盒 85折優惠 今年中秋，香港麗晶酒店推出應節「麗晶迷你雜錦月餅」禮盒($428)，內裡包括迷你麗晶香橙茶奶黃、迷你流心奶黃、迷你遠年陳皮紅豆及迷你蛋黃純白蓮蓉月，每款口味各兩件。其中迷你麗晶香橙茶奶黃是酒店今年特別炮製，將 TeaLeaves 為酒店調製的冬日香橙茶注入月餅，風味獨特。於 2024 年 6 月 12 日至 7 月 2 日期間，登入香港麗晶酒店網上商店預訂麗晶迷你雜錦月餅禮盒，可享八五折優惠，大家記得把握機會選購！

中秋月餅推介｜唯港薈 Hotel ICON 榴槤冰皮月餅 如果自問重口味又鍾意食榴蓮，中秋節必試唯港薈 (Hotel ICON)推出的貓山王榴槤冰皮月餅 (每盒四件HK$598)，這款月餅由馬來西亞製造，冰皮香軟煙靭，內餡有大量香濃的貓山王榴槤果蓉，每一啖都盡是榴槤飄香，令人回味無窮！另外酒店內的米芝連指南推介餐廳天外天中菜廳亦推出傳統雙黃白蓮蓉月餅 (每盒四件HK$468)，口感柔滑細膩的白蓮蓉搭配入口豐腴的優質鹹蛋黃，絕對是必備經典！



凡於2024年9月3日或之前訂購，更可享以下提前訂購優惠： 價目 中秋禮品種類 原價 優惠價 貓山王榴槤冰皮月餅（四個裝） HK$598 HK$498 唯港薈雙黃白蓮蓉月餅（四個裝） HK$468 HK$368 天外天自家製XO 醬 HK$238 HK$208 天外天琥珀合桃 HK$198 HK$168 天外天琥珀合桃三重彩 HK$588 HK$388 *請於最少2天前預訂 唯港薈中秋月餅禮盒

訂購日期：即日起至2024年9月16日 (早鳥優惠至9月3日)

取貨日期：即日起至2024年9月18日 (貓山王榴槤冰皮月餅)

2024年9月4日至18日 (雙黃白蓮蓉月餅)

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