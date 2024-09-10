中秋節2024｜低糖月餅 多吃同樣致肥

9月17日便是中秋佳節，親友相聚都會切個月餅應節。近年來月餅款式愈來愈多，傳統、冰皮、奶黃、雪糕月餅等之外，甚至有低糖高纖款式供選擇。Nutrilicious創辦人兼首席營養師Michelle Lau提醒，低糖月餅的熱量和脂肪含量與傳統蓮蓉月不相伯仲，多吃一樣致肥。

Michelle表示，若以每100克月餅計算，傳統月餅熱量約432千卡；冰皮月餅熱量約340千卡；奶黃月餅的熱量約350千卡，「五仁月餅熱量約410千卡，雖餡料不乏健康的果仁，但果仁本身有油，再加上豬油或植物油，脂肪和熱量亦會相應提高。」



看清楚月餅成分表

至於冰皮月餅，由於外皮使用糯米粉及水製成，餡料多用綠豆蓉，熱量相對其他月餅低，每個大約280至340千卡。Michelle續指，「部分冰皮月餅餡料因加入果醬、果凍或芝士等，有可能增加月餅的糖分或脂肪，熱量亦會相應提高。購買月餅前最好先看清楚成分表和營養標籤，不同牌子月餅的熱量、脂肪和糖分含量都有差異，宜挑選較低熱量、脂肪和糖分的款式。」



低糖高纖月餅較健康

為迎合健康飲食潮流，也有月餅聲稱是低糖或高纖。低糖主要以代糖取代砂糖，Michelle認為，「雖然低糖蓮蓉月餅的糖含量較低，在傳統月餅中算較健康選擇，但其熱量和脂肪含量與傳統蓮蓉月餅相若，多吃一樣致肥。另一方面，為增加低糖月餅的口感，部分月餅或會增加其他澱粉質成分的比例，無論低糖或一般蓮蓉月餅，每1/8個皆含10克碳水化合物。」

高纖月餅材料有藜麥、黑小米、杏仁或奇亞籽等，含豐富蛋白質、膳食纖維及健康的脂肪酸。纖維能促進腸胃蠕動，幫助排便；當中的水溶性纖維亦有助減慢糖分及膽固醇吸收，對穩定血糖有幫助。