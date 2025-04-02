丸亀製麵沙田新店設工房新鮮即製烏冬 抽獎送「雙人三日兩夜日本之旅」

全球有過千間分店的日本知名連鎖手打烏冬專門店「丸亀製麵」，於香港展開品牌升級企劃，陸續打造附設製麵所的店舖，現場新鮮製作正宗讚岐烏冬。香港第四間設有製麵所之全新分店進駐沙田新城市廣場，並於商場內特設期間限定打卡店，參加抽獎有機會贏取價值$33,000雙人日本三日兩夜之旅！

專用小麥粉麵糰發酵26小時 沙田新店的開放式烏冬製麵所，讓客人觀賞揉麵、煮麵各個製作工序。店內採用日本直送丸亀製麵獨家專用小麥粉製作麵糰，經26小時發酵，再搓製並切成標準的粗度及呈四方狀之烏冬麵條，煮後呈現如麻糬般的煙韌口感。配烏冬的鰹魚湯底及各款醬料均由日本直送，貫徹日本地道口味。沙田店餐牌依舊供應經典的釜揚烏冬、牛肉烏冬、冷烏冬等，配搭天婦羅地道食法。



日本車站場景期間限定店 沙田店新開幕期間，特別於新城市廣場內打造期間限定打卡店，搭建成日本車站場景，彷如置身品牌發源地日本四國香川縣。車站另一邊廂放置巨型木桶，模仿釜揚烏冬的器皿，大家可走進木桶內打卡。

雙人三日兩夜香川縣之旅 期間限定店內設置夾波波機，只要於全線丸亀製麵消費滿$80即可獲一個代幣，消費滿$150即可獲兩個代幣。每個波波內均有禮品，包括迷你模型鎖匙扣、迷你壁燈模型、餐飲券、免費天婦羅蝦禮券等。成功夾到禮品波波後，可追加第二個重磅優惠！每個波波內均附有抽獎網址，網上登記即獲抽獎機會，大獎有「雙人三日兩夜日本香川縣之旅」，包括來回機票及溫泉酒店住宿，總值$33,000，名額共有3位。

丸亀製麵（沙田新城市廣場店） 地址：沙田新城市廣場三期 1 樓 A136 號舖

營業時間：11am–10pm (9:30pm 為最後點餐時間)

期間限定打卡店：4月5日至4月13日

網上抽獎登記限期：4月5日至4月31日

