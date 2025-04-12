五一好去處2025｜黃金海岸繡球花節 1288架無人機匯演 /120米長繡球花長廊 Lolly Talk現身獻唱！

黃金海岸作為香港旅遊熱點，將於5月1日至5日期間，特設「黃金海岸繡球花節」，吸引旅客及市民到訪。矚目活動必屬由1,288架無人機組成的無人機匯演、120米長的繡球花海濱長廊及繡球水韻花園。屆時黃金海岸化身成為繡球花小鎮，絕對是春日打卡賞花好去處！

黃金海岸繡球花節

五一好去處 2025 ｜Lolly Talk現身獻唱+無人機匯演 黃金海岸將於五一黃金周期間舉辦「黃金海岸繡球花節」。5月1日活動首晚將有人氣女團Lolly Talk現身獻唱，為活動拉開序幕！同樣備受矚目的「Love in the Sky 無人機匯演」，1,288架以「繡球花」為主題帶領觀眾探索屯門及香港標誌性景點，期間「繡球花」更於夜空中綻放。

五一好去處 2025 ｜ 120米長繡球花長廊 活動期間，黃金海岸更會化身為繡球花小鎮。超吸睛120米長、由過萬朵粉紫繡球花組成的「繡球海濱長廊」必定要到訪。訪客漫步海濱時，一邊欣賞絕美繡球花長廊，一邊享受一望無際的無敵海景。附近的「繡球水韻花園」亦是另一打卡熱點。花園由數百朵及四面水韻鏡池打造而成，繡球花爭妍鬥麗的景象相信能成為另一打卡熱點。

黃金海岸大草坪設「繡球花節市集」，雲集超過50個人氣特色攤檔，當中包括精品及小食等。訪客更可購買套票參與「多元花藝工作坊放題」，全日任玩多款花藝主題工作坊。 訪客可於指定日子乘坐免費穿梭往返屯門市廣場及黃金海岸，盡情遊覽黃金海岸繡球花節。