熱門搜尋:
C觀點 蔡天鳳碎屍案 葵芳閣謀殺案 澳門旅遊 日本旅遊 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
生活
2023-03-22 15:46:34

五月天香港演唱會2023｜萬通保險舉辦7日大抽獎 每日送五月天演唱會門票或獨家紀念品

分享：
五月天香港演唱會2023｜萬通保險舉辦7日大抽獎 每日送五月天演唱會門票或獨家紀念品

五月天香港演唱會2023｜萬通保險舉辦7日大抽獎 每日送五月天演唱會門票或獨家紀念品

闊別三年，台灣搖滾天團五月天終於再次來港，相信不少樂迷都引頸以待！由萬通保險國際有限公司（萬通保險）冠名贊助—《YF Life萬通保險呈獻 2023 五月天[好好好想見到你]演唱會-香港站》， 將於4月在中環海濱活動空間舉行，目前門票一票難求。

為與一眾樂迷一同迎接是次樂壇盛事，萬通保險將於今日起(322)28日，一連7日特別推出「全城大抽獎」活動，大家只需於指定網站（https://bit.ly/3JCG5El）完成簡單登記即可參加抽獎活動，有機會贏取演唱會門票、五月天親筆簽名禮品或演唱會獨家紀念品，粉絲萬勿錯過！

萬通保險舉行《2023 五月天[好好好想見到你]演唱會-香港站》抽獎活動。 萬通保險舉行《2023 五月天[好好好想見到你]演唱會-香港站》抽獎活動。

一連七日舉辦「全城大抽獎」 送演唱會門票及聯乘限定禮品

公眾只需於322日至28日前往「全城大抽獎」指定網頁（https://bit.ly/3JCG5El）完成簡單登記即可參加抽獎活動，每人每日可以登記抽獎一次，活動期間最多登記７次，登記次數越多，中獎機會越大！除了一系列五月天演唱會限定紀念品、五月天親筆簽名CD及海報外，幸運兒更有機會贏取五月天演唱會門票！各位忠實粉絲記得要校定鬧鐘每日登記，不要錯過與台灣天團見面的機會！

獎品詳情如下：

 

獎品詳情

獎品詳情

YF Life萬通保險呈獻 2023 五月天[好好好想見到你]演唱會-香港站》抽獎活動：

活動日期：202332228日，每日上午十時至晚上十時

參加方法：

．讚好萬通保險Facebook專頁https://bit.ly/YFLIFEFB

．於活動專頁（https://bit.ly/3JCG5El）登記抽獎即可。每人每日可以登記抽獎一次，活動期間最多登記七次。登記次數越多，中獎機會越大。

．萬通保險將於330日以電腦抽出得獎者，得獎名單將於202346日在萬通保險官方FacebookInstagram專頁、星島日報及英文虎報公佈。

參加條件：參加者必須年滿18

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受