五月天香港演唱會2023｜萬通保險舉辦7日大抽獎 每日送五月天演唱會門票或獨家紀念品

闊別三年，台灣搖滾天團五月天終於再次來港，相信不少樂迷都引頸以待！由萬通保險國際有限公司（萬通保險）冠名贊助—《YF Life萬通保險呈獻 2023 五月天[好好好想見到你]演唱會-香港站》， 將於4月在中環海濱活動空間舉行，目前門票一票難求。 為與一眾樂迷一同迎接是次樂壇盛事，萬通保險將於今日起(3月22日)至28日，一連7日特別推出「全城大抽獎」活動，大家只需於指定網站（https://bit.ly/3JCG5El）完成簡單登記即可參加抽獎活動，有機會贏取演唱會門票、五月天親筆簽名禮品或演唱會獨家紀念品，粉絲萬勿錯過！

一連七日舉辦「全城大抽獎」 送演唱會門票及聯乘限定禮品 公眾只需於3月22日至28日前往「全城大抽獎」指定網頁（https://bit.ly/3JCG5El）完成簡單登記即可參加抽獎活動，每人每日可以登記抽獎一次，活動期間最多登記７次，登記次數越多，中獎機會越大！除了一系列五月天演唱會限定紀念品、五月天親筆簽名CD及海報外，幸運兒更有機會贏取五月天演唱會門票！各位忠實粉絲記得要校定鬧鐘每日登記，不要錯過與台灣天團見面的機會！ 獎品詳情如下：

獎品詳情