交通津貼2023｜長者八達通都搞實名制？ 申請樂悠咭／學生八達通方法一覽【附表格連結/申請網址】

學生和長者身份的八達通在乘搭公共交通工具時都可以獲得不少優惠，但相關的交通津貼並非直接提供，而是需要自行申請才可以享有。而近年長者八達通開始進行「實名制」，改以「樂悠咭」的形式面世，以下就教大家申請樂悠咭及學生八達通方法，大家記得在到期前申請，以免錯過優惠！

交通津貼2023｜長者八達通／樂悠咭 長者公共交通票價優惠計劃屬政府專門為65歲或以上長者及所有60-64歲持有「樂悠咭」的香港居民所提供的HKD$2乘車交通津貼，長者只需要使用長者或個人八達通便可以享有相關優惠。不過近年政府亦將長者八達通逐步更換為含有實名制的「樂悠咭」，預計於2024年起長者必須使用「樂悠咭」才可讓優惠生效。

交通津貼2023｜「樂悠咭」申請資格 為避免濫用交通津貼及擴大受惠人士至60歲以上的長者，政府從2022年6月開始便加緊推行「樂悠咭」計劃，所有滿60歲或將於3個月內滿60歲的香港居民便可擁有一張「樂悠咭」，以便享有交通津貼優惠。計劃由2022年6月1日至2023年10月31日分階段接受申請 ，「樂悠咭」的申請期如下： * 1956年出生：2022年6月1日至30日 * 1955年出生：2022年7月1日至31日 * 1954年出生：2022年8月1日至31日 * 1953年出生：2022年9月1日至30日 * 1952年出生：2022年10月1日至31日 * 1951年出生：2022年11月1日至30日 * 1950年出生：2022年12月1日至31日 * 1948及1949年出生：2023年1月1日至2月28日 * 1946及1947年出生：2023年3月1日至4月30日 * 1943至1945年出生：2023年5月1日至6月30日 * 1939至1942年出生：2023年7月1日至8月31日 * 1938年或之前出生：2023年9月1日至10月31日 而65歲或以上的長者即使擁有長者八達通仍需要按照上述申請時間向八達通卡有限公司遞交申請。如果沒有按照上述申請時間申請，申請有可能被延遲或不獲處理，建議長者或家屬留意相關的申請日期，以免錯過申請。

交通津貼2023｜「樂悠咭」申請文件 遞交電子申請表時需要準備香港智能身份證正本，而使用實體表格申請則需要準備香港智能身份證副本的文件。由於在「樂悠咭」上會印上相片，因此需要準備個人證件相，然後透過八達通APP或郵寄實體表格遞交即可。而首次申請「樂悠咭」的申請費亦由香港政府資助，所以在申請時無須繳交任何費用，只需要在首次增值「樂悠咭」時，增值50元(按金)以上來開通使用。