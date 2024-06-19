交通補貼2024｜最新交通津貼攻略 政府$400/$2樂悠咭/學生優惠/九巴月票/港鐵全月通

不少人都以公共交通工具作為日常交通手段，但過海費、隧道費、車費加價等都會令交通開支倍增，而除了政府提供的交通津貼外，還有不少方法都有效節省交通開支，以下就為大家整理了5個2024年的最新交通津貼攻略，從多方面節省交通開支！

交通補貼2024｜公共交通費用補貼計劃 政府為了補助市民在公共交通上的消費，從2020年便開始推行公共交通費用補貼計劃，不過津貼門檻從2023年5月開始便回復至HKD$400，即代表每月交通開支超過HKD$400便可獲得津貼，而冿貼金額為扣除HKD$400後的三分之一，每月最多可獲HKD$400的津貼。交通津貼的計算方法如下：以每月的公共交通開支為HK$700，可獲的補貼為(700-400)x ⅓ =HKD$100。如果不懂得計算亦不用擔心，下載八達通APP 便可以在公共交通費用補貼計劃的頁面了解整體開支記錄及計算方法。 而交通津貼於每月16號開始可以通過不同方式領取，最簡單的方法便是到指定地點「拍八達通」。指定地點除了分佈於港鐵站或輕鐵服務中心、指定公共運輸交匯處及巴士總站及指定渡輪碼頭內，一共254 個的「補貼領取站」外，還可以在7-Eleven、OK 便利店及惠康超級市場（包括 Market Place, Market Place by Jasons, Jasons ichiba 和 3hreesixty）所有分店領取。如果剛好身處外地或不方便出門，甚至可以通過八達通手機應用程式領取交通津貼，只需要預先在電話上登陸八達通即可。需要注意超過 3 個月沒有領取交通津貼的話，相關津貼便會自動取消，所以一定要按時領取，以免錯過津貼。

交通補貼2024｜「樂悠咭」 HKD$2乘車交通津貼 長者公共交通票價優惠計劃屬政府專門為65歲或以上長者及所有60-64歲持有「樂悠咭」的香港居民所提供的HKD$2乘車交通津貼，長者只需要使用長者或個人八達通便可以享有相關優惠。而為避免濫用交通津貼及擴大受惠人士至60歲以上的長者，政府從2022年6月開始便加緊推行「樂悠咭」計劃，所有滿60歲或將於3個月內滿60歲的香港居民便可擁有一張「樂悠咭」，憑卡便能享有交通津貼優惠。

交通補貼2024｜港鐵學生優惠 學生八達通即港鐵為12至25歲修讀認可院校的全日制日間課程的學生(可於年滿11歲半至未滿26歲時遞交申請)所提供的乘車優惠計劃，因此「學生身份」需要另外透過學校或指定港鐵客務中心申請才可以享有優惠。為避免錯過優惠，可以透過八達通背後所印有的有效期來自行延續八達通，而所有「學生身份」的有效期均於到期年份的10月31日為止。

交通補貼2024｜九巴月票 如果平日經常以巴士出入，建議可購買九巴所推出的電子月票。購買後月票便會附載在八達通卡及相關產品內，適用於全港超過450條九巴及龍運路線，而價格為統一價HKD$800，只需持有有效八達通及足夠金額，使用九巴App或到指定地點的月票銷售站選擇「購買」或「延長」月票，便可於30日內每日任搭10程九巴龍運及兩程B1線，甚至可以27 折優惠乘搭龍運機場 A 線及NA 線，特別適合每程巴士超過HKD$20的上班族，以套票價格節省車費。 九巴月票銷售點：請按此