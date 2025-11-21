人氣動畫《藥師少女的獨語》海外首展登陸香港 門票/日期/地址詳情

日本人氣動畫《藥師少女的獨語》首個海外展覽正式登陸香港！是次香港站展覽將展出限量主視覺圖，重現日本展覽的大部分細節，粉絲可以到展覽沉浸式感受貓貓與壬氏之間的甜蜜奇幻故事，即睇詳情。
《藥師少女的獨語》海外首展登場
由日向夏創作《藥師少女的獨語》原作系列銷量突破4,000萬冊，自動畫開播以來，憑其宮廷推理元素，以及主角貓貓與壬氏的愛情羈絆，旋即風靡全球！日本官方亦宣布動畫第3季將於2026年10月開播、12月更推出首部劇場版動畫，預期人氣更加火熱！
是次《藥師少女的獨語展》經日本巡迴後，海外首站將於11月22日隆重登場INCUBASE Arena，是次香港站特別展出限量主視覺圖，重現日本展覽的大部分細節。
還原經典場景+打卡位+海外初公開複製原畫
展覽分為多個展區，以立體場景結合影片來還原第一季動畫中宮廷及花街多個經典場景，及近距離欣賞貓貓及壬氏精美服飾，深入挖掘每位角色的獨特魅力。
現場更展出 250 件首次於海外公開的複製原畫、分鏡、美術設定等製作資料及動畫製作細節，見證貓貓的藥理推理過程草圖等資料。同時特設製作揭秘區，讓觀眾深入了解製作團隊對畫面及細節的極致追求，還可看到原作者日向夏及聲優們的親筆簽名色紙！
香港站限定打卡位
展場內備有多個精美限定打卡位，重現《藥師少女的獨語》中園遊會的場景，讓觀眾化身貓貓進行毒味體驗！另外，海外首站香港場特設限定打卡位，歡迎大家換裝成貴人，與眾角色上演一場宮廷戲碼。場內同步舉行「尋找躲貓貓」活動，找出隱藏於展覽中 8 隻迷你貓貓並拍下其中兩隻並 Hashtag 指定字句，即可換領今次香港展覽限定版名信片一張！
日本直送及香港限定周邊 滿$388送限定揮春
同場推出多款周邊，率先推出日本直送展覽限定周邊及香港限定《藥師少女的獨語》主題拍貼機，之後會陸續推出亞洲巡迴限定原創周邊商品。凡於展覽專門店內購物滿港幣$388即可獲得貓貓、壬氏特製版新年揮春一套（共兩款）。
門票詳情
展期優惠票： HK$88 / 張（ 1 個入場 QR code 及 1 份入場禮，優惠門票僅供全日制學生、60歲以上及傷健人士使用，入場時需出示相關證明文件）
展期單人票：HK$110 / 張（ 1 個入場 QR code 及 1 份入場禮）
展期特典票：HK$158 / 套（ 1 個入場 QR code、1 份入場禮及 1 份特典禮物）
早鳥優惠：
即日起至11月21日23:59，限定推出預售早鳥門票，雙人票$168/2張，附送入場禮及實體票。而特典票將為$158一套，除了入場禮及實體票外，更包含特典禮物。
購票網站：請按此
展覽地點：INCUBASE Arena旺角創興廣場地庫B2
展期：2025年11月22日至2026年1月11日