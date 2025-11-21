人氣動畫《藥師少女的獨語》海外首展登陸香港 門票/日期/地址詳情

人氣動畫《藥師少女的獨語》海外首展登陸香港早鳥門票/日期/地址詳情

日本人氣動畫《藥師少女的獨語》首個海外展覽正式登陸香港！是次香港站展覽將展出限量主視覺圖，重現日本展覽的大部分細節，粉絲可以到展覽沉浸式感受貓貓與壬氏之間的甜蜜奇幻故事，即睇詳情。

《藥師少女的獨語》海外首展登場

由日向夏創作《藥師少女的獨語》原作系列銷量突破4,000萬冊，自動畫開播以來，憑其宮廷推理元素，以及主角貓貓與壬氏的愛情羈絆，旋即風靡全球！日本官方亦宣布動畫第3季將於2026年10月開播、12月更推出首部劇場版動畫，預期人氣更加火熱！

是次《藥師少女的獨語展》經日本巡迴後，海外首站將於11月22日隆重登場INCUBASE Arena，是次香港站特別展出限量主視覺圖，重現日本展覽的大部分細節。