人氣動畫《迷宮飯》展覽4月登陸香港 76折早鳥優惠/入場必睇手稿/獨家打卡位

日本爆紅動漫《迷宮飯》即將4月強勢登陸香港，首次於日本海外展出！4月4日起於旺角創興廣場的INCUBASE Arena舉行，展覽除了還原多個經典動畫場景外，更特設香港獨家打卡位，同場更設作者九井諒子老師的個人展，逾150幅手稿、原畫以及繪畫影片等等，粉絲絕對不容錯過！
《迷宮飯》迷宮探索巡迴展
展覽將於4月4日起至6月15日期間，於旺角創興廣場的INCUBASE Arena舉行！展覽不僅還原經典動畫場景，更特別設置在日本展覽中沒有的香港獨家打卡點。展場內同期舉行《迷宮飯》作者九井老師的個人展，展出逾150幅珍藏複製原畫、插圖、訪談以及繪畫影片。
此外，《迷宮飯》官方快閃限定店亦將首次進駐香港，店內售賣多款日本直送的《迷宮飯》周邊精品。而 INCUBASE Arena的 F&B區域更期間推出《迷宮飯》主題特色佳餚。
78折早鳥優惠
九井諒子展及《迷宮飯》迷宮探索巡迴展推出限時優惠，即日起至4月3日期間，可透過網上購票平台INCUTix優先購買早鳥門票套裝，最高可享高達76折優惠，預售商品購買期直至2025年4月3日23:59為止。
預售雙人票：HK$168/套(購買預售雙人票的2人必須一同進入展覽場地)
預售特典票：HK$158/套(預售特典票包含1張入場票及角色色紙，共4款設計，隨機送出)
展期單人票：HK$110/張
展期學生門票/優惠票：HK$88/張(入場需持有有效學生證正本或相關證明文件作實)
展期特典票：HK$168/套(展期特典票包含1張入場票及角色色紙，共4款設計，隨機送出)
立即預約：請按此
入場即送入場禮
所有購票入場人仕獲贈送香港站展覽限定角色書籤一張(4種款式隨機送出)
九井諒子展及《迷宮飯》迷宮探索巡迴展
日期：4月4日至6月15日
開放時間：11am – 10pm
地點：香港旺角創興廣場地庫B2/F INCUBASE Arena