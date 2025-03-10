人氣動畫《迷宮飯》展覽4月登陸香港 76折早鳥優惠/入場必睇手稿/獨家打卡位

日本爆紅動漫《迷宮飯》即將4月強勢登陸香港，首次於日本海外展出！4月4日起於旺角創興廣場的INCUBASE Arena舉行，展覽除了還原多個經典動畫場景外，更特設香港獨家打卡位，同場更設作者九井諒子老師的個人展，逾150幅手稿、原畫以及繪畫影片等等，粉絲絕對不容錯過！

《迷宮飯》迷宮探索巡迴展

展覽將於4月4日起至6月15日期間，於旺角創興廣場的INCUBASE Arena舉行！展覽不僅還原經典動畫場景，更特別設置在日本展覽中沒有的香港獨家打卡點。展場內同期舉行《迷宮飯》作者九井老師的個人展，展出逾150幅珍藏複製原畫、插圖、訪談以及繪畫影片。

此外，《迷宮飯》官方快閃限定店亦將首次進駐香港，店內售賣多款日本直送的《迷宮飯》周邊精品。而 INCUBASE Arena的 F&B區域更期間推出《迷宮飯》主題特色佳餚。