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2025-03-10 16:02:57

人氣動畫《迷宮飯》展覽4月登陸香港 76折早鳥優惠/入場必睇手稿/獨家打卡位

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人氣動畫《迷宮飯》展覽4月登陸香港 76折早鳥優惠/入場必睇手稿/獨家打卡位

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日本爆紅動漫《迷宮飯》即將4月強勢登陸香港，首次於日本海外展出！44日起於旺角創興廣場的INCUBASE Arena舉行，展覽除了還原多個經典動畫場景外，更特設香港獨家打卡位，同場更設作者九井諒子老師的個人展，逾150幅手稿、原畫以及繪畫影片等等，粉絲絕對不容錯過！

人氣日本動畫《迷宮飯》「迷宮探索展」4月強勢登陸 INCUBASE Arena

《迷宮飯》迷宮探索巡迴展

展覽將於44日起至615日期間，於旺角創興廣場的INCUBASE Arena舉行！展覽不僅還原經典動畫場景，更特別設置在日本展覽中沒有的香港獨家打卡點。展場內同期舉行《迷宮飯》作者九井老師的個人展，展出逾150幅珍藏複製原畫、插圖、訪談以及繪畫影片。

此外，《迷宮飯》官方快閃限定店亦將首次進駐香港，店內售賣多款日本直送的《迷宮飯》周邊精品。而 INCUBASE Arena F&B區域更期間推出《迷宮飯》主題特色佳餚。

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78折早鳥優惠

九井諒子展及《迷宮飯》迷宮探索巡迴展推出限時優惠，即日起至43日期間，可透過網上購票平台INCUTix優先購買早鳥門票套裝，最高可享高達76折優惠，預售商品購買期直至20254323:59為止。

預售雙人票：HK$168/(購買預售雙人票的2人必須一同進入展覽場地)

預售特典票：HK$158/(預售特典票包含1張入場票及角色色紙，共4款設計，隨機送出)

展期單人票：HK$110/

展期學生門票/優惠票：HK$88/(入場需持有有效學生證正本或相關證明文件作實)

展期特典票：HK$168/(展期特典票包含1張入場票及角色色紙，共4款設計，隨機送出)

立即預約：請按此

入場即送入場禮

所有購票入場人仕獲贈送香港站展覽限定角色書籤一張(4種款式隨機送出)

入場禮

九井諒子展及《迷宮飯》迷宮探索巡迴展

日期：44日至615

開放時間：11am – 10pm

地點：香港旺角創興廣場地庫B2/F INCUBASE Arena

Klook.com

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