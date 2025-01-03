人氣挽肉と米尖沙咀分店消費優惠 THE MATCHA TOKYO抹茶軟雪糕買1送1

自去年5月「挽肉と米」登陸香港ifc，掀起人龍熱潮，到聖誕前夕再下一城，在尖沙咀港威商場開設2號店。記者今日(1月3日)走去分店捧場實試，親身體驗出品水準。誰不知食完走出門口，發現一個低調的優惠，詳情請看內文！

現場取票入座

港威商場分店採用全現場取票方式入座，每天中午11時起按排隊順序取票，每人可取2票，每票最多2席。取票時可自選用餐時間，店員會於號碼票上記下用餐時間作紀錄。如到店逾時10分鐘或以上，號碼票會失效，需重新取票。門口亦設現場候補隊伍，如有預約/號碼票客人缺席，會安排候補入座，分店也會預留少量名額供KABU PASS金會員網上優先預約。



記者實測出品水準

記者於下午1時30分到達，門口人龍已有12人。進入店內，環境昏暗，跟中環店全落地玻璃窗光猛氣氛截然不同。分店28個座位數目同中環店一樣，店舖運作模式及餐目款式亦一致，照足日本標準。開店初期，日本派了專人來港協力運作並監控出品。分店現時只供應1款「挽肉と米」套餐($138)，包括最多3件現烤牛肉漢堡（每件90克）、現煮白飯（可免費追加）、味噌湯及生雞蛋一隻。 牛肉漢堡使用日本F1國產牛，此牛種的特色是油花恰到好處，柔嫩多汁。看店員新鮮現絞，便放在炭火烤爐上現烤，沿用日本店的炭火烤爐，烤漢堡時產生熊熊明火，店員全程叮緊火候，按照客人進食的速度奉上另1件漢堡。3件漢堡的熟度剛好，帶些炭火風味，很juicy，吃下不油膩。秋田產白米飯濕潤度啱啱好，飯粒柔軟泛光澤，坐在記者左右兩旁的食客都讚白飯好吃。



日本F1國產牛漢堡柔嫩多汁 牛肉漢堡使用日本F1國產牛，此牛種的特色是油花恰到好處，柔嫩多汁。看店員新鮮現絞，便放在炭火烤爐上現烤，沿用日本店的炭火烤爐，烤漢堡時產生熊熊火焰，店員全程叮緊火候，按照客人進食的速度奉上另1件漢堡。3件漢堡的熟度剛好，帶些炭火風味，很juicy，吃下不油膩。秋田產白米飯濕潤度啱啱好，飯粒柔軟泛光澤，坐在記者左右兩旁的食客都讚白飯好吃。





新增清新爽透果蔬梳打

席前備有超過10款醬料隨意配漢堡吃，記者心水推介以下幾款：青唐辛子鹽漬檸檬及油漬青唐均風味清新；梅子醋漬白菜微酸解膩。記者覺得辣醬那款較heavy和油膩。即使不蘸醬汁，灑一些岩鹽已吊出鮮味而不死鹹；將京都產雞蛋打勻蘸蛋漿口感更滑溜。小菜除了固有的免治牛肉薯仔沙律及淺漬泡菜，更新增手工醃蘿蔔，前兩者清淡乏味；後者比較可口，微酸爽脆可解膩，最襯漢堡！特飲亦新推蘋果肉桂果蔬梳打、菠蘿熱情果果蔬梳打及生薑梳打，兩款果蔬梳打果香都很清新又爽透，不太甜。

雪糕買1送1詳情

最後提一提大家，分店燈光比較幽暗，大家記得帶備燈光打卡！分店同中環店一樣不設外賣，也不設兒童椅及不可攜帶嬰兒推車，家長要留意！別錯過的是，憑「挽肉と米」即日收據，購買鄰舖THE MATCHA TOKYO抹茶軟雪糕可享買1送1優惠，優惠期至1月30日止。截稿前兩大社交媒體均沒有公開此優惠，竟然這麼低調！

