人氣甜品店「研香」沙田新城市廣場開分店 限定開心果+芝麻糊雪糕芭菲

人氣甜品店「研香」憑研磨香濃開心果糊及芝麻糊闖出名堂的，繼尖沙咀、將軍澳、馬鞍山店後，第4間分店剛剛登陸沙田新城市廣場。新店推出限定新品，有開心果雪糕、芝麻糊雪糕、芭菲及雲朵班戟系列，吸引一眾甜品控！



軟雪糕暫時只限外賣 沙田店特別增設軟雪糕，暫時推出開心果及芝麻糊口味，前者用意大利產開心果磨漿，加入日本3.5牛奶製作；兩款軟雪糕均淋上所屬濃漿，吃下味道濃郁，軟雪糕暫時只限外賣。芭菲系列相當吸睛，有芒果、朱古力、士多啤梨口味，主要由軟雪糕、雪糕球、鮮果、忌廉、蛋糕、脆脆等，層層疊組成6-8層，獨食或同朋友分享都好滿足！



沙田店限定雲朵班戟 新品還有雲朵班戟系列，靈感緣自英式Yorkshire Pudding（約克郡布甸），甜、鹹口味分別有鮮果、楓糖芝士、巴馬火腿，因質感輕盈如雲朵而得名。沙田店設有40個堂食座位，大家逛廣場逛到腳軟就最好來細味甜品！



研香正在籌備會員計劃，預告即將推出3大優惠：

1)即日起至4月16日:外賣芝麻糊雪糕或開心果雪糕買1送1。

2)4月16日至4月20日：堂食滿$100可免費獲贈雷沙湯丸1客(2粒)。

3)4月21日至5月30日：堂食滿$100即送$20芭菲或軟雪糕現金券。

其他優惠稍後陸續推出

備註：手機會員系統仍在準備中，以上優惠暫未正式開始。 研香（沙田店） 地址：沙田新城市廣場3期1樓A125

電話：36896569

營業時間：11am-11pm

