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2025-01-11 14:00:00

人氣表情包乖巧寶寶首登如心廣場 化身財神設6大打卡位

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人氣表情包乖巧寶寶首登如心廣場 化身財神設6大打卡位

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由即日起至216日，人氣表情貼圖IP QUBY 乖巧寶寶」首次聯乘如心廣場，打造《招財進「寶」迎新春》主題活動。粉絲到場即可見到乖巧寶寶破天荒化身財神，帶著靈蛇寶貝向各位拜年。商場特設6大打卡位，讓粉絲們與乖巧寶寶不停合照打卡。於華懋集團旗下8間商場消費滿指定金額，即可換領主題禮物。

如心廣場 x 乖巧寶寶《招財進「寶」迎新春》

乖巧寶寶化身財神

乖巧寶寶與靈蛇寶貝登陸如心廣場！矚目的財神造型乖巧寶寶捧著巨型「如心金元寶」向各位拜年，旁邊的2米高靈蛇與戴上大吉帽的乖巧寶寶正在敲鑼擊鼓賀新歲。在「乖巧花花」風車牆，乖巧寶寶化身表情包，重現經典笑臉表情，十分可愛。最後，必定要與家人朋友一起玩經典遊戲「過三關」及圍著3米高桃花樹兜圈，祈求來年姻緣美滿。 

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「乖巧花花」風車牆

活動期間，於華懋集團旗下指定商場以電子貨幣即日消費滿HK$800，即可獨家換領「乖巧寶寶超軟梳乎『包』」一份，讓乖巧寶寶陪伴你過新春！

如心廣場 x 乖巧寶寶《招財進「寶」迎新春》打卡裝置及市集

日期：即日起214日（打卡裝置）即日起216日（市集）

時間：中午12時至晚上9

地點：如心廣場一期 1/F 中庭（每日）及2/F（逢星期六及日）*開放至214

如心廣場二期1/F（逢星期六及日）

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