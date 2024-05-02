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生活
2024-05-02 18:00:00

今晚9點開搶！ 挪亞方舟度假酒店自助餐買一送一 3小時任食波士頓龍蝦+麵包蟹 人均$350起

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今晚9點開搶！ 挪亞方舟度假酒店豐盛閣自助餐買一送一 3小時任食波士頓龍蝦+麵包蟹 人均$350起

今晚9點開搶！ 挪亞方舟度假酒店豐盛閣自助餐買一送一 3小時任食波士頓龍蝦+麵包蟹 人均$350起

又有自助餐優惠！挪亞方舟度假酒店推出限時自助餐買一送一，3小時任食波士頓龍蝦、麵包蟹等，母親節限定更可享用燕窩薑汁燉蛋白，每位只需$350起。即睇詳情！

香港挪亞方舟度假酒店豐盛閣推出自助餐買一送一優惠，3小時可任食多款滋味海鮮，包括波士頓龍蝦、紐西蘭青口及麵包蟹等，海鮮控一定不能錯過！

寰宇海鮮珍饈自助晚餐精選推介：

冰鎮海鮮及冷盤：波士頓龍蝦、紐西蘭青口、格陵蘭小白蝦、蘇格蘭麵包蟹、越南琵琶蝦、加拿大翡翠螺及藍青口

熱葷：挪威麵包蟹肉釀蟹蓋、日式西京燒比目魚柳及新加坡叻沙煮蜆

甜品：櫻花意大利軟芝士凍餅、柑桔士多啤梨奶凍、開心果紅莓慕絲蛋糕

用餐時間：18:00-21:00

KKday優惠：HK$1,496/4位，平均 HK$374/位（已包括加一服務費）

立即預訂

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臨近母親節，它們更推出感恩頌饌母親節自助晚餐，只限51112日；每位母親更可獲贈甜蜜潤澤的「櫻花燕窩燉桃膠」一客。

冰鎮海鮮及冷盤：波士頓龍蝦、紐西蘭青口、格陵蘭小白蝦、蘇格蘭麵包蟹、越南琵琶蝦

熱葷：麵包蟹肉釀蟹蓋、清蒸石斑、西京燒比目魚柳、澳洲和牛面頰、燒美國有骨肉眼及越式香茅烤雞

甜品：火焰雪山、燕窩薑汁燉蛋白配蜜糖、焦糖黑朱古力慕斯蛋糕、櫻花義大利軟芝士凍餅及開心果紅莓慕斯蛋糕

用餐時間：18:00-21:00

KKday優惠：HK$770/2位，平均HK$385/

51112日及610 HK$824/2 位，平均 HK$412/位（已包括加一服務費）

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