今晚9點開搶！ 挪亞方舟度假酒店自助餐買一送一 3小時任食波士頓龍蝦+麵包蟹 人均$350起

今晚9點開搶！ 挪亞方舟度假酒店豐盛閣自助餐買一送一 3小時任食波士頓龍蝦+麵包蟹 人均$350起

又有自助餐優惠！挪亞方舟度假酒店推出限時自助餐買一送一，3小時任食波士頓龍蝦、麵包蟹等，母親節限定更可享用燕窩薑汁燉蛋白，每位只需$350起。即睇詳情！