佐藤健來港｜MIKIMOTO期間限定店 搶佐藤健寫真書 數量少於100本(多圖)

日本珠寶品牌MIKIMOTO迎來130周年慶典 ,推出特別企劃《A LOVE LETTER TO THE SEA.》,品牌於國際金融中心商場(ifc mall)設立期間限定店,現場展出最新頂級珠寶系列《Praise to the Sea》,更請來日本當紅人氣男星佐藤健首度來港為限定店揭幕,一同欣賞MIKIMOTO的品牌傳奇。現場另一個主打,一定要數佐藤健的寫真書,佐藤健在寫真內戴上多款MIKIMOTO的首飾拍攝,消息指更指,寫真書數量少於100本,各位佐藤健fans記得快啲去搶!