佐藤健來港｜MIKIMOTO期間限定店 搶佐藤健寫真書 數量少於100本(多圖)

日本珠寶品牌MIKIMOTO迎來130周年慶典 ，推出特別企劃《A LOVE LETTER TO THE SEA.》，品牌於國際金融中心商場（ifc mall）設立期間限定店，現場展出最新頂級珠寶系列《Praise to the Sea》，更請來日本當紅人氣男星佐藤健首度來港為限定店揭幕，一同欣賞MIKIMOTO的品牌傳奇。現場另一個主打，一定要數佐藤健的寫真書，佐藤健在寫真內戴上多款MIKIMOTO的首飾拍攝，消息指更指，寫真書數量少於100本，各位佐藤健fans記得快啲去搶！
MIKIMOTO早與佐藤健有所合作，除了在雜誌拍攝時常佩戴 MIKIMOTO的珠寶，更於去年年末，佐藤健為準備他的第一本藝術寫真書《BEYOND》到訪巴黎，在 MIKIMOTO巴黎總店門前佩戴著 PASSIONOIR及 M Collection系列拍攝寫真，一改珍珠只有女生佩戴的傳統，以行動力證珍珠是打破性別的新生代珠寶。
佐藤健在書中訪問亦提及與 MIKIMOTO的合作點滴：「我們以與自然共存的美麗珍珠為基礎，同時融合 MIKIMOTO 的品牌精神，呈現出浪漫卻又不失雋永氣息的作品。除此之外，作為演員的我，也相當欣賞 MIKIMOTO 不斷挑戰新事物、不斷向世界提出嶄新風格的精神，因而才有了這次的合作。」可見尋求突破之心，成為了兩者合作的契機。
期間限定店設有「佐藤健寫真牆」，展出佐藤健新刊的藝術書籍《Beyond》，亦有數幅書中的作品，寫真由世界著名攝影師馬里奧-索倫蒂（Mario Sorrenti）掌鏡，收錄位於巴黎的安藤忠雄建築，和其他地點拍攝的照片。 此外，由於寫真書是按訂印刷，在日本和國外書店均是限量銷售，因此今次將是全球首家大規模銷售此書的期間限定店！
《Beyond》內有多張佐藤健的型格相片及噴血照，包括赤裸上身只戴上MIKIMOTO的珍珠頸鏈的「床照」，相信fans一定很想要！這本寫真書在日本早已售罄，台灣預購只能預購，所以如果想買的話，今次期間限定店將是另一個好機會。
《A LOVE LETTER TO THE SEA.》期間限定店以海浪和珍珠為中心，用上海浪形線條勾勒出整間店舖的外型及結構，配襯簡單又奢華的珍珠色調，完美融合兩大元素。甫進入店內，一顆巨型珍珠已經映入眼簾，配上不規則的海浪線條形成了對流感覺，並加上燈光設計營造出日與夜的不同感覺。
期間限定店的另一主打，是MIKIMOTO的多件珍貴首飾，雖然Mikimoto是以珍珠飾物起家，但是店內亦展出了多件由各種珍貴寶石組成高級珍珠瑰寶，各位喜歡珍貴珠寶嘅女士記得睇埋！限定店兩旁則設有不同現有系列的展示，包括 M Collection、Passionoir 系列，及為慶祝130周年而推出的全新 V Code Collection等，適合日常佩戴。
MIKIMOTO ifc mall 130周年期間限定店《A LOVE LETTER TO THE SEA.》
地址：中環金融街8號 ifc mall 1樓中庭
日期：7月20至25日
開放時間： 11：00 - 20：30（星期五至星期日）；11：00 -20：00 （星期一至星期二）
查詢電話：2234 7189
活動網址： https://130th.mikimoto.com/en & https://fishletter.mikimoto.com/