佐藤健來港｜MIKIMOTO期間限定店 搶佐藤健寫真書 數量少於100本(多圖)

日本珠寶品牌MIKIMOTO迎來130周年慶典 ，推出特別企劃《A LOVE LETTER TO THE SEA.》，品牌於國際金融中心商場（ifc mall）設立期間限定店，現場展出最新頂級珠寶系列《Praise to the Sea》，更請來日本當紅人氣男星佐藤健首度來港為限定店揭幕，一同欣賞MIKIMOTO的品牌傳奇。現場另一個主打，一定要數佐藤健的寫真書，佐藤健在寫真內戴上多款MIKIMOTO的首飾拍攝，消息指更指，寫真書數量少於100本，各位佐藤健fans記得快啲去搶！

MIKIMOTO早與佐藤健有所合作，除了在雜誌拍攝時常佩戴 MIKIMOTO的珠寶，更於去年年末，佐藤健為準備他的第一本藝術寫真書《BEYOND》到訪巴黎，在 MIKIMOTO巴黎總店門前佩戴著 PASSIONOIR及 M Collection系列拍攝寫真，一改珍珠只有女生佩戴的傳統，以行動力證珍珠是打破性別的新生代珠寶。

佐藤健在書中訪問亦提及與 MIKIMOTO的合作點滴：「我們以與自然共存的美麗珍珠為基礎，同時融合 MIKIMOTO 的品牌精神，呈現出浪漫卻又不失雋永氣息的作品。除此之外，作為演員的我，也相當欣賞 MIKIMOTO 不斷挑戰新事物、不斷向世界提出嶄新風格的精神，因而才有了這次的合作。」可見尋求突破之心，成為了兩者合作的契機。

期間限定店設有「佐藤健寫真牆」，展出佐藤健新刊的藝術書籍《Beyond》，亦有數幅書中的作品，寫真由世界著名攝影師馬里奧-索倫蒂（Mario Sorrenti）掌鏡，收錄位於巴黎的安藤忠雄建築，和其他地點拍攝的照片。 此外，由於寫真書是按訂印刷，在日本和國外書店均是限量銷售，因此今次將是全球首家大規模銷售此書的期間限定店！