保暖方法｜膝蓋、腳底等6大部位唔凍得 附醫生建議

香港天氣不時寒冷，無論在家工作(WFH)還是要繼續上班，大家都要注意保暖！台北慈濟醫院中醫部主任陳建霖指出，膝蓋、腳底等6個部位主控身體機能的運作，要特別注重保暖。因為「百病生於寒」，寒氣入侵是許多病的源頭，在流感高峰期要做好保暖及禦寒的功夫，避免因受寒而生病。
保暖6大部位
1. 頸部
頸部有風池穴、風門穴和風府穴等穴位，是寒邪入侵的地方，建議善用圍巾包住保暖。
2. 肩膀
肩膀受寒容易導致痠痛，建議睡覺時用被蓋住，維持溫暖。
3. 背部
身體各部位中，背部是將陽氣輸送到身體各部位、溫經散寒的重要部位，一旦受寒，肺部容易虛弱，引發咳嗽及各種頸椎疾病，有些人還會產生月經失調、經痛、腰痛等症狀。建議冬天最好加上披肩，或是穿上打底背心，加強背部保暖，守住體內陽氣，有助避免寒氣入侵。
4. 肚臍
肚子受寒容易腹瀉，產生腸胃或腰痛問題，睡覺時一定要蓋住肚子。
5. 膝蓋
受寒的膝蓋會變得僵硬痠痛，做任何動作都可能受傷。有些女生在冬天都會著短裙，其實應該盡量穿及膝裙，有助保暖膝蓋。平時可善用毯子替膝蓋保暖。
6. 腳底
腳底是血液循環的最末端，保溫性最差，如果腳底受寒氣侵襲容易導致血液循環不佳。平時盡量避免赤腳、讓腳底直接接觸冰涼地面，又或者穿上保暖襪子。要保暖腳部，醫師也建議平時可多用熱水泡腳，加入生薑或艾葉，更可增加血液循環。