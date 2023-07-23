健康養生｜一文睇清正確浸腳/足浴方式 時間+時長+温度+水量 注意6種情況不宜浸腳！

浸腳或足浴對身體有多種好處，但需要用正確的方法才可以達致最佳的效果，以下就整理了正確的浸腳時間、時長、水温及水量，需要注意6種情況下不宜浸腳，以防弄巧反拙！

晚上8點至9點屬於人體氣血較弱的時間，適合通過浸腳來加速血液循環，從而幫補氣血。不過如果剛好在飯後，建議休息1小時後才進行浸腳，以免影響消化。

不少人都會一邊浸緊一邊看書、看電視或玩手機，但浸腳時需要留意時間，建議最好控制在20至30分鐘內，不但可以保證雙腿能夠充分吸收入浴劑、足浴包、精油等輔助品的藥效，同時不會對心臟及皮膚帶來太大的負擔。

浸腳時的水溫亦特別重要，水溫過高容易令皮膚表層的血液流量過高，不但有機會導致燙傷，還會出現心臟及腦部血液供血不足的情況，而水溫過低則無法令足浴達到有效的作用，因此建議最佳針腳水溫維持在38至42度左右即可。

如果想達到有效的浸腳，浸腳的水量應該高於腳裸或小腿肚，腳掌上有多個穴位，浸過腳裸便有效疏通經絡，而小腿肚被譽為「第二個心臟」，因此浸腳水量過小腿肚可以更加促進身體的血液循環，同時帶來瘦腿去水腫的效果，建議可以因應家中的水盤尺寸選擇。

浸腳需知｜6類不宜浸腳人士

雖然浸腳的好處多多，但仍然有6類人士不宜浸腳，以防對身體帶來不好的影響。

1)女性處於經期或妊娠期：浸腳有機會影響子宮狀態，若亂用中藥浸腳更有可能帶來不適。

2)兒童：正處於發育期，體內腑臟發展尚未完善。

3)心臟病、糖尿病、低血壓、靜脈曲張患者：浸腳雖然可以促進血液循環，但對於患者來說反而會帶來反效果。

4)足部潰爛或有外傷：傷口有機會因浸腳而變得嚴重。

5) 太飽或太餓狀態：處於太飽的狀態下浸腳會影響消化，而太餓的狀態則會令身體乏力。

6)飲酒後：酒後浸腳容易加快腦部充血，影響身體健康。