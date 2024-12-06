保暖飲品排名｜日本排行榜薑茶只排第3　第一名飲完暖足一個鐘

寒流襲港，不少人都想飲杯暖笠笠的熱茶，不過原來熱茶並非最保暖的飲品！日本TBS電視台的知識型綜藝節目《この差って何ですか？》，就找來寒冬6款人氣熱飲，實測喝完後的體溫變化。

6款人氣熱飲的保暖時間最多相差50分鐘

節目邀請6位年齡介於20至40歲的女生，她們都有手腳冰冷的共同點。工作人員安排她們在室溫20°C的房間內，喝200毫升的60°C熱飲，分別是綠茶、咖啡、紅茶、朱古力、甘酒與薑茶。之後觀察她們的體溫變化，計算她們喝下飲料後，體溫上升再回復到原本平均體溫36.2°所花的時間，越慢回到原始體溫的，就是暖身效果最好的熱飲。

她們喝完飲料的4分鐘後，薑茶和甘酒使體溫上升最高，升至近36.8℃，比其它飲料高出0.2度。但體溫下降的時間則落差很大，不同飲品的保暖時間最多相差50分鐘。