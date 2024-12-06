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生活
2024-12-06 11:50:00

保暖飲品排名｜日本排行榜薑茶只排第3　第一名飲完暖足一個鐘

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冬天保暖｜日本「暖身飲品排行榜」薑茶只係排第3　第一名飲完暖足一個鐘

冬天保暖｜日本「暖身飲品排行榜」薑茶只係排第3　第一名飲完暖足一個鐘

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寒流襲港，不少人都想飲杯暖笠笠的熱茶，不過原來熱茶並非最保暖的飲品！日本TBS電視台的知識型綜藝節目《この差って何ですか？》，就找來寒冬6款人氣熱飲，實測喝完後的體溫變化。

6款人氣熱飲的保暖時間最多相差50分鐘

節目邀請6位年齡介於20至40歲的女生，她們都有手腳冰冷的共同點。工作人員安排她們在室溫20°C的房間內，喝200毫升的60°C熱飲，分別是綠茶、咖啡、紅茶、朱古力、甘酒與薑茶。之後觀察她們的體溫變化，計算她們喝下飲料後，體溫上升再回復到原本平均體溫36.2°所花的時間，越慢回到原始體溫的，就是暖身效果最好的熱飲。

她們喝完飲料的4分鐘後，薑茶和甘酒使體溫上升最高，升至近36.8℃，比其它飲料高出0.2度。但體溫下降的時間則落差很大，不同飲品的保暖時間最多相差50分鐘。

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第6名 咖啡（9分鐘）

測試者在飲咖啡9分鐘後，體溫開始降至正常溫度。因為咖啡中含有咖啡因，幫助利尿，也容易使身體快速降溫，所以無法令身體保持長久溫暖。

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第6名 咖啡 (Photo by Chevanon Photography from pexels)

第6名 咖啡 (Photo by Chevanon Photography from pexels)

第5名 綠茶（14分鐘）

綠茶同樣含有咖啡因，所以暖身效果也不會太久，僅比咖啡好一點。

第5名 綠茶（(Photo by Charlotte May from pexels)

第5名 綠茶（(Photo by Charlotte May from pexels)

第4名 甘酒（27分鐘）　

甘酒是日本傳統飲品之一，是一種以麴發酵的甘酒。甘酒含糖量高、具一定稠度，能延長在胃中停留的時間，所以暖身效果不錯。但甘酒缺少能促進血液循環的成分，因此保暖持久度不長。

第4名 甘酒

第4名 甘酒

第3名 薑茶（47分鐘）

薑中的薑烯酚可迅速升高體溫、引起出汗，但也因出汗會散發熱量的關係，令體溫流失得比較快，使體溫不能再持續升高。

第3名 薑茶

第3名 薑茶

第2名 紅茶（52分鐘）

雖然紅茶也含有咖啡因，但同時也含有茶黃素，具有改善血液循環和提升體溫的作用，能幫助身體暖胃活血。

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第2名 紅茶 (Photo by freestocks.org from pexels)

第2名 紅茶 (Photo by freestocks.org from pexels)

第1名 熱巧克力（59分鐘）

可可粉能促進血管擴張，具有促進血液循環的作用，同時帶動體溫上升。

第1名 熱巧克力 (Photo by Taryn Elliott from Pexels)

第1名 熱巧克力 (Photo by Taryn Elliott from Pexels)

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