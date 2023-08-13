健康飲食│推動健康飲食文化 Pret A Mange全新的 5＋2 健康午餐系列

英國標誌性美食品牌 Pret A Manger 為推動健康飲食文化，即將於 2023 年 8 月 14 日至 9 月 8 日推出全新的5＋2健康午餐系列「乜都同你計」，由註冊營養師精心制定三大主題的美味營養午餐，分別是Protein Lover （肌不擇食餐）、Happy Gut（道道暢通餐）及 Flexitarian （隨心所肉餐）。此三款限定健康午餐系列將於每日早上11時至下午2時供應，藉此推廣每日健康飲食的習慣。 健康飲食│營養午餐以優質食材每日新鮮製作 無添加味精及 人造色素 貫徹品牌的綠色生活理念，營養午餐均以豐富多樣的優質食材每日新鮮製作，全無添加味精及人造色素，讓顧客可安心享用。每餐更附有卡路里、碳水化合物、蛋白質及脂肪含量等重要營養資訊，營養攝取量一目了然，有助顧客實踐均衡飲食。

健康飲食│Protein Lover肌不擇食餐 註冊營養師指出，蛋白質是肌肉必要的營養素，因此精心編排的「肌不擇食餐」，由多款食物組合而成，如星期一有「京式烤鴨薄餅卷」、「公司沙律」及「鮮南瓜湯」；星期二有「韓式雞肉泡菜蕎麥麵沙律」配搭「雞蛋菠菜營養杯」及「鮮果沙律」；星期三有「法式火腿牛油長法包」配搭「蘇格蘭烤三文魚營養杯」等，每餐含約 30 克蛋白質。適合增肌人士或健身愛好者的需要！

健康飲食│ Flexitarian 隨心所肉餐 註冊營養師表示，近年大熱的彈性素飲食法主張少吃肉類海鮮，多吃蔬果、全穀類、堅果、種子等植物性食物，這不僅對健康有莫大的裨益，同時還可減少碳排放量，為保護地球出一分 力。精心設計的「隨心所肉餐」以不同新鮮食材製作而成，如星期一有「雞蛋菠菜營養杯」及「牛油果烤松子仁薄餅卷」；星期二有「小龍蝦火箭菜三文治」搭配「韓式拌菜沙律」及「香橙西柚沙律」；星期三有「英國車打芝士酸果醬三文治」則搭配「藍莓蘋果香脆麥片乳酪」， 口感豐富新鮮美味，令人食指大動。

健康飲食│Happy Gut道道暢通餐 近年有不少研究發現，腸道跟大腦有著密不可分的聯繫。註冊營養師指出，攝取富含益生元及益生菌的食物，有助維持腸道菌群生態平衡，舒緩壓力、增加快樂荷爾蒙血清素。「道道暢通 餐」採用款式多樣的全穀類、堅果及種子、蔬果及香草等，製作出色香味俱全的營養午餐，如星期一有「韓式雞肉泡菜蕎麥麵沙律」配搭「香蕉蜜糖香脆麥片乳酪」;星期二有「韓式拌菜沙律」配「蘇格蘭煙三文魚三文治」; 星期三則有「京式烤鴨薄餅卷」配「烤波特菇甜薯純素沙律盒」，無論從口感及營養價值的角度，也能吃出好心情！