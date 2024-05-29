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生活
2024-05-29 11:43:12

健康養生｜雨季後入夏！夏天健康養生攻略 向4款食物說不！

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健康養生｜雨季後入夏！夏天健康養生攻略 向4款食物說不！

健康養生｜雨季後入夏！夏天健康養生攻略 向4款食物說不！

經過漫長的雨季後便正式踏入夏季，而夏天的身體狀況與春季特別不同，除了較容易出現熱氣的情況外，脾胃健康亦需要特別關注。以下就整理了7個夏天的健康養生攻略 ，其中有4款食物更是建議最好不要進食！

夏天養生｜宜多「吃苦」

夏天常有燥熱濕毒、肝火旺盛的狀態，而苦瓜、芹菜等「苦味」食物都有清熱解毒、降火袪燥的好處，趁着炎夏應多將「苦味」食物入膳，幫助去除肝火、心火旺盛等問題。

夏天養生｜晚睡早起

夏天與冬天需要多睡眠不同，一般建議夏天可以晚睡早起，建議大概在晚上11時左右入睡，早上7、8時起床，從而習慣日晝較長的環境。如果下午出現精神不足的狀態，選擇小休半個小時，讓身體短暫充電，補充精神。

夏天可以比冬天晚睡。 建議養成晚上早起的習慣。 下午疲倦時可稍作休息。

夏天養生｜多補水

夏天天氣特別炎熱，長期在室外的話容易因出汗而出現脫水狀態，所以無時無刻都需要多補水，最好常備水壺，在口渴前定時定候補充水份，從而防止中暑及補充因汗液而流失的水份。

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炎夏容易令水份流失，需要定時補充水份。 進行戶外活動時最好準備水樽，以防中暑。 需要時更建議飲用電解質飲品。

夏天養生｜少吃生冷食物

不少人都因為夏天天氣炎熱而經常進食雪糕、凍飲冷麵、魚生等食物，但夏天的脾胃比較虛弱，所以最好少吃對脾胃造成負擔的生冷食物，以免出現肚痾、肚瀉等情況。

夏天養生｜少吃隔夜飯餸

夏天的氣溫較高，所以食物放在室溫下亦容易變壞，隔夜飯餸變壞的風險亦會增加，建議如果有帶飯習慣的話，最好使用保溫工具裝好，或是盡快放入雪櫃冷藏保存，以防因食物變質而影響腸胃健康。

生冷食物應盡量少吃。 凍飲亦不應經常飲用。 夏天應少吃隔夜飯餸，注意食物的新鮮度。

夏天養生｜少吃宵夜

夏天通常都會出現食欲不振的情況，這是由於氣溫過高會降低人體對食物的消化及吸收功能，而進食宵夜的習慣會讓消化系統無法及時休息，對腸胃帶來負擔，從而引起消化不良、屙嘔肚痛等情況。

夏天養生｜少吃重口味食物

夏天本來就容易出現肝火、胃火旺盛的情況，如果想吃重口味的食品，不但容易刺激腸胃，還會加重體內熱氣的情況，出現口乾舌燥、生痱滋、口腔潰爛等問題。

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吃宵夜會阻礙消化系統休息。 各種煎炸油膩、重口味食物都應盡量少吃。 如果晚間特別肚餓，建議進食蔬果來止癮。
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