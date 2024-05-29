健康養生｜雨季後入夏！夏天健康養生攻略 向4款食物說不！

經過漫長的雨季後便正式踏入夏季，而夏天的身體狀況與春季特別不同，除了較容易出現熱氣的情況外，脾胃健康亦需要特別關注。以下就整理了7個夏天的健康養生攻略 ，其中有4款食物更是建議最好不要進食！

夏天常有燥熱濕毒、肝火旺盛的狀態，而苦瓜、芹菜等「苦味」食物都有清熱解毒、降火袪燥的好處，趁着炎夏應多將「苦味」食物入膳，幫助去除肝火、心火旺盛等問題。

夏天與冬天需要多睡眠不同，一般建議夏天可以晚睡早起，建議大概在晚上11時左右入睡，早上7、8時起床，從而習慣日晝較長的環境。如果下午出現精神不足的狀態，選擇小休半個小時，讓身體短暫充電，補充精神。

夏天天氣特別炎熱，長期在室外的話容易因出汗而出現脫水狀態，所以無時無刻都需要多補水，最好常備水壺，在口渴前定時定候補充水份，從而防止中暑及補充因汗液而流失的水份。

夏天養生｜少吃生冷食物

不少人都因為夏天天氣炎熱而經常進食雪糕、凍飲冷麵、魚生等食物，但夏天的脾胃比較虛弱，所以最好少吃對脾胃造成負擔的生冷食物，以免出現肚痾、肚瀉等情況。

夏天養生｜少吃隔夜飯餸

夏天的氣溫較高，所以食物放在室溫下亦容易變壞，隔夜飯餸變壞的風險亦會增加，建議如果有帶飯習慣的話，最好使用保溫工具裝好，或是盡快放入雪櫃冷藏保存，以防因食物變質而影響腸胃健康。