室內晾衫方法｜潮濕落雨天活用報紙、衣架 衣物無噏味！

香港天氣潮濕，颱風桃芝等打風日子不時濕度高達90至100%，令牆身出水及有霉菌。而香港人晾曬衣物空間不足，室內晾衫成為常態。但洗好的衣服難以晾乾之餘，冬天不時都會有乾不透的衣服，更會出現又悶又臭「噏味」。到底在香港的潮濕天氣下，要怎樣才可令衣物乾得更快，又可杜絕難聞氣味？潮濕的回南天活用報紙和衣架，就可以助你的衣物乾無噏味！

1. 晾衫前脫水 在晾衫前可以再進行多一次脫水，盡量把水分排走。同時，即使是沒太陽﹑天氣寒冷或雨天，也建議打開窗戶，盡量令室內空氣流通，避免細菌在半乾的衣服上滋生。 2. 晾衣架放置報紙 衣物不應晾在靠窗的位置，而是應該放在空氣最為流通的中央位置，並掛在高處，避免濕氣聚集。如果空間受限，只能夠在窗邊晾衣，亦可以在晾衣架的下方放置摺過的報紙，幫助吸收擴散到空氣中的水分，加速衣服乾燥。

5.保持衣架距離及將衣架微屈曲 還有一個小動作，可以不知不覺間加快衣物乾透的時間，就是將衣架間保持適當距離及晾衣衣架微微屈曲。日常我們使用衣架平直，掛起來衣物會平順一點，但衣服濕的時候衣架平直會令衣服內部黏在一起，空氣無法進入。所以只要把衣架微微屈曲，讓衣物與空氣的接觸增加，自然能令衣物更快乾。 6.使用智能升降衣架 現今的蝸居要有位置晾衣不容易，不少住戶也會考慮向高空發展，安裝智能升降衣架。若新樓的樓底較高，就可利用這種設備設計，收起來也不會影響室內設計。 智能升降衣架除了能電動升降晾衣架慳位之外，通常這些智能電動衣物架也會有其他功能，例如紫外線消毒功能，又或是可以持續吹出暖風作烘乾，這些都能協助衣物快乾防止細菌在衣物上滋生。 室內除霉｜冷氣抽濕小心發霉！原因+影響+處理方法整合