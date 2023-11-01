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生活
2023-11-01 12:00:00

健康養生｜飲錯茶有機會傷胃？！分辨5款常見茶飲+適合人群+禁忌人群

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健康養生｜飲錯茶有機會傷胃？！分辨5款常見茶飲+適合人群+禁忌人群

健康養生｜飲錯茶有機會傷胃？！分辨5款常見茶飲+適合人群+禁忌人群

不少人都喜歡喝茶養生，但其實每款茶飲都有各自的功效，如果沒有按照自己的需求胡亂飲用，有機會帶來反效果。以下就教大家分辨5款常見茶飲並整合對應的適合和禁忌人群，讓大家可以選擇最適合自己的茶飲。

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常見茶飲｜綠茶 (寒涼) 

綠茶味道清香甘甜，具有清熱解毒、殺菌消炎、延緩衰老啊、降血壓、降血脂等作用，但由於性質寒涼，因此只適合容易熱氣或胃火旺盛的人士降火時飲用，建議最佳飲用季節為夏季，以助消暑解熱。

對應茶飲：龍井、碧螺春、抹茶等綠茶

適合人群：體質偏熱、胃火旺盛人士

禁忌人群：體質虛寒、腸胃不好人士

不少人都喜歡飲茶養生。 綠茶的性質較為寒涼，適合容易熱氣的人士飲用。 抹茶同樣屬綠茶的一種。

常見茶飲｜白茶 (性涼) 

白茶口味清淡回甘，與綠茶同屬寒涼茶飲，具有清熱解毒、生津解渴、保護神經、改善睡眠質素、增強記憶力等作用，建議可以在煩惱較多或壓力較大的時候飲用。

對應茶飲： 壽眉、白毫銀針、月光白、白牡丹等白茶

適合人群：體質偏熱、經常煙酒、經常熱氣或壓力較大人士

禁忌人群：脾胃虛弱人士

白茶同樣屬於性質寒涼的茶飲。 一般白茶的名稱都帶有白字。 適合壓力大的人士飲用。

常見茶飲｜紅茶 (性溫) 

紅茶的性質溫和，不但可以利尿、暖胃驅寒、消脂解制的作用，還有促進血液循環、調節血脂、降低心臟病風險等對血管有益的功效，不過如果患有貧血或腎結石便不建議飲用。

對應茶飲：祁門紅茶、滇紅、英式紅茶等紅茶

適合人群：體質虛弱、手腳容易冰冷人士

禁忌人群：患有貧血或腎結石的患者、容易失眠人士

紅茶性溫，適合體質比較虛弱的人士飲用。 建議可以與甜品一起食用幫助消滯。 手腳容易冰冷的話，同樣適合飲用紅茶。

常見茶飲｜黑茶 (性溫) 

黑茶濃郁醇厚，長輩們常飲的普洱便屬黑茶的一種，既可以養胃健胃、幫助消化，還可以解油膩、減脂降壓，屬於減肥必飲的茶飲，特別建議在餐後飲用，幫助消脂解滯。

對應茶飲：普洱熟茶、安化黑茶、英式黑茶等黑茶

適合人群：患有三高的患者、經常抽煙喝酒人士

禁忌人群：患有低血糖或貧血患者、經常熱氣上火人士

黑茶可以幫助消化。 經常食用油膩食物的話，可以飲用黑茶幫助消脂解滯。 飲用時加入檸檬，同樣可以幫助去除油膩。

常見茶飲｜青茶 (微涼微温) 

香氣突出的青茶較為中性，因此包含涼性和溫性茶飲的作用，而且適合飲用的人士更多。不但可以生津除熱、提神醒腦，還可以幫助消脂解滯、降血脂、降膽固醇等，有效促進新陳代謝和防止肝臟脂肪堆積，因此對於減肥亦同樣有功效，同樣建議可以在飯後飲用幫助減肥。

對應茶飲：烏龍茶、大紅袍、鐵觀音等青茶

適合人群：人群廣泛，特別適合正在減肥健美人士

禁忌人群：孕婦、手術後的患者

青茶屬於中性茶飲，因此大部份人士都可以飲用。 常見的烏龍茶屬於青茶的一種。 選擇茶飲的時候，建議因應自身需要再作選擇。
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