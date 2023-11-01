健康養生｜飲錯茶有機會傷胃？！分辨5款常見茶飲+適合人群+禁忌人群

不少人都喜歡喝茶養生，但其實每款茶飲都有各自的功效，如果沒有按照自己的需求胡亂飲用，有機會帶來反效果。以下就教大家分辨5款常見茶飲並整合對應的適合和禁忌人群，讓大家可以選擇最適合自己的茶飲。

常見茶飲｜綠茶 (寒涼) 綠茶味道清香甘甜，具有清熱解毒、殺菌消炎、延緩衰老啊、降血壓、降血脂等作用，但由於性質寒涼，因此只適合容易熱氣或胃火旺盛的人士降火時飲用，建議最佳飲用季節為夏季，以助消暑解熱。 對應茶飲：龍井、碧螺春、抹茶等綠茶 適合人群：體質偏熱、胃火旺盛人士 禁忌人群：體質虛寒、腸胃不好人士

常見茶飲｜白茶 (性涼) 白茶口味清淡回甘，與綠茶同屬寒涼茶飲，具有清熱解毒、生津解渴、保護神經、改善睡眠質素、增強記憶力等作用，建議可以在煩惱較多或壓力較大的時候飲用。 對應茶飲： 壽眉、白毫銀針、月光白、白牡丹等白茶 適合人群：體質偏熱、經常煙酒、經常熱氣或壓力較大人士 禁忌人群：脾胃虛弱人士

常見茶飲｜紅茶 (性溫) 紅茶的性質溫和，不但可以利尿、暖胃驅寒、消脂解制的作用，還有促進血液循環、調節血脂、降低心臟病風險等對血管有益的功效，不過如果患有貧血或腎結石便不建議飲用。 對應茶飲：祁門紅茶、滇紅、英式紅茶等紅茶 適合人群：體質虛弱、手腳容易冰冷人士 禁忌人群：患有貧血或腎結石的患者、容易失眠人士

常見茶飲｜黑茶 (性溫) 黑茶濃郁醇厚，長輩們常飲的普洱便屬黑茶的一種，既可以養胃健胃、幫助消化，還可以解油膩、減脂降壓，屬於減肥必飲的茶飲，特別建議在餐後飲用，幫助消脂解滯。 對應茶飲：普洱熟茶、安化黑茶、英式黑茶等黑茶 適合人群：患有三高的患者、經常抽煙喝酒人士 禁忌人群：患有低血糖或貧血患者、經常熱氣上火人士