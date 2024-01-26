健康養生｜飲食重口易便秘！5個日常通便小貼士 清腸胃靠飲水/吃催便食物

除了天氣乾燥外，不良的飲食習慣同樣會導致便秘問題出現，因此不少人在秋冬季便秘的問題特別嚴重。以下整理了5個日常通便小貼士，若想清腸胃便要多喝水！

通便貼士｜空腹喝水+多喝水 剛起床的時候，口腔內會蘊藏大量益菌，因此建議在空腹及未刷牙的狀態下喝一杯溫水，不但可以加快腸胃的蠕動，還可以補充身體在睡覺時所流失的水份，以幫助軟化大便，改善便秘問題。而除了在起床時喝水外，平日亦要多喝水，特別是最近天氣乾燥，需要多喝水以提升身體的新陳代謝及幫助潤滑腸道，以防因大便乾燥導致便秘。

通便貼士｜滾動身體 除了喝水外，早上起床後可以趴在床上，然後左右翻滾身體五次，以幫助全身刺激小腸蠕動，從而讓大便順利排出。不過由於需要在徹底消化後才有用，因此建議在確保有8小時空腹時間的起床時進行。

通便貼士｜多吃「催便」食物 飲食習慣與大便的暢順程度息息相關，因此日常應該多吃一些含有豐富膳食纖維及促進腸臟蠕動的食物，例如西梅、火龍果、麒麟果、番薯、乳酪等，同時最好每餐都吃一些綠葉蔬菜，以幫助排便暢順。如果情況不算太過嚴重，盡量不要進食瀉藥幫助排便，以防產生依賴性，建議可以吃益生菌逐步改變體質，養成健康的腸道環境。

通便貼士｜揉按腸道 腸道的狀況直接反映通便的效果，如果有便秘的問題，建議可以揉按腸道，堅持按摩以促進腸臟蠕動，讓肚子慢慢變軟，從而令排便變得順暢。而洗澡的時候亦可以利用花灑以順時針的方向在肚皮上轉動，令腸道得到刺激，以改善便秘問題。