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生活
2024-01-26 11:00:00

健康養生｜飲食重口易便秘！5個日常通便小貼士 清腸胃靠飲水/吃催便食物

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健康養生｜飲食重口易便秘！5個日常通便小貼士 清腸胃靠飲水/吃催便食物

健康養生｜飲食重口易便秘！5個日常通便小貼士 清腸胃靠飲水/吃催便食物

除了天氣乾燥外，不良的飲食習慣同樣會導致便秘問題出現，因此不少人在秋冬季便秘的問題特別嚴重。以下整理了5個日常通便小貼士，若想清腸胃便要多喝水！

通便貼士｜空腹喝水+多喝水

剛起床的時候，口腔內會蘊藏大量益菌，因此建議在空腹及未刷牙的狀態下喝一杯溫水，不但可以加快腸胃的蠕動，還可以補充身體在睡覺時所流失的水份，以幫助軟化大便，改善便秘問題。而除了在起床時喝水外，平日亦要多喝水，特別是最近天氣乾燥，需要多喝水以提升身體的新陳代謝及幫助潤滑腸道，以防因大便乾燥導致便秘。

早上起床時最好空腹喝水，以幫助補充睡覺時失去的水份。 日常亦需要多喝水，才可以確保腸道有充足的水份幫助排便。 建議選擇容量較大及有刻度的水壺來確保每日的飲水量充足。

通便貼士｜滾動身體

除了喝水外，早上起床後可以趴在床上，然後左右翻滾身體五次，以幫助全身刺激小腸蠕動，從而讓大便順利排出。不過由於需要在徹底消化後才有用，因此建議在確保有8小時空腹時間的起床時進行。

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起床後不要着急，立刻離開床上，可以滾動身體來幫助腸道循環 同時建議可以做一些簡單的伸展運動。 將雙腿晾高亦可幫助血液循環。

通便貼士｜多吃「催便」食物 

飲食習慣與大便的暢順程度息息相關，因此日常應該多吃一些含有豐富膳食纖維及促進腸臟蠕動的食物，例如西梅、火龍果、麒麟果、番薯、乳酪等，同時最好每餐都吃一些綠葉蔬菜，以幫助排便暢順。如果情況不算太過嚴重，盡量不要進食瀉藥幫助排便，以防產生依賴性，建議可以吃益生菌逐步改變體質，養成健康的腸道環境。

番薯有助幫助排便暢順。 不過需要同時配合綠色蔬菜食用 。 進食火龍果、麒麟果等水果亦有助排便。
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通便貼士｜揉按腸道 

腸道的狀況直接反映通便的效果，如果有便秘的問題，建議可以揉按腸道，堅持按摩以促進腸臟蠕動，讓肚子慢慢變軟，從而令排便變得順暢。而洗澡的時候亦可以利用花灑以順時針的方向在肚皮上轉動，令腸道得到刺激，以改善便秘問題。

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按摩腸道有助促進排便。 有需要的話，還可以使用按摩儀器幫助。 利用花灑順時針按摩亦有幫助。

通便貼士｜腳踩凳子 

去廁所的姿勢會影響通便的情況，如果排便不暢順，可以坐在馬桶的時候腳踩小凳，讓腿部和身體靠近，從而幫助通便。若家中沒有小凳子或身處在外，可以選擇踮起腳尖或讓身體向前傾斜，務求令腿部和身體靠近，使排便更加暢順。

腳踩凳子有助令排便更為暢通。 家有小朋友的話，廁所中的小凳子便可以一凳兩用。 使用摺疊椅子可以節省收納空間。
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