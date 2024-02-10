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2024-02-10 12:00:00

傳奇男團東方神起 賀成軍廿周年 3月澳門開騷

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東方神起3月澳門加開一場。

為慶祝出道20年，東方神起宣布在202312月26日發行他們第9張正規專輯外，亦於12月30、31日首爾舉行紀念演唱會，與fans一起共度除夕。日前東方神起更展開他們的巡迴演唱會，包括1 月13 日曾來港開騷，由於反應熱烈，於是決定3加開澳門站fans不要錯過這次機會澳門欣賞他們精湛的現場演出。

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席上源源送上東方神起歷年金曲。

東方神起原是韓國SM娛樂旗下男子5人組合，於2003年在特別節目《BoA & Britney Spears Special》首次登台亮相，並於2004年以首張單曲Hug正式出道。被譽為傳奇男團」的他們，自出道以來便憑著Mirotic》、Keep Your Head Down》、Catch Me》等多首經典熱門歌曲，以及華麗的表演，引領全世界的K-Pop熱潮。2010年，團中3位成員離隊，東方神起由餘下成員瑜鹵允浩和最強昌珉在2011年正式成為一隊二人組合。日前，他們更在 MAMA 頒獎禮上奪得「啟發成就獎」，力證他們對韓流熱潮的貢獻。

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這次《2024 TVXQ! CONCERT [20&2] IN MACAU亞洲巡演澳門站，倫敦人綜藝舉行。門票於2月19日(星期)上午10時起作官方會員預購。另於2月20日(星期二)下午1時起，於金光票務系統公開發售澳門幣$1,980門票持有人，將有機會贏得演前彩排活動通行證

 

2024 TVXQ! CONCERT [20&2] IN MACAU》詳情：

日期：3月30日(晚上7時)

地點：倫敦人綜藝

門票：$1,980、$1,680、$1,280(全場均為階級式座位)

網上售票： https://kktix.com

查詢：3065 9899

網址：http://www.cotaiticketing.com//

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《2024 TVXQ! CONCERT [20&2] IN MACAU》演出海報。

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