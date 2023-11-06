免費去日本｜尖沙咀グリル滿天星推極辛挑戰！鬥快食地獄辣度蛋包飯 嬴香港航空雙人東京來回機票＋ 20KG 寄艙行李

如果想免費去日本，除了搶＄0機票外，其實還有好多方法！日本殿堂級蛋包飯專門店グリル滿天星為慶祝登陸香港三週年，由 11 月 13 日至 12 月 10 日期間推出「極辛挑戰」，只要在指定時間內將全新推出的白色地獄辣度蛋包飯享用完畢，總成續最快挑戰者將可免費獲得香港航空雙人東京來回機票及 20KG 寄艙行李，更能到グリル滿天星麻布十番本店享用晚餐，有興趣挑戰的話即睇下文！

全新白色地獄辣度蛋包飯

グリル滿天星的招牌名物蛋包飯一向選用日本蘭王製作，吃起來蛋味濃郁，香口滑嫩，深受食客歡迎。而餐廳最近亦有新口味蛋包飯推出白色地獄辣度蛋包飯（挑戰價：$238/份），特別用上產自日本山形縣的お米卵，以日本國產大米餵養雞隻故形成白色蛋黃的「米雞蛋」，比起坊間常見的雞蛋味道較清淡及健康，不論脂肪、熱量及膽固醇含量都較低，色澤獨特。這次全新推出的白色地獄辣度蛋包飯賣相一反傳統，全白色的蛋包飯非常少見，配上用 Super Spicy Chili Powder 混合勁辣死神辣椒粉的高辣度辣椒粉製作的咖哩汁，保證愈辣愈過癮！