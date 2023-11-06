免費去日本｜尖沙咀グリル滿天星推極辛挑戰！鬥快食地獄辣度蛋包飯 嬴香港航空雙人東京來回機票＋ 20KG 寄艙行李

如果想免費去日本，除了搶＄0機票外，其實還有好多方法！日本殿堂級蛋包飯專門店グリル滿天星為慶祝登陸香港三週年，由 11 月 13 日至 12 月 10 日期間推出「極辛挑戰」，只要在指定時間內將全新推出的白色地獄辣度蛋包飯享用完畢，總成續最快挑戰者將可免費獲得香港航空雙人東京來回機票及 20KG 寄艙行李，更能到グリル滿天星麻布十番本店享用晚餐，有興趣挑戰的話即睇下文！
全新白色地獄辣度蛋包飯
グリル滿天星的招牌名物蛋包飯一向選用日本蘭王製作，吃起來蛋味濃郁，香口滑嫩，深受食客歡迎。而餐廳最近亦有新口味蛋包飯推出白色地獄辣度蛋包飯（挑戰價：$238/份），特別用上產自日本山形縣的お米卵，以日本國產大米餵養雞隻故形成白色蛋黃的「米雞蛋」，比起坊間常見的雞蛋味道較清淡及健康，不論脂肪、熱量及膽固醇含量都較低，色澤獨特。這次全新推出的白色地獄辣度蛋包飯賣相一反傳統，全白色的蛋包飯非常少見，配上用 Super Spicy Chili Powder 混合勁辣死神辣椒粉的高辣度辣椒粉製作的咖哩汁，保證愈辣愈過癮！
尖沙咀グリル滿天星推極辛挑戰
而今次極辛挑戰玩法很簡單，為滿足各位愛辣之人，餐廳特設男子組及女子組進行分組比賽，逢星期一至日下午三至六時進行，每小時最多可供 4 位挑戰者參與。只要在 5 分鐘內完成可享半價優惠，3 分鐘內完成免費，5 分鐘以外送$50 現金券，5 分鐘內送 2 張$50 現金券，3 分鐘內則送 3 張$50 現金券可供下次惠顧時使用。於指定時間內完成的挑戰者，為求公允，其完成時間的紀錄均會在餐廳內展示排行榜。屆時於活動期間，總成績最快時間完成的挑戰者（男子組及女子組各一）即可免費獲得由香港航空雙人東京來回機票及 20KG 寄艙行李，更可以在グリル滿天星麻布十番本店享用晚餐。
グリル滿天星極辛挑戰活動挑戰條款及細則：
• 參加者必須需年滿 18 歲或以上。
• 辣度挑戰活動期間，參賽者需同意閣下名字和用餐時間有機會於餐廳的排行榜上公開。
• 地獄辣度極速挑戰分為男女子組，每星期成功挑戰排行榜時間的客人即可免費享用「地獄辣度咖哩漢堡扒白蛋包飯」。
• 每位挑戰者只限參與活動一次。
• 不論挑戰成功或挑戰失敗，均可獲贈滿天星現金券乙張。
• 辣度挑戰可能對健康產生影響，閣下需要確保當中潛在可能的風險並自願參加。
• 參賽者同意遵守所有的比賽規則，必需簽定免責同意書方可參加。
• グリル滿天星保留更改有關此活動之條款及細則的權利毋須另行通知。
• 如有任何爭議，グリル滿天星將保留最終決定權。
活動日期：11 月 13 日至 12 月 10 日
活動時間：下午 3 時至 6 時
預約 Whatsapp：9165 5182
備註：每個小時最多可供 4 位客人參與
グリル滿天星（香港店）
地址：尖沙咀海港城海運大廈 3 樓 OT301-301A 號舖
營業時間：星期一至五 12:00-22:00、星期六、日及公眾假期 11:30-22:00