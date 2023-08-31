免費搶《N Music Festival》門票 美食券 聽陳蕾 張蔓姿 Zpecial高歌

唱作俱佳的陳蕾，獻出歷年好歌如《凡星》、《我想和你好好的》、《沙門》。

《N Music Festival》是由Asian O2O Limited主辦，並得到Ant Bank (HK)贊助的音樂盛會，將於9月24日舉行，演出陣容包括Zpecial、陳蕾、GiGi張蔓姿和Dear Jane等樂壇人氣組合和歌手，旨在讓樂迷們在熾熱的音樂派對中，共度美好的周末。

《N Music Festival》將以華麗舞台設計和燈光效果配合，帶動現場氣氛，讓樂迷們隨著歌聲和節奏搖擺、歡呼，享受一場難忘的音樂盛宴。音樂會現場將提供各式美食和佳釀，每位樂迷入場可獲得一張美食券，可免費品嘗價值$118元的美食。同時，樂迷也可以現場購買美食券，使用指定的電子支付方式還可享受額外折扣優惠。音樂和美食將完美結合，讓樂迷們在聆聽音樂的同時，品味美食，享受輕鬆愉快的氛圍。

GiGi張蔓姿歷年好歌有《深夜浪漫》、《姿態》及《關於纏綿》，樂迷希望在演唱會聽到。

單筆消費滿$300即可抽飛

《N Music Festival》是Ant Bank (HK)專為慶祝銀行成立三周年而贊助的活動。門票並不公開發售，只對符合條件的Ant Bank PayLater用戶開放。只要在9月17日或之前成為Ant Bank PayLater用戶，並在9月1日至9月17日內，以Ant Bank PayLater單筆消費滿$300，就有資格參加抽選。

符合資格的用戶，將在收到通知後，於9月18日中午12時前，前往指定活動頁面，有機會搶到標準門票兩張(價值$2,160)和美食券兩張(價值$236)。音樂會名額有限，樂迷希望與自己喜愛的藝人近距離接觸，務必不要錯過這個機會。