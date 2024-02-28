免費活動｜裘槎科學周2024 讓科學走近孩子日常生活

裘槎科學周2024 讓科學走近孩子的日常生活

由裘槎基金會、教育局及香港科學館聯合主辦的裘槎科學周今年再度回歸！今年的活動將圍繞日常生活中的科學，讓香港的小朋友更充分了解及學習科學知識與日常生活之間的關聯。裘槎科學周2024的所有活動均免費開放，旨在令公眾能體驗科學 的樂趣，並會在香港科學館以現場表演、工作坊和親身示範等形式進行。同時，為了方便孩子 們根據自己的節奏隨時隨地探索科學奧秘，本年度的科學周還包括了一系列可隨時觀看的影片及線上活動。 裘槎科學周特色活動：

滿足好奇心的科技冒險之旅 準備好以嶄新的視角去體驗「遊歷人工智能」吧！來自 Royal Institution 的 Dan Plane、Michael Cutts和Judit Agui會透過現場示範圖靈測試、爆破實驗等游戲拆解人工智能背後的奧秘；「工程學入門」將會展現工程影響日常生活的多種方式，讓大家學習工程對延續文明社會的重要性；或與科學傳意者大獎得主、來自Science Made Simple的David Price一起踏上「探索日常科學」的邂逅之旅。 若想按照自己的步調來學習，小朋友可隨時觀看裘槎科學周2024所提供的Great Scott!Productions迷你科學劇場「超級科技救地球」——節目以一連串精彩的示範來講解與環境相關的議題，讓觀眾聯手科學YouTuber Sophie Ward和科學節目主持人Liv Rhoden，找出對抗氣候變化的科技。

探索世界的周圍 從離家不遠的山地景觀，到跨越大洋的蜿蜒地貌，對大自然的探索令人們更好地預見科技如何在未來幫助人類和世界。在今年的活動中，參與者可透過沉浸式的影片隨時觀看「巴塔哥尼亞：野外之境」及「跨越領域：俯瞰香港」，進行一場天高地遠的冒險。這兩段短片跟隨著探險家Huw James的步伐，穿越巴塔哥尼亞陡峭崎嶇、如詩如畫的美景，更使用無人機以嶄新的視角展現我們的家鄉——香港複雜的都市設計及環境的自然美。此外，為了讓所有年齡層的參 與者都能獲得豐富的親身體驗，由Anturus Education舉辦的互動親子工作坊「探索飛航工藝：自製紙造無人機」將會帶領家長和孩子們一起製作紙造無人機和直升機。

裘槎科學周2024 即日起接受報名 裘槎科學周2024將於4月4日至12日舉行，由即日起接受公衆報名，歡迎所有學生及學校參加。成功登記的用戶可享有專屬的福利，包括全年參與裘槎活動、獲得簽名收藏品及裘槎科學周獨家紀念品、享受與知名科學家會面的個人化體驗，以及在預訂裘槎活動時享有優先登記權。如欲了解更多詳情及報名，請瀏覽裘槎科學周活動網頁。