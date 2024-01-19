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生活
2024-01-19 17:37:44

免費活動｜誠品屯門店週年慶 免費兒童活動 體驗跨界閲讀

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免費活動｜誠品屯門店週年慶 免費兒童活動 體驗跨界閲讀

免費活動｜誠品屯門店週年慶 免費兒童活動 體驗跨界閲讀

誠品書店屯門店自20211月開業至今，以「跨界流動．光影閱讀」為主題，成為本港新界西指標性的文創聚所，為屯門區的讀者提供聚腳點。屯門店佔地逾8,000呎，空間設計揉合光影與美學；全長近35米的閱讀長廊連接書區末段20米闊的大玻璃，光影間營造沉穩而明亮的閱讀氛圍，讓我們跨越知識界線，形塑未來想像。店內的誠品兒童館，靠窗的座位模仿火車車廂，配合彩色小窗，打造承載閱讀理想的「彩虹火車」，引領孩子們在浩瀚的書海中啓航出發！

親子活動寓教於樂

1.27（六）單日限定，屯門店為慶祝開業三週年，是次以「光影之旅」為題，延續屯門店開店主軸，持續引領讀者細味日常，知識潤澤靈感，好奇探究世界，發掘無限可能。屯門店誠邀本地作者李嘉敏及科普社群Inscie，帶來兩場寓教於樂的親子活動，呈現多元學習體驗，一起交織閱讀光影旅程；同場亦設有單日限定禮遇，邀請各位大小讀者一同參與！

誠品書店屯門店3週年慶｜光影之旅 - 迷誠品 (eslite.com)

週年慶限定兒童活動｜免費活動

「微科學互動分享會」《我港理學》的科普旅「屯」 (迷誠品連結)

簡介：屯門區有什麼微科學奧秘？由科大理學系理學生組成的科普社群Inscie，將以淺白有趣的方式，結合香港本地的城市環境，講解何謂隨時觸手可及的「微科學」。同場設有實驗互動環節，讓小書蟲一起動動腦、動動手，共同探索屯門及香港各地的微科學奧秘！

時間：1.27（六）14:0015:00

地點：屯門店 兒童館

主辦：非凡出版

導師：Inscie（《我港理學——香港今昔未來微科學》作者）

適齡範圍：512
*費用全免，名額為10人，不設預先報名，歡迎到場參加。名額有限，額滿即止。

「兒童工作坊」《十二生肖團年飯》 (迷誠品連結)

簡介：快要到農曆新年了，今年是哪一個生肖年呢？召集小書蟲一起來聽本地作者李嘉敏講述原創的繪本故事《 十二生肖團年飯 》，並一起完成一件新年手工作品！

時間：1.27（六）15:3016:30

地點：屯門店 兒童館

主辦：豆豆工作室

導師：李嘉敏（《十二生肖團年飯》作者）

適齡範圍：312

*費用全免，名額為10人，不設預先報名，歡迎到場參加。名額有限，額滿即止。

 

「微科學互動分享會」《我港理學》的科普旅「屯」 「兒童工作坊」《十二生肖團年飯》

更多優惠推薦｜1.27（六）單日限定

【週年慶限定禮遇】

活動當日於屯門店單筆消費折實滿 HKD300 ，即享 85 折優惠。

活動當日於屯門店憑滙豐Visa卡以流動電話或Visa感應式付款，單一簽賬滿HKD300，即減HKD30

【會員限定禮遇】

活動當日於屯門店任何消費即享三倍積分贈（即日登記成為會員同享禮遇）。

1月生日誠品會員憑【誠品HK APP】內生日來店禮兌換券即可兌換【大眼蝦x江記華隆肉鬆蝦餅】乙包。

生日來店禮【大眼蝦 x 江記華隆肉鬆蝦餅】

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