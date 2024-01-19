免費活動｜誠品屯門店週年慶 免費兒童活動 體驗跨界閲讀

誠品書店屯門店自2021年1月開業至今，以「跨界流動．光影閱讀」為主題，成為本港新界西指標性的文創聚所，為屯門區的讀者提供聚腳點。屯門店佔地逾8,000呎，空間設計揉合光影與美學；全長近35米的閱讀長廊連接書區末段20米闊的大玻璃，光影間營造沉穩而明亮的閱讀氛圍，讓我們跨越知識界線，形塑未來想像。店內的誠品兒童館，靠窗的座位模仿火車車廂，配合彩色小窗，打造承載閱讀理想的「彩虹火車」，引領孩子們在浩瀚的書海中啓航出發！
親子活動寓教於樂
1.27（六）單日限定，屯門店為慶祝開業三週年，是次以「光影之旅」為題，延續屯門店開店主軸，持續引領讀者細味日常，知識潤澤靈感，好奇探究世界，發掘無限可能。屯門店誠邀本地作者李嘉敏及科普社群Inscie，帶來兩場寓教於樂的親子活動，呈現多元學習體驗，一起交織閱讀光影旅程；同場亦設有單日限定禮遇，邀請各位大小讀者一同參與！
週年慶限定兒童活動｜免費活動
「微科學互動分享會」《我港理學》的科普旅「屯」 (迷誠品連結)
簡介：屯門區有什麼微科學奧秘？由科大理學系理學生組成的科普社群Inscie，將以淺白有趣的方式，結合香港本地的城市環境，講解何謂隨時觸手可及的「微科學」。同場設有實驗互動環節，讓小書蟲一起動動腦、動動手，共同探索屯門及香港各地的微科學奧秘！
時間：1.27（六）14:00–15:00
地點：屯門店 兒童館
主辦：非凡出版
導師：Inscie（《我港理學——香港今昔未來微科學》作者）
適齡範圍：5至12歲
*費用全免，名額為10人，不設預先報名，歡迎到場參加。名額有限，額滿即止。
「兒童工作坊」《十二生肖團年飯》 (迷誠品連結)
簡介：快要到農曆新年了，今年是哪一個生肖年呢？召集小書蟲一起來聽本地作者李嘉敏講述原創的繪本故事《 十二生肖團年飯 》，並一起完成一件新年手工作品！
時間：1.27（六）15:30–16:30
地點：屯門店 兒童館
主辦：豆豆工作室
導師：李嘉敏（《十二生肖團年飯》作者）
適齡範圍：3至12歲
*費用全免，名額為10人，不設預先報名，歡迎到場參加。名額有限，額滿即止。
更多優惠推薦｜1.27（六）單日限定
【週年慶限定禮遇】
活動當日於屯門店單筆消費折實滿 HKD300 ，即享 85 折優惠。
活動當日於屯門店憑滙豐Visa卡以流動電話或Visa感應式付款，單一簽賬滿HKD300，即減HKD30。
【會員限定禮遇】
活動當日於屯門店任何消費即享三倍積分贈（即日登記成為會員同享禮遇）。
1月生日誠品會員憑【誠品HK APP】內生日來店禮兌換券即可兌換【大眼蝦x江記華隆肉鬆蝦餅】乙包。