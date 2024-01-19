免費活動｜誠品屯門店週年慶 免費兒童活動 體驗跨界閲讀

誠品書店屯門店自2021年1月開業至今，以「跨界流動．光影閱讀」為主題，成為本港新界西指標性的文創聚所，為屯門區的讀者提供聚腳點。屯門店佔地逾8,000呎，空間設計揉合光影與美學；全長近35米的閱讀長廊連接書區末段20米闊的大玻璃，光影間營造沉穩而明亮的閱讀氛圍，讓我們跨越知識界線，形塑未來想像。店內的誠品兒童館，靠窗的座位模仿火車車廂，配合彩色小窗，打造承載閱讀理想的「彩虹火車」，引領孩子們在浩瀚的書海中啓航出發！

親子活動寓教於樂

1.27（六）單日限定，屯門店為慶祝開業三週年，是次以「光影之旅」為題，延續屯門店開店主軸，持續引領讀者細味日常，知識潤澤靈感，好奇探究世界，發掘無限可能。屯門店誠邀本地作者李嘉敏及科普社群Inscie，帶來兩場寓教於樂的親子活動，呈現多元學習體驗，一起交織閱讀光影旅程；同場亦設有單日限定禮遇，邀請各位大小讀者一同參與！

誠品書店屯門店3週年慶｜光影之旅 - 迷誠品 (eslite.com)