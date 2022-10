新鴻基地產集團為旗下「帝」系酒店,包括帝苑酒店、帝京酒店、帝都酒店、帝景酒店及帝逸酒店,推出全新酒店會員獎賞計劃 Go Royal,帶來多個限時驚喜優惠,由即日起至2022年12月 31日,凡免費註冊成為Go Royal會員,即可獲贈$100迎新餐飲現金券及500迎新積分。

與此同時,會員邀請好友免費註冊成為Go Royal會員,邀請人每成功邀得一位好友註冊,雙方均再獲贈500積分 (即被邀好友合共可獲1,000積分 + $100迎新餐飲現金券);若好友升級為金卡會員,邀請人和被邀好友更均可各享$50餐飲現金券1張,意味邀請愈多,優惠愈多。

Go Royal同時是The Point的聯盟會員計劃,同樣以 The Point 積分作為積分貨幣,共享同一積分結餘賬戶,讓會員無論於酒店食、住、玩,或於25個新地商場消閒購物,亦可以憑每$1的合資格消費,賺取1分 The Point 積分,再憑累計積分兌換心儀獎賞。