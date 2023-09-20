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生活
2023-09-20 11:00:00

免費註冊為 Go Royal 會員 即賞一田現金禮券及The Point 積分

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免費註冊為 Go Royal 會員 即賞一田現金禮券及The Point 積分

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由新鴻基地產集團推出的酒店會員獎賞計劃 - Go Royal近日推出迎新激賞活動！由即日起至102日，凡下載Go Royal APP並免費註冊成為會員，再填妥APP內的表格，即可獲贈 HK$15 一田現金禮券 1 張及1,000 The Point 積分(500迎新積分 + 500 額外積分)。另外，免費註冊成為Go Royal會員，更可即時享獲HK$100 迎新餐飲現金券^，名額有限，先到先得，額滿即止。

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Go Royal 是「帝」系酒店的會員獎賞計劃，參與酒店包括帝苑酒店、帝都酒店、帝京酒店、帝景酒店及帝逸酒店;  而且亦是 The Point 的聯盟會員計劃，同以 The Point 積分作為積分貨幣，共享同一積分結餘賬戶，讓會員無論於酒店食、住、玩，或於 25 個新地商場消閒購物，亦可以憑每 HK$1 的合資格消費，賺取 1 The Point 積分，再憑累計積分兌換心儀獎賞。

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^不適用於自助早餐及四季菊日本餐廳 (國際金融中心商場店)；每檯每單最多可使用兩張來自同一會員的餐飲現金券，需提前預訂；詳情請瀏覽 Go Royal APP

(資料由Go Royal提供)

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