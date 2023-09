免費註冊為 Go Royal 會員 即賞一田現金禮券及The Point 積分

由新鴻基地產集團推出的酒店會員獎賞計劃 - Go Royal近日推出迎新激賞活動!由即日起至10月2日,凡下載Go Royal APP並免費註冊成為會員,再填妥APP內的表格,即可獲贈 HK$15 一田現金禮券 1 張及1,000 The Point 積分(500迎新積分 + 500 額外積分)。另外,免費註冊成為Go Royal會員,更可即時享獲HK$100 迎新餐飲現金券^,名額有限,先到先得,額滿即止。

至於已經註冊成為Go Royal會員的朋友,邀請好友免費註冊為Go Royal會員,並填妥表格,邀請人每成功邀得一位好友註冊,即可再獲贈HK$10 一田現金禮券 1 張 (最多可獲 5 張)。

Go Royal 是「帝」系酒店的會員獎賞計劃,參與酒店包括帝苑酒店、帝都酒店、帝京酒店、帝景酒店及帝逸酒店; 而且亦是 The Point 的聯盟會員計劃,同以 The Point 積分作為積分貨幣,共享同一積分結餘賬戶,讓會員無論於酒店食、住、玩,或於 25 個新地商場消閒購物,亦可以憑每 HK$1 的合資格消費,賺取 1 分 The Point 積分,再憑累計積分兌換心儀獎賞。

立即註冊為 Go Royal 會員:https://goroyal.qrd.by/uyz857

填妥表格或瀏覽活動詳情:https://goroyal.qrd.by/7kndyx

邀請好友註冊詳情:https://www.goroyal.com.hk/tc/Referral_Programme_TC.html

^不適用於自助早餐及四季菊日本餐廳 (國際金融中心商場店);每檯每單最多可使用兩張來自同一會員的餐飲現金券,需提前預訂;詳情請瀏覽 Go Royal APP。

(資料由Go Royal提供)