免費門票︱《搶耳音樂節2024》展示香港新銳音樂力量 周國賢 沼澤樂隊熱情助陣

由文藝復興基金會、搶耳音樂主辦的《搶耳音樂節2024》，一連兩晚匯聚12個香港新銳音樂單位於麥花臣場館演出，而周國賢及沼澤樂隊，將以壓軸嘉賓身份助陣，為音樂節演出更加錦上添花。

搶耳音樂自2016年，持續培育及孵化本地中小型音樂廠牌，鼓勵音樂人由創作走向創業，踏入第六届的《搶耳音樂廠牌計劃》，為學員精心鋪排8個階段的廠牌發展培訓計劃，每個階段都有多組香港新生代音樂人入選。