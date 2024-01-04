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2024-01-04 16:36:57

免費門票︱《搶耳音樂節2024》展示香港新銳音樂力量 周國賢 沼澤樂隊熱情助陣

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《搶耳音樂節2024》海報。

由文藝復興基金會、搶耳音樂主辦的《搶耳音樂節2024》，一連兩晚匯聚12個香港新銳音樂單位於麥花臣場館演出，而周國賢及沼澤樂隊，將以壓軸嘉賓身份助陣，為音樂節演出更加錦上添花。

搶耳音樂自2016年，持續培育及孵化本地中小型音樂廠牌，鼓勵音樂人由創作走向創業，踏入第六届的《搶耳音樂廠牌計劃》，為學員精心鋪排8個階段的廠牌發展培訓計劃，每個階段都有多組香港新生代音樂人入選。

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實力唱作歌手周國賢，為一眾新銳音樂單位助燃，令演出添上熱度。

12組風格各異新銳音樂勁旅登場

《搶耳音樂節2024》最後12強經導師及搶耳評審團隊嚴選出的傑出音樂單位，他們包括before the night endsdorothy(劉君冬)COPAKEmmahotelEsther WuFuture Diary(未來日記)Just a broken machineLight TheoryMAIA(慶孫)ngaiman(蟻民)Ragpickers(拾荒客)rosemances等，音樂風格覆蓋hyperpopdream-popsynth-popinstrumental rock等，會在11920日登上麥花臣場館舞台，盡情施展他們現場表演實力與魅力，一連兩晚引領觀眾進入精彩多元的新音樂世界。

 

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澤樂隊為香港觀眾帶來40分鐘融合古琴、簫和搖滾音樂的演出。

第一晚前輩周國賢擔任表演嘉賓，以其深刻有溫度的音樂力量，為這班用心造音樂的新生代音樂人助燃，添上熱度。而第二晚的表演嘉賓，則是獨樹一幟、來自廣州的沼澤樂隊，其獨特風格將中國傳統音樂元素與現代搖滾結合，展現極具熱情和奇幻感的音樂風貌。

 

 

 

《搶耳音樂節2024》詳情：

日期： 11920(晚上7時半)

地點：麥花臣場館

門票：免費索取(即日起於Eventbrite免費登記)

查詢：http://earupmusic.com

 

 

12組香港新銳音樂勁旅：

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