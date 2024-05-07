免費飲茶｜冷泡茶專⾞遊走多區 新鮮送上維他冷泡無糖茶

延續茶飲熱潮，今個春夏，維他™冷泡無糖茶系列再度爲茶迷們送上清新驚喜！繼四款熱賣中的冷泡茶，維他™繼續「泡」製新茶味 − 冷泡無糖雲澗綠茶™將於各⼤便利店陸續推出，實⾏以清新真茶真味，俘虜⼀眾茶迷的⼼。

維他™冷泡無糖雲澗綠茶™ 原葉清香 ⽢ 醇解渴

維他™⼀直嚴選各種⾼品質原片真茶葉，以冷泡技術低溫萃取茶葉精華，讓茶葉精華慢慢滲入⽔中，減低苦澀味，鎖住茶味之餘，令味道更回⽢，務求令各位茶迷能夠歎到「真茶香，真茶味」。⽽新登場嘅「雲澗綠茶」同樣真材實料，茶葉採⾃於海拔1000米以上⾼⼭，天然純淨，經⻑時間冷泡萃取後，仍然保留住原葉的清香味道，啖啖⽢醇解渴。無論上班⼀族或是學⽣，⾯對⽣活上的各種壓⼒，都可以飲返啖真茶醒醒神，爲⾃⼰打氣，精神LEVEL UP！