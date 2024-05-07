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生活
2024-05-07 19:21:31

免費飲茶｜冷泡茶專⾞遊走多區 新鮮送上維他冷泡無糖茶

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免費飲茶｜冷泡茶專⾞遊走多區 新鮮送上維他冷泡無糖茶

免費飲茶｜冷泡茶專⾞遊走多區 新鮮送上維他冷泡無糖茶

延續茶飲熱潮，今個春夏，維他™冷泡無糖茶系列再度爲茶迷們送上清新驚喜！繼四款熱賣中的冷泡茶，維他™繼續「泡」製新茶味冷泡無糖雲澗綠茶™將於各便利店陸續推出，實以清新真茶真味，俘虜眾茶迷的

維他™冷泡無糖雲澗綠茶™ 原葉清香 醇解渴

維他™直嚴選各種品質原片真茶葉，以冷泡技術低溫萃取茶葉精華，讓茶葉精華慢慢滲入中，減低苦澀味，鎖住茶味之餘，令味道更回，務求令各位茶迷能夠歎到「真茶香，真茶味」。新登場嘅「雲澗綠茶」同樣真材實料，茶葉採於海拔1000米以上⾼⼭，天然純淨，經時間冷泡萃取後，仍然保留住原葉的清香味道，啖啖醇解渴。無論上班族或是學活上的各種壓，都可以飲返啖真茶醒醒神，爲⾃⼰打氣，精神LEVEL UP

維他™冷泡無糖雲澗綠茶™ 500毫升樽裝

維他™冷泡無糖雲澗綠茶™ 500毫升樽裝

冷泡茶專遊多區 讓您隨時隨地享受真茶真味

茶迷們注意！維他™冷泡無糖茶專即將出動！由今個週末起，專將於指定⽇⼦駛到以下六個不同地點為您新鮮送上維他™冷泡無糖茶飲品。當家搵到專的蹤影，向冷泡茶專員展Follow@VitaFamilyHKIG，即可隨機獲贈維他™冷泡無糖雲澗綠茶™⼄⽀或冷泡無糖鐵觀茶或香片茶包，以答謝茶迷們的持。屆時，還有搞笑⼩⾦句道具俾家拎住影相留念。

維他™冷泡無糖茶專車 維他™冷泡無糖雲澗綠茶™ 500毫升樽裝 維他™冷泡無糖香片茶 250毫升紙包裝 維他™冷泡無糖鐵觀音茶 250毫升紙包裝 維他™冷泡無糖茶系列 維他™冷泡無糖茶系列搞笑生活小金句「返工最緊要：精神！醒神！男女神！」 維他™冷泡無糖茶系列搞笑生活小金句「捉摸老細好似買大細... 飲啖真茶最實際」 維他™冷泡無糖茶系列搞笑生活小金句「飲真茶升呢 醒神奸爸爹」

維他™冷泡無糖茶專出動程：

維他™冷泡無糖茶專⾞出動⽇程

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