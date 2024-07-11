兒童罕見疾病｜定期發燒查不出病因 很大機會患上周期性發燒綜合症

夏天來到，天氣又熱又濕，小朋友的咳嗽、感冒難以斷尾，病完又病，令家長非常擔心。而在這些疾病中，會令孩子定期發熱的周期性發燒綜合症(簡稱PFAPA)，才是家長最應擔心的。因為這個病一般會使小朋友每4周便高燒一次，更會伴隨着口腔潰瘍、咽炎、淋巴結炎等症狀。

文：袁雅婷 攝：林俊源

口腔潰瘍、咽喉痛和淋巴結發脹

香港大學兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆醫生稱，周期性發燒綜合症是種多基因的病，但也有單基因引起的周期性發熱，卻是比較罕有，因此PFAPA周期性發熱是較常見的診斷。

劉醫生提醒家長，患有PFAPA的小孩子，剛發病時會不舒服幾個小時，半天後口腔開始發炎。主要病徵是定期發熱到攝氏39至40度，維持大概5至7天，最長不會多於10天。同時，患者會出現口腔潰瘍、咽喉痛和頸部淋巴結發脹、發大和發炎。他們患病高峰期從1至4歲，一般每4周發燒一次，也有短至兩周或長達8周發病一次。

劉醫生續說：「一般PFAPA患者做檢查後，周期性發燒時，都是找不到令其病發的病毒或細菌。而且小朋友大概到10歲後，前面所提到的症狀便會慢慢消失。」而就算孩子患上了PFAPA，心智各方面都應該與其年齡發育、發展相符。如果孩子有其他症狀，父母必須帶他見專科醫生做檢查，看看會不會是由單基因引起的周期性發熱。「患有單基因的周期性發熱的孩子生長發育會不正常，多偏矮及偏輕；驗血時可能發現中性白血球偏低。」