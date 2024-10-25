冬天去韓國，當然要去滑雪場過雪癮！要數韓國整體面積最大，就是海雲渡假村High One滑雪渡假村莫屬！High One滑雪場總共設有18條滑雪道，有專業級，亦都有初學級，無論是滑雪高手還是滑雪小白，總有一條賽道適合玩，帶小朋友來都完全沒有問題！行程特別安排入住3晚滑雪度假村，一行出去已經是滑雪場，絕對是真正的Ski in Ski out，包3天Ski Pass以及租用滑雪用具，可以瘋狂滑雪！

入住韓國海雲High One滑雪渡假村 真正實現滑雪自由！

海雲渡假村High One滑雪五天團 (家庭式單位)

有三、四位朋友相約到旅遊當然開心，如果可以一起住，就更加好玩及完美！Hight One五天滑雪團，住宿就是可以四人一起住，晚上宵夜則可以食火鍋，促膝詳談，在超大露台飲酒吹水又得，剛好遇上雪夜就最perfect！至於住宿方面，則是兩房一廳的公寓式別墅式單位。1間韓式房、1間雙人房(21坪)、1間沖涼房，以及搭配1個洗手間 ，連續住三晚，絕對是歎到爆！第四晚首爾安排市內餐廳、第五日有自助午餐食，亦會預留時間讓大家瘋狂購物。

海雲渡假村High One滑雪五天團(家庭式單位)

團號：HMOA-05

出發日期：01月至3月份

※ 連續三晚滑雪場(四人一戶)

※ 雙板滑雪用具Ski或單板滑雪用具 Snowboard用具，任擇其一

※ 兩日半登山纜車証

※ 滑雪時間全程最多三天

※ 第四晚住宿首爾市內酒店

※ 適合任何初、中、高手各類人仕。

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